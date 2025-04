W piątek wieczorem na ulicach stolicy odbędzie się kilka nabożeństw drogi krzyżowej. Na Żoliborzu - XXV Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy, a na Bródnie - Centralna Droga Krzyżowa diecezji warszawsko-praskiej z udziałem ordynariusza bp. Romualda Kamińskiego.

Zgodnie z tradycją w piątek przed Niedzielą Palmową w wielu parafiach organizowane są nabożeństwa na ulicach miast.

Na stołecznym Żoliborza po raz dwudziesty piąty odbędzie się Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy. W tym roku będzie towarzyszyło jej hasło "Przez krzyż do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma". Wezmą w niej udział delegacje regionalne NSZZ "Solidarność", a także reprezentanci grup zawodowych i duszpasterstw ludzi pracy z całej Polski.

Uczestnicy nabożeństwa wyjdą o godz. 18.00 sprzed grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, modląc się o prawdę w życiu osobistym i publicznym. W czasie nabożeństwa modlitwie będzie towarzyszyła orkiestra Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.

W diecezji warszawsko-praskiej Centralna Droga Krzyżowa przejdzie z udziałem ordynariusza bp. Romualda Kamińskiego ulicami stołecznego Bródna. Nabożeństwo rozpocznie się w parafii św. Włodzimierza przy metrze Bródno o godz. 18.45, a zakończy w kościele św. Faustyny przy ul. Żuromińskiej 2.

Osiedlowej Drodze Krzyżowej ulicami parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na stołecznych Jelonkach będzie w piątek przewodniczył bp Piotr Jarecki. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00. W piątek o godz. 19.00 droga krzyżowa przejdzie ulicami parafii św. Andrzeja Boboli (Rakowiecką, Asfaltową, Narbutta, Łowicką i Rakowiecką do sanktuarium). O tej samej godzinie wyruszy także nabożeństwo ulicami parafii pw. Najświętszego Zbawiciela.

W piątek wieczorem wyruszy również Akademicka Droga Krzyżowa Extreme. Jej uczestnicy wyjdą o godz. 20.30 z kościoła akademickiego św. Anny. W tym roku liczy trasa ok. 34 km i będzie przebiegać wzdłuż Wisły.

Zgodnie z tradycją także w Niedzielę Palmową wierni niektórych parafii przejdą ulicami stolicy w drodze krzyżowej. Jedna z nich wyjdzie po mszy św. o godz. 18.00 z sanktuarium św. Ojca Pio na warszawskim Gocławiu i przejdzie ulicami Fieldorfa, Bora-Komorowskiego i Jugosłowiańską. Będzie ona zwieńczeniem misji parafialnych, czyli tygodniowych rekolekcji przeprowadzanych co 10 lat.

Droga krzyżowa (łac. via crucis, dosł. droga krzyża) korzeniami sięga starożytnej Jerozolimy, gdzie wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją tam rozważali. Popularność zawdzięcza zakonowi franciszkanów, którzy w średniowieczu przenieśli ją do Kościoła zachodniego ze względu na wiernych, którzy nie mogli sami pielgrzymować.

W XIII w. można było odprawić nabożeństwo męki Chrystusa na tzw. drogach jerozolimskich. Potem przybrało różne formy, czasami bardzo rozbudowane, nawet po kilkadziesiąt stacji, czego przykładami są Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska i Wambierzyce.

Nabożeństwo drogi krzyżowej znane w dzisiejszej formie - 14 stacji - sięga XVII w. Do jej urzeczywistnienia przyczynili się św. Franciszek, św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm i św. Brygida Szwedzka.

Najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw drogi krzyżowej - "Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego" został wydany we Wrocławiu w 1731 r.

Część z obecnych 14 stacji ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii i swoje topograficznie umiejscowienie. Wśród nich są: 1 - skazanie na śmierć, 2 - wzięcie krzyża, 5 - pomoc Szymona z Cyreny, 8 - spotkanie niewiast, 10 - obnażenie z szat, 11 - przybicie do krzyża, 12 - śmierć na krzyżu, 13 - zdjęcie z krzyża, 14 - złożenie do grobu. Pozostałe stacje to owoc tradycji. (PAP)

