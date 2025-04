Premier Włoch Giorgia Meloni napisała w przypadającą w środę 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II, że ukształtował on XX wiek i zmienił historię. Podkreśliła, że pozostał on w pamięci miliardów ludzi.

Szefowa włoskiego rządu napisała na platformie X: "Dwadzieścia lat temu, 2 kwietnia 2005 roku święty Jan Paweł II odchodził z Ziemi do nieba. Jego siła duchowa, jego miłość do wolności i zdolność zbliżenia do wiary mężczyzn i kobiet wszystkich pokoleń i z każdej szerokości geograficznej pozostają żywe w pamięci i w sercu miliardów osób".

"Jestem zaszczycona tym, że spotkałam i poznałam tak nadzwyczajną postać, która swoim życiem, swoimi czynami i swoim przykładem ukształtowała XX wiek i zmieniła historię. Dziękuję za wszystko, święty Janie Pawle II" - dodała Meloni.

Premier będzie na mszy w bazylice Świętego Piotra, którą w rocznicę śmierci polskiego papieża odprawi watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Z Rzymu Sylwia Wysocka