Co po zamknięciu chorzowskiej estakady?

Po zamknięciu chorzowskiej estakady Urząd Miasta uruchomił specjalną stronę internetową https://estakada.chorzow.eu/, na której publikowane są bieżące informacje na temat zmian w organizacji ruchu drogowego oraz transportu publicznego. Można też korzystać z infolinii pod numerem 32 416 59 87.

Estakada w Chorzowie została w poniedziałek po południu wyłączona z użytkowania z powodu zagrożenia awarią lub katastrofą - przekazali przedstawiciele lokalnych władz po otrzymaniu ekspertyzy na temat stanu technicznego obiektu. Według nich estakada będzie musiała zostać wyburzona.

Przebiegająca nad chorzowskim rynkiem estakada jest częścią drogi krajowej nr 79 (ul. Katowickiej), jednej z głównych tras łączących Chorzów z Katowicami i Bytomiem. Każdego dnia przejeżdża nią kilkadziesiąt tysięcy samochodów. Decyzją prezydenta Chorzowa Szymona Michałka nie można poruszać się po estakadzie, jak i pod nią oraz w jej pobliżu. Decyzja oznacza poważne utrudnienia nie tylko w transporcie drogowym, ale też w komunikacji kolejowej i tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wojewoda śląski Marek Wójcik zapowiedział w poniedziałek, po wieczornym posiedzeniu zwołanego przez siebie zespołu zarządzania kryzysowego, że nadzór budowlany skontroluje estakadę i zweryfikuje ekspertyzę, na podstawie której prezydent miasta podjął decyzję o zamknięciu obiektu. Policja wraz z samorządem ma ocenić czy da się zmniejszyć strefę, która została w poniedziałek zamknięta i w ten sposób ograniczyć utrudnienia. We współpracy z innymi miastami ma powstać oznakowanie objazdów. Policja apeluje do kierowców, by korzystali z autostrad A1 i A4, pomiędzy Bytomiem a Katowicami korzystali np. z Drogowej Trasy Średnicowej, zaś w okolicy estakady z objazdów.

Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) przygotował trasy objazdowe na liniach autobusowych i tramwajowych, pasażerowie będą korzystali z tymczasowych przystanków. Pod estakadą przebiega linia kolejowa, dlatego pociągi Kolei Śląskich (KŚ) jadące od strony Tarnowskich Gór będą musiały zatrzymywać się w Bytomiu; od Bytomia do Chorzowa Batorego pasażerów będzie woziła komunikacja zastępcza - zapowiedział prezes Kolei Śląskich Krzysztof Klimosz. Przewoźnicy apelują o śledzenie ich komunikatów w internecie. Można też korzystać z infolinii ZTM pod numerem 800 16 30 30.

Chorzowska estakada powstała w latach 70. XX w., aby rozwiązać problemy komunikacyjne w tej części miasta. Nad miejskim rynkiem zbudowano dwa dwupasmowe, kilkusetmetrowe wiadukty estakady, które oddano do użytku w 1979 r. Znacząco poprawiło to poruszanie się na trasie Katowice - Bytom, ale całkowicie zmieniło oblicze centrum Chorzowa. Pomysły dotyczące wyburzenia estakady pojawiały się wielokrotnie, ale nigdy nie wprowadzono ich w życie.

W latach 2011-2014 estakada przeszła gruntowny remont. Chorzowski urząd poinformował, że już wtedy wiadomo było, iż działania naprawcze są jedynie doraźne i "w perspektywie wieloletniej konieczne będzie wyburzenie obiektu", a wykonawca dał tylko 10 lat gwarancji. Na początku 2025 r. ruch na estakadzie zamknięto dla pojazdów o masie przekraczającej 12 ton. Decyzja zapadła po przedstawieniu wstępnej opinii wskazującej na zły stan techniczny obiektu.

Zamknięcie estakady w Chorzowie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu, zarówno samochodów i pieszych, jak i transportu publicznego - autobusów, tramwajów i pociągów. Jednym z priorytetów zapowiedzianych we wtorek przez prezydenta miasta Szymona Michałka będzie przywrócenie ruchu kolejowego.

Estakada w centrum Chorzowa została zamknięta w poniedziałek z powodu zagrożenia awarią lub katastrofą. Z danych Urzędu Miejskiego w Chorzowie wynika, że codziennie przejeżdżało nią ok. 45 tys. pojazdów, a ponad 80 proc. stanowił ruch tranzytowy. Ul. Katowicka (DK 79) to ważne połączenie pomiędzy Bytomiem a Katowicami.

