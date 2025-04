Kościół w trampkach i błocie. Zapowiedź Festiwalu Życia w Kokotku  

Nieśmiałe podrygi wiosny uparcie kierują myśli wielu osób ku wyczekanym wakacjom, a te nieodłącznie kojarzą się wszak z letnimi festiwalami muzycznymi. Wśród tych najbardziej znanych, najgłośniejszych propozycji wyróżnia się jedna impreza, która zaskakuje swoją nieoczywistością – Festiwal Życia w Kokotku.

To największy katolicki festiwal dla młodzieży w Polsce, który co roku na początku lipca przyciąga do leśnego zakątka Śląska tysiące młodych ludzi z całego kraju, a nawet z bardzo odległych zakątków globu. Co sprawia, że niektórzy przylatują dosłownie z drugiego końca świata, żeby spędzić ten jeden tydzień w roku na modlitwie i zabawie?

Pełnia życia na Festiwalu Życia. O co chodzi z „katolickim Woodstockiem”?

Festiwal Życia Najlepszy tydzień w życiu? Festiwal Życia!





Życie, radość, Bóg – takim sloganem przedstawia się Festiwal Życia w Kokotku. To tydzień pod namiotami, koncerty, konferencje, warsztaty, ekstremalny bieg przez las, wodę, błoto i piasek, a przy tym codzienne Msze Święte pod przewodnictwem biskupów, muzyczny wieczór uwielbienia i adoracja 24/7.

– Życie chrześcijanina składa się nie tylko z modlitwy, ale też z odpoczynku, zabawy, spotkań z innymi ludźmi, poszerzania swoich horyzontów… Dlatego na Festiwalu Życia proponujemy to wszystko – przekonuje o. Tomasz Maniura, misjonarz oblat i główny organizator festiwalu. – Cieszymy się, że młodych jest coraz więcej i że wracają ci, którzy już byli. Doświadczenie tego czasu i wspólnoty sprawia, że oni chcą tutaj być i czują się tu bardzo dobrze – dodaje.

– Połączenie konkretnych duchowych treści z typową wakacyjną rozrywką sprawia, że Festiwal Życia często nazywany jest „katolickim Woodstockiem”. To porównanie ma sens tym bardziej, że młodzi doświadczają tu niesamowitej wspólnoty i wolności, gdy wśród tylu swoich rówieśników wyznających te same wartości nie muszą niczego udawać – tłumaczy Szymon Zmarlicki, rzecznik prasowy festiwalu.

Mocny program Festiwalu Życia. Kto wystąpi na scenie?

Po ostatnich edycjach, kiedy imprezę rozkręcali m.in. Tribbs, Roxie, Kamil Bednarek czy C-Bool, wiele osób zastanawia się: kto w tym roku wystąpi na Festiwalu Życia? Organizatorzy nie zawiedli i właśnie ogłosili mocny line-up wydarzenia.

Na scenie w Kokotku zagrają: Dżem, Skytech, B.R.O i zespół Strefy Chwały! A na porannych konferencjach w roli prelegentów wystąpią m.in. chrześcijańsko-alternatywna kompozytorka i producentka anMari, Sylwia i Piotr Jeleniowie (znani w sieci jako Iskry z Nieba i Jeleniejaja), reżyserka reklamowa Irmina Śliwińska (współtwórczyni kanału CUDO.twórcy) czy paulin o. Michał Legan.

ŻYCIE NA FESTIWALU ŻYCIA – ZOBACZ AFTERMOVIE POPRZEDNIEJ EDYCJI:

Festiwal Życia Festiwal Życia 2024 [OFFICIAL AFTERMOVIE]





Ponadto w programie m.in. impreza otwierająca, legendarny bieg przełajowy, muzyczny wieczór uwielbienia prowadzony przez Marcina Zielińskiego i festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce oraz sobotnie afterparty na plaży.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Przejście”, a duchowym przewodnikiem w trakcie festiwalowego tygodnia będzie Mojżesz.

Festiwal Życia 2025 – bilety i zapisy

Festiwal Życia potrwa od 7 do 13 lipca. Na stronie bilety.festiwalzycia.pl są już dostępne karnety tygodniowe i weekendowe, bilety jednodniowe oraz wejściówki na koncerty i wydarzenia wieczorne.

Organizatorzy przypominają, że niższe ceny karnetów tygodniowych obowiązują tylko do 6 maja. Natomiast na piątkowy wieczór uwielbienia i wszystkie Msze Święte wstęp jest wolny. Wkrótce mają ruszyć też zapisy na warsztaty.

Z CAŁEGO ŚWIATA DO KOKOTKA? POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI ZAGRANICZNYCH UCZESTNIKÓW:

Festiwal Życia 🔥 Will THIS Be The Best Week of Your Life? FESTIVAL OF LIFE 💙





Więcej informacji i aktualności dotyczących Festiwalu Życia można znaleźć na stronie www.festiwalzycia.pl oraz w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie i TikToku.

Tymczasem popularność w sieci zdobywają materiały filmowe z ubiegłorocznej edycji wydarzenia. Relacje z każdego dnia festiwalu oraz wybrane konferencje i homilie można obejrzeć na kanale Festiwalu Życia na YouTube.