Przed Okręgowym Sądem Lekarskim w Poznaniu rozpoczęła się w piątek sprawa 19 lekarzy, którzy odpowiadają za to, że podczas pandemii COVID-19 mieli rozpowszechniać poglądy antyzdrowotne. Zdaniem naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy działali oni na szkodę pacjentów.

W piątek na sali sądowej obecnych było 4 z 19 obwinionych medyków. Obrońcy lekarzy złożyli wnioski formalne, w tym m.in. o umorzenie postępowania, cofnięcie wniosku o ukaranie medyków, a także o zmianę składu sędziowskiego ze względu na to - jak argumentowali - że w składzie zasiada dwóch lekarzy, którzy wcześniej publicznie krytykowali lekarzy kwestionujących skuteczność szczepień przeciw COVID-19. Obrońcy podważali też opinię biegłej i - wskazując konflikt interesów - wnioskowali o wyłączenie jej ze sprawy.

Sąd odrzucił wnioski obrony, po czym odczytano wniosek o ukaranie 17 lekarzy. W przypadku dwóch medyków sąd wyłączył ich sprawy do osobnego prowadzenia.

Obwinieni lekarze - zdaniem rzecznika - podczas pandemii COVID-19 rozpowszechniali poglądy antyzdrowotne niezgodne z wiedzą medyczną, a co za tym idzie, działali na szkodę pacjentów. Lekarze podpisywali listy i apele, które w opinii rzecznika "w zafałszowany sposób przedstawiały wyniki badań dotyczące szczepionek oraz całej strategii walki z pandemią".

W razie udowodnienia winy czyny tych lekarzy są zagrożone karami wynikającymi z przepisów ustawy o izbach lekarskich. Możliwe do nałożenia kary to m.in.: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, zawieszenie lub całkowite pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

W piątek przed budynkiem sądu i na sali rozpraw obecni byli zwolennicy obwinionych lekarzy, wśród nich m.in. Justyna Socha ze Stowarzyszenia "Stop Nop". Mieli transparenty, m.in. z hasłem "Naczelna Izba Terroru". Sąd nakazał usunąć transparent z sali.

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie odbyło się 17 marca 2023 r. Wówczas Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej postanowił skierować sprawę do uzupełnienia przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Podobne procesy toczą się także przed sądami dyscyplinarnymi izb lekarskich we Wrocławiu i w Gdańsku. Łącznie obwinionych jest ponad 100 lekarzy.

Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej skierował wniosek o ukaranie 114 lekarzy, którzy między październikiem a grudniem 2020 r. "mogli publicznie rozpowszechniać informacje niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i propagować postawy antyzdrowotne". Sprawa dotyczy podpisania przez medyków "Listu otwartego polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów z dnia 5 października 2020 r." oraz dwóch apeli "naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2". W liście otwartym m.in. podważyli sens prowadzenia szczepień i obowiązek stosowania masek ochronnych.

Od redakcji Wiara.pl (Andrzej Macura)

Sęk w tym, że owi lekarze też powołują się na badania i na swoje doświadczenie. Jako laik też nie bardzo rozumiem sens noszenia maseczek na ulicy. Co rusz zresztą słyszałem, że po jakimś czasie niedługim - maseczki są tak przesiąknięte czym się da, że niespecjalnie już spełniają swoją rolę. I blokują usuwanie z układu oddechowego tego, co w ni szkodliwe zalega. A jako zaszczepionego zastanawia mnie, czemu musiałem podpisywać zgodę, choć w praktyce byłem do przyjęcia szczepionki zmuszony. Takie działania, stawianie lekarzy przed sądem za poglądy niezgodne z oficjalną medycyną godzą w dobro pacjentów. Bo godzą w sensowny rozwój medycyny, a wszystko sprowadzają do zasady "kup, zapłać, a będziesz zdrowy".