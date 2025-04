Papież Franciszek, który powoli wraca w Watykanie do zdrowia po ciężkim zapaleniu płuc, przybył na plac Świętego Piotra na zakończenie mszy w Niedzielę Palmową. Na placu entuzjastycznie powitały go tysiące osób. "Dobrej Niedzieli Palmowej, dobrego Wielkiego Tygodnia" - powiedział Franciszek. W chwili zakończenia mszy papież na wózku pojawił się przed bazyliką i przejechał wśród jej uczestników, pozdrawiając ich.

Papież Franciszek przybył na Plac Św Piotra po Mszy św Niedzieli Palmowej @EpiskopatNews pic.twitter.com/gyQKc82MUU — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) 13 kwietnia 2025

Mszę jako delegat papieża odprawił przed południem argentyński kardynał Leonardo Sandri. Na uroczyście udekorowanym placu Świętego Piotra, zgromadziło się około 20 tysięcy osób.

W homilii, którą odczytał kardynał Sandri, papież podkreślił: "+Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie+. W ten sposób tłum wiwatuje na cześć Jezusa, gdy wkracza do Jerozolimy. Mesjasz przechodzi przez bramę świętego miasta, szeroko otwartą, by powitać tego, który kilka dni później wyjdzie przez nią przeklęty i skazany, obarczony ciężarem krzyża".

Dodał: "Jezus wychodzi naprzeciw wszystkim, w każdej sytuacji. Kiedy widzimy tłumy mężczyzn i kobiet, których nienawiść i przemoc popychają na drogę Kalwarii, pamiętajmy, że Bóg przemienia tę drogę w miejsce odkupienia, ponieważ sam nią przeszedł, oddając za nas swoje życie".

Franciszek przywołał opisaną w Ewangelii postać Szymon z Cyreny, zatrzymanego przez żołnierzy, którzy "włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem".

Stwierdził, że "wielu Cyrenejczyków niesie krzyż Chrystusa" i zachęcił do refleksji: "Czy ich dostrzegamy? Czy widzimy Pana w ich twarzach, wyniszczonych wojną i nędzą?".

"W obliczu straszliwej niesprawiedliwości zła, dźwiganie krzyża Chrystusa nigdy nie jest daremne; wręcz przeciwnie, jest to najbardziej konkretny sposób uczestniczenia w Jego zbawczej miłości" - zaznaczył papież.

Wyjaśnił: "Męka Jezusa staje się współczuciem, gdy wyciągamy rękę do tego, kto już nie daje rady, gdy podnosimy tego, który upadł, gdy bierzemy w ramiona tego, kto jest pogrążony w beznadziei".

"Bracia, siostry, aby doświadczyć tego wielkiego cudu miłosierdzia, wybierzmy jak będziemy nieść krzyż w Wielkim Tygodniu: nie na szyi, lecz w sercu. Nie tylko nasz własny, ale także tych, którzy cierpią obok nas; być może tej nieznanej osoby, którą przypadek - ale czy to naprawdę przypadek? - pozwolił nam spotkać" - zachęcił Franciszek.

W opublikowanym przez Watykan tekście rozważań na modlitwę Anioł Pański Franciszek napisał: "Wszyscy doświadczamy bólu – fizycznego lub moralnego – a wiara pomaga nam, by nie poddać się rozpaczy, nie zamknąć się w goryczy, ale stawiać mu czoła z poczuciem, że – podobnie jak Jezus – jesteśmy w opatrznościowych i miłosiernych ramionach Ojca".

Podziękował wszystkim za modlitwy w jego intencji. Zapewnił: "W tej chwili słabości fizycznej pomagają mi one odczuć jeszcze bardziej bliskość, współczucie i czułość Boga. Ja także modlę się za was i proszę was, abyście wraz ze mną powierzali Panu każdego cierpiącego, zwłaszcza tego, który jest dotknięty wojną, ubóstwem lub klęskami żywiołowymi".

Papież dodał, że modli się za ofiary katastrofy budowlanej w Santo Domingo na Dominikanie, gdzie w wyniku zawalenia się dachu dyskoteki zginęło ponad 220 osób.

Następnie nawiązał do drugiej rocznicy wybuchu konfliktu w Sudanie, w którym - jak przypomniał - "zginęły tysiące ludzi, a miliony rodzin zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów".

"Cierpienie dzieci, kobiet i bezbronnych osób woła do nieba, a nas wzywa do działania. Ponawiam mój apel do uwikłanych w ten konflikt, aby położyli kres przemocy i obrali drogę dialogu. Zwracam się również z apelem do wspólnoty międzynarodowej, by nie zabrakło niezbędnej pomocy dla tamtejszej ludności" - wezwał Franciszek.

Dodał: "Pamiętajmy również o Libanie, gdzie pięćdziesiąt lat temu rozpoczęła się tragiczna wojna domowa: z Bożą pomocą niech będzie mu dane żyć w pokoju i pomyślności".

"Niech wreszcie zapanuje pokój – na udręczonej Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Demokratycznej Republice Konga, Birmie, Sudanie Południowym. Niech Maryja, Matka Bolesna, wyjedna nam tę łaskę i pomoże nam przeżywać z wiarą Wielki Tydzień" - napisał papież.