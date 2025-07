Exodus Młodych, Przystanek Jezus, Festiwal Życia – to tylko niektóre z licznych wydarzeń, które zaplanowano na tegoroczne wakacje. Oferta jest szeroka i dostosowana do różnych potrzeb młodzieży - podkreśla w rozmowie z KAI ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Szczególnym wydarzeniem tegorocznego lata będzie Jubileusz Młodych w Rzymie, w ramach którego zaplanowano czuwanie modlitewne i Msza św. z udziałem papieża Leona XIV. Podczas uroczystości odbędzie się kanonizacja bł. Pier Giorgia Frassatiego – patrona młodzieży. W ub. roku w wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez Kościół w Polsce uczestniczyło 250 tysięcy młodych.

Festiwal młodych „Paradiso” na Świętej Górze

W dniach 29 czerwca – 3 lipca w klasztorze filipinów na Świętej Górze w Gostyniu odbywa się kolejna edycja ogólnopolskiego festiwalu młodych „Paradiso”. Wydarzenie przeznaczone jest dla młodzieży w wieku 13–25 lat, a także dla liderów i opiekunów grup duszpasterskich, księży, kleryków, sióstr zakonnych i wolontariuszy.

– Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy spotkania z drugim człowiekiem i – co najważniejsze – z Bogiem. Paradiso to przestrzeń, która pomaga żyć w pełni i odkrywać piękno Kościoła – zapraszają organizatorzy. – Przyjedź na Świętą Górę, spotkaj ludzi i Boga, zobacz, że Kościół żyje, a ty możesz w nim żyć i stawać się najlepszą wersją siebie – dodają.

W programie wydarzenia znajdą się m.in. koncerty, wspólna modlitwa, codzienna Eucharystia, warsztaty rozwijające pasje i talenty oraz olimpiada sportowa w duchu fair play. Uczestnicy będą mieli także okazję do spotkania z wyjątkowymi gośćmi, którzy podzielą się świadectwem swojej wiary.

Jednym z prelegentów będzie ks. Tomasz Trzaska – kapłan diecezji łomżyńskiej, konsultant kryzysowy i ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, znany z zaangażowania w pomoc osobom w sytuacjach granicznych. Gościem specjalnym będzie również Wojciech Modest Amaro – światowej sławy szef kuchni, zdobywca pierwszej w Polsce gwiazdki Michelin, który podzieli się świadectwem nawrócenia, rozpoczętego modlitwą do Matki Bożej z Guadalupe.

Wśród zaproszonych duchownych obecni będą również bp Artur Ważny i bp Adam Bab. Zwieńczeniem festiwalu będzie Eucharystia pod przewodnictwem abp. Zbigniewa Zielińskiego.

Sercańskie Dni Młodych 2025

W dniach 30 czerwca – 5 lipca 2025 r. w Pliszczynie odbywają się Sercańskie Dni Młodych (SDM) – młodzieżowe rekolekcje organizowane przez Zgromadzenie Księży Sercanów. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w wyjątkowym kontekście: przypadającej w tym roku 100. rocznicy śmierci o. Leona Jana Dehona, założyciela Zgromadzenia.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to czas odkrywania tego, co najważniejsze w życiu młodego człowieka. – Na początku wakacji zapraszamy na święto radości i wiary. Będziemy rozmawiać o marzeniach, które rodzą się w sercu, o wierności powołaniu i o odwadze, by płynąć pod prąd – podkreślają sercanie.

Centralną postacią tegorocznych rozważań będzie o. Leon Dehon – kapłan, który na różnych etapach życia musiał zmagać się z przeciwnościami, by zrealizować wolę Bożą. Począwszy od decyzji o wstąpieniu do seminarium mimo sprzeciwu ojca, przez trudności ze strony duchowieństwa i biskupów, aż po chwilową kasatę zgromadzenia przez Stolicę Apostolską i opór francuskiego państwa – o. Dehon pozostał wierny temu, co odkrył w swoim sercu jako wezwanie Boga.

– To nie był upór dla samego uporu. To była wierność ideałom i pragnieniom, które Bóg wpisał w jego serce. Przeciwności nie tylko go nie złamały, ale uczyniły silniejszym – zaznaczają organizatorzy.

Sercańskie Dni Młodych będą przestrzenią, w której młodzi uczestnicy będą mogli zatrzymać się, pomodlić, porozmawiać, podzielić doświadczeniem, odkryć swoje powołanie i odnowić relację z Bogiem. W programie znajdą się konferencje, modlitwa, warsztaty, spotkania w grupach, koncerty i czas na wspólne świętowanie.

– Być może i Ty w swoim życiu masz marzenia, które wydają się być od Boga, a jednak napotykasz na wiele trudności. To właśnie o takich sytuacjach będziemy mówić – że największe rzeczy wymagają odwagi, a świętość rodzi się w wierności i cierpliwości – dodają sercanie.

Rekolekcje Jubileuszowe z Wojskiem Gedeona

W dniach 1–10 lipca w Beskidzie Żywieckim odbywają się wyjazdowe rekolekcje organizowane przez młodzieżową wspólnotę Wojsko Gedeona. To propozycja dla młodych, którzy pragną odpocząć od codzienności, nawiązać głębsze relacje, spotkać się z Bogiem i odkryć na nowo samych siebie.

– Zero nudy, maksimum treści! – zapowiadają organizatorzy. W programie przewidziano codzienne konferencje, modlitwę uwielbienia, grupy dzielenia, warsztaty psychologiczne oraz górskie wędrówki. – Wracasz silniejszy, z nową perspektywą i ekipą ludzi, którzy – tak jak Ty – chcą czegoś więcej – podkreślają.

Wojsko Gedeona to wspólnota młodzieżowa, która powstała w 2002 roku w diecezji płockiej z inicjatywy ks. Lecha Piórkowskiego i ks. Bogdana Pawłowskiego. Wyrosła z doświadczeń Odnowy w Duchu Świętym oraz Ruchu Światło–Życie, łącząc elementy duchowości obu tych nurtów z inspiracją harcerską i skautową. Tradycyjną formą formacji wspólnoty są wakacyjne rekolekcje połączone z górskimi wyprawami.

Obecnie Wojsko Gedeona działa w kilku miastach Mazowsza, a jego byli i obecni członkowie są obecni w różnych częściach Polski.

Strefa Chwały w Starym Sączu – rekolekcje dla całych rodzin

W dniach 2–8 lipca na Placu Papieskim w Starym Sączu odbywają się rekolekcje Strefy Chwały – wydarzenie łączące modlitwę, uwielbienie i formację z rodzinnym wypoczynkiem. To spotkanie osób, które pragną budować swoje życie na fundamencie Ewangelii, niezależnie od wieku i życiowego etapu.

Tegoroczne rekolekcje przebiegają w trzech przestrzeniach tematycznych, dostosowanych do wieku uczestników: Strefa Młodych – dla osób w wieku 16–20 lat, Strefa Young – dla młodzieży 10–15 lat, Strefa Kids – dla dzieci w wieku 4–9 lat.

W programie zaplanowano bogaty cykl konferencji i spotkań. Wśród prelegentów znajdą się m.in. s. Anna Maria Pudełko, bp Artur Ważny, Agnieszka Kozak oraz o. Łukasz Wiśniewski OP. Uczestnicy wezmą także udział w wieczorach uwielbieniowych, modlitwie osobistej i medytacyjnej prowadzonej przez ks. Roberta Pisulę, spotkaniach w grupach oraz wydarzeniach rekreacyjnych.

Na scenie Strefy Chwały wystawiony zostanie spektakl „Śluby panieńskie”, a jednym z kulminacyjnych punktów będzie Wieczór Jedności – modlitwa w intencji chrześcijańskich inicjatyw.

Odbędą się także dwa panele dyskusyjne: „Nowa kultura fundamentem jedności” z udziałem Irminy Śliwińskiej, s. Łucji Rado OP, Jana Budziaszka i Andrzeja Dubiela, oraz „Przyszłość Kościoła” z udziałem Mileny Sławińskiej, o. Łukasza Wiśniewskiego OP, o. Andrzeja Bujnowskiego OP oraz Andrzeja Dubiela.

Msze św. celebrować będą m.in. bp Adam Bab, bp Grzegorz Suchodolski, bp Andrzej Jeż oraz o. Andrzej Bujnowski OP.

Podczas