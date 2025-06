KAI zebrała informacje o święceniach z różnych źródeł kościelnych: kurii diecezjalnych, rektoratów i od rektorów seminariów duchownych oraz na stronach poszczególnych diecezji, a także z danych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce (KWPZM).

Święcenia diecezjalne

Jeśli chodzi o nowych księżych diecezjalnych, w tym roku Kościołowi w Polsce przybędzie ich 139 - o 14 mniej niż przed rokiem. Najwięcej - co jest już stałą tendencją - nowych kapłanów wyświęcono w diecezji tarnowskiej (13), a ponadto w archidiecezji warszawskiej (12) i archidiecezji lubelskiej (10). Powoli zatem liczba święconych księży przekraczająca dziesięciu z jednej diecezji staje się rzadkością.

Archidiecezja krakowska, w której rok temu wyświęcono 13 kapłanów, w tym roku zyska ich prawie dwa razy mniej, bo tylko siedmiu. W archidiecezji łódzkiej i diecezji ełckiej przybędzie ich po sześciu, natomiast w archidiecezjach gdańskiej i przemyskiej, diecezji radomskiej i diecezji toruńskiej - po pięciu.

W pozostałych diecezjach liczba nowo wyświęconych księży wynosi od 2 do 4. Rok temu w Olsztynie nie wyświęcono ani jednego kapłana, podobnie jak w Szczecinie. W tym roku obie archidiecezje (warmińska i szczecińsko-kamieńska) będą miały po dwóch nowych księży. Diecezja sosnowiecka zyska dwóch księży, z czego jeden został już wyświęcony, a drugi będzie w sierpniu.

Święcenia jednego nowego kapłana odbędą się z kolei w diecezjach włocławskiej i płockiej.

Z roku na rok wzrastać zaczyna natomiast liczba miejsc, gdzie nie zostaje wyświęcony ani jeden ksiądz. Rok temu były to dwie wspomniane archidiecezje oraz seminarium misyjne "Redemptoris Mater" w Łodzi i Ogólnopolskie Seminarium Duchownym dla Starszych Kandydatów do Święceń (tzw. Seminarium 35+) także w Łodzi.

W tym roku nowych kapłanów nie przybędzie w archidiecezji wrocławskiej i w diecezjach: zamojsko-lubaczowskiej, łowickiej, gliwickiej, pelplińskiej i drohiczyńskiej.

Święceń nie będzie w tym roku także wśród kleryków greckokatolickich, którzy przygotowują się do kapłaństwa w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie. - Zero. Nikt nie kończy w tym roku seminarium. Nie ma nikogo na VI roku, także nie będzie żadnych święceń. Jest jeden kleryk na V roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze to zakończy w następnym roku, ożeni się i zobaczymy co dalej - powiedział KAI ks. Bogdan Pańczak, wicerektor seminarium greckokatolickiego w Lublinie.

Święcenia zakonne

Męskie zgromadzenia zakonne zyskają w tym roku prawdopodobnie 67 kapłanów. W ubiegłym roku było 83 wyświęconych, a rok wcześniej 86. Tu także zatem, choć nieznacznie, spada liczba święconych kapłanów.

Najwięcej nowych kapłanów zyska Zgromadzenie Księży Misjonarzy - 8, salezjanie - 7, chrystusowcy - 4, dominikanie - 4, franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych) - 4, franciszkanie (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) - 4, paulini - 4.

"Tendencja raczej spadkowa"

Ks. Dariusz Bartocha SDB, sekretarz Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce przyznaje, że "tendencja jest raczej spadkowa, co widać po liczbie seminarzystów w różnych jurysdykcjach". Wskazuje przy tym jednak na pewne niuanse.

- Dane w pewnej części nie oddają stanu rzeczywistego, ponieważ w niektórych jurysdykcjach studiują i przyjmują święcenia współbracia z innych krajów i co prawda są wyświęcani w Polsce, ale niekoniecznie będą tu pracować. Przeciwnie, zgromadzenia, które mają np. jednego kandydata na roku, wysyłają go na studia poza Polską. Zjawiska te nie są jednak powszechne we wszystkich zgromadzeniach - wskazuje ks. Dariusz Bartocha SDB.

Bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. Powołań i przewodniczący Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań mówi KAI o konieczności stałego towarzyszenia osobom rozeznającym życiowe powołanie, w tym drogę do kapłaństwa.

- Chcemy towarzyszyć powołaniom. Wierzymy, że to Pan Bóg powołuje tak, jak chce, kogo chce i do tego, do czego sam to zaplanował. Natomiast my chcemy tworzyć kulturę powołaniową – po to, aby o tym zadaniu do odkrywania powołania wielu młodym ludziom mówić. Śp. papież Franciszek w orędziu na 62. Światowy Dzień Modlitw o Powołania mówił o tworzeniu przestrzeni służby powołaniom. Naszym zadaniem jest to, aby Kościół w Polsce takie przestrzenie próbował odnajdywać i tworzyć poprzez zespoły i ośrodki duszpasterstw powołań, przez obecność i przekazywanie wiedzy o rozeznawaniu i docieranie z tą tematyką do różnych duszpasterstw i środowisk młodzieżowych - podkreśla bp Przybylski.

Jego zdaniem, spadek powołań jest bezdyskusyjny. - Na pewno te liczby się zmniejszają, to jest jasne. Różnie się to rozkłada, czasem niektóre diecezje odnotują jedno- lub dwuosobowy wzrost powołań, ale generalnie statystyki wskazują na spadek. To tym bardziej mobilizuje nas do tego, aby zintensyfikować myślenie o pracy z młodymi nad powołaniami. Pokazać im, że jedną z dróg jest myślenie i rozeznawanie powołania do służby kapłańskiej - stwierdza.

"Odnotowujemy w Polsce jeszcze moment, że tam, gdzie się to zatrzymało, jest stabilna choć ciągle bardzo mała liczba powołanych w stosunku do lat najbardziej owocnych. Ważne jest bowiem to, do czego się tu odwołujemy. Mamy za sobą czasy dużego wzrostu powołań i myślimy, że ciągle powinno to wzrastać. Pytanie jak zagospodarować tych, którzy teraz odkrywają tę drogę i się na nią decydują" - dodaje bp Przybylski.

Święcenia kapłańskie odbywają się zwykle w okolicy uroczystości Zesłania Ducha Świętego (w tym roku 7 czerwca), ale w części diecezji uroczystości te organizowane są wcześniej lub później. Neoprezbiterzy w dniu święceń otrzymują od biskupów dekrety posyłające ich na pierwsze miejsca pracy duszpasterskiej. Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, są przydzielani do diecezji, w której przyjęli święcenia i w niej będą posługiwać. Natomiast absolwenci seminariów misyjnych „Redemptoris Mater” w Warszawie i Łodzi po kilku latach posługi w archidiecezji są posyłani do pracy duszpasterskiej na Drodze Neokatechumenalnej za granicą.

Liczba wyświęcanych księży diecezjalnych w Kościele w Polsce systematycznie spada. W 2024 r. przybyło 235 księży, w 2023 r. - 288. Dekadę wcześniej, w 2013 r. wyświęcono ich 401, rok później - 355, w 2015 r. - 329. W 2016 r. nastąpiła co prawda mała poprawa - do święceń przystąpiło 334 diakonów - ale było ich mniej niż w 2014 r.