"Transport zbiorowy to jest coś, co powinniśmy mieć w tym momencie, kiedy mamy duże korki w regionie (). W moim odczuciu kolejnym krokiem powinno być wyburzenie tej części estakady nad torami kolejowymi lub tymczasowe wzmocnienie jej na tyle, żeby było bezpiecznie dla ruchu kolejowego" - wskazał Michałek.

Dotychczas Koleje Śląskie uruchomiły do odwołania autobusową komunikację zastępczą pomiędzy Bytomiem a Chorzowem-Batorym na linii S8 Katowice-Lubliniec. Natomiast Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadził objazdy na 27 liniach - 8 tramwajowych oraz 19 autobusowych. Ustawił także tymczasowe przystanki autobusowe.

Prezydent Chorzowa wskazał, że po zamknięciu estakady po stronie lokalnego samorządu i służb najważniejsze były przekierowanie ruchu samochodowego i pieszego. Zapewnił, że w miarę możliwości i na podstawie obserwacji sytuacji, wprowadzane będą zmiany.

Aktualne informacje dotyczące m.in. organizacji ruchu Urząd Miejski w Chorzowie publikuje na swojej stronie internetowej.

Ekspertyza przeprowadzona na zlecenie magistratu wykazała, że estakadę można wzmocnić, ale po kilku latach i tak konieczne będzie jej wyburzenie ze względu na fatalny stan techniczny. Prezydent miasta zaznaczył, że najważniejsze jest zażegnanie kryzysu, a następnie możliwe będzie rozmawianie o przyszłości tego obiektu. Dodał, że zamierza oddzielić kwestię zarządzania kryzysowego od polityki.

"Będę się starał jak najszybciej udać się do Warszawy i dowiedzieć się, jakie możemy następne kroki podjąć" - podkreślił Michałek.

Poinformował, że w ostatnich miesiącach rozmawiał o estakadzie z przedstawicielami rządu, m.in. Ministerstwa Infrastruktury. Zapowiedział, że w sprawie estakady interweniował będzie m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek, a sytuacją zainteresowali się także inni regionalni politycy, tacy jak poseł Marek Wesoły z Prawa i Sprawiedliwości i Łukasz Osmalak z Trzeciej Drogi.

Na poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zapadła decyzja, że nadzór budowlany skontroluje estakadę i zweryfikuje ekspertyzę, na podstawie której władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu obiektu.

W ekspertyzie, na którą powołał się Urząd Miejski w Chorzowie, wskazano, że estakadę zbudowano ze stali, która jest podatna na nietypową korozję i z czasem traci swoje właściwości. Tego typu stal, pochodzącą z NRD, wykorzystano m.in. przy budowie mostu w Dreźnie, który uległ katastrofie w 2024 r.

Wyburzenie estakady to ogromna szansa na rewitalizację Chorzowa. Mamy szansę, żeby przeprowadzić ten proces fachowo i merytorycznie, bazując na danych i modelowaniu ruchu - wskazał w rozmowie z PAP znany i nagradzany chorzowski architekt Maciej Franta.

Przeprowadzona na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chorzowie ekspertyza wykazała, że estakada w centrum miasta "nie wykazuje żadnej nośności i ulegnie awarii lub katastrofie". Estakadę w poniedziałek wyłączono z użytkowania, będzie musiała zostać wyburzona - poinformował media prezydent miasta Szymon Michałek.

Architekt w rozmowie z PAP stwierdził, że dostrzega w tej sytuacji spory problem dla lokalnego samorządu, a jednocześnie szansę na poprawę jakości życia mieszkańców w ścisłym centrum miasta i nie tylko.

"Estakada i DK79 brutalnie przecinają Chorzów. To głęboka rana w układzie urbanistycznym miasta. Jeśli wyburzymy estakadę, może zrewitalizować cały odcinek DK79 od Chorzowa II do Stadionu Śląskiego. Moglibyśmy zrezygnować z miejskiej autostrady, znacząco ograniczyć hałas i zanieczyszczenie powietrza" - zaproponował Franta.

Wskazał, że po wyburzeniu w miejscu estakady mógłby zostać wybudowany nowy rynek, nawiązujący do starego, pełnego zieleni, który był tam przed budową estakady w latach 70. XX w. Natomiast ruch na dzisiejszej DK79 mógłby zostać uspokojony i zredukowany do ruchu lokalnego poprzez zwężenie jezdni, nasadzenie zieleni i budowę dróg rowerowych. To rozwiązanie pozwoliłoby m.in. harmonijnie połączyć miasto z Parkiem Śląskim.

Dodał, że to także szansa dla Katowic, które zyskają na uspokojeniu drogi wzdłuż Os. Tysiąclecia, która dzieli je od Parku Śląskiego.

"Wyburzenie estakady to ogromna szansa na rewitalizację Chorzowa. Mamy szansę, żeby przeprowadzić ten proces fachowo i merytorycznie, bazując na danych i modelowaniu ruchu. Wartość Chorzowa jest czymś więcej niż tylko byciem trasą przelotową pomiędzy Bytomiem i Katowicami. Szczególnie dlatego, że kierowcy mogą wybrać alternatywne trasy, takie jak DTŚ (Drogowa Trasa Średnicowa - PAP)" - podkreślił Franta.

Zasygnalizował, że konieczna jest tutaj współpraca lokalnego samorządu z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, która ma swoją metropolitalną szkołę prototypowania, zajmującą się rozwiązywaniem miejskich problemów, samorządem woj. śląskiego oraz rządem.

Architekt przypomniał, że premier Donald Tusk przyjechał niedawno do Bytomia i zapewnił, że ten otrzyma 200 mln zł na remonty pustostanów, co obiecywał w kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. "Wydaje mi się, że uczciwie byłoby, gdyby Ministerstwo Infrastruktury lub inny resort przekazał 200-300 mln zł na zrewitalizowanie kluczowej dla Chorzowa przestrzeni - rynku oraz osi, którą obecnie wyznacza DK79" - powiedział Franta.

Lokalny samorząd poinformował, że rozbiórka i odbudowa estakady to koszt około 200 mln złotych, a alternatywą jest budowa nowej obwodnicy miasta.

Zdaniem Franty nie ma potrzeby wracania do pomysłów sprzed lat, które zakładały budowę dużej obwodnicy. Zaznaczył, że kiedy to planowano, nie było alternatywnych tras, takich jak DTŚ. Ocenił, że wystarczy budowa połączeń o dojazdowym charakterze, które pozwolą rozładować ruch w kierunku m.in. DTŚ.

Zastrzegł, że przez kilka dni od zamknięcia estakady najpewniej będą tworzyły się korki, ale później kierowcy przyzwyczają się do alternatywnych tras.

"Próbując odbudować estakadę lub wprowadzić w to miejsce inne podobnego kalibru rozwiązanie drogowe, skazujemy mieszkańców Chorzowa na kolejnych kilkadziesiąt lat życia w hałasie i zanieczyszczeniu powietrza. Skazujemy ich na rynek, który nie ma prawa istnieć. Skazujemy ich na sztuczny podział miasta na dwie części. Skazujemy ich po prostu na złą jakość życia i w tym kierunku w ogóle nie powinniśmy zmierzać" - podkreślił Franta.

Wskazał, że nawet około 95 proc. samochodów, które codziennie przejeżdżały estakadą, to ruch tranzytowy. Z szacunków ratusza wynika, że to około 80 proc., a codziennie przejeżdżało estakadą ponad 40 tys. pojazdów.

Ekspertyzy, na które powołał się Urząd Miejski w Chorzowie, wykazały, że estakadę zbudowano ze stali wysokowęglowej, która jest podatna na nietypową korozję i z czasem traci swoje właściwości. Tego typu stal, pochodzącą z NRD, wykorzystano m.in. przy budowie mostu w Dreźnie, który uległ katastrofie w 2024 r.

Od redakcji Wiara.pl

Może remonty dróg w tej części Chorzowa należało zacząć od wyburzenia estakady? Parę lat stało się tam w korkach, teraz na nowo...

A co do przełożenia ruchu na DTŚ.... Sęk w tym, że już teraz się korkuje. Na zjazdach w Chorzowie i Świętochłowicach. Także zjazd w Rudzie Śląskiej jest utrudniony. Przełożenie ruchu z centrum Chorzowa na DTŚ spowoduje zatykanie się wszystkich dróg między DK79 i DTŚ. No prawda, w dużej mierze poza Chorzowem. Który jakoś przez lata nie zadbał o sensowne połączenie tych dwóch dróg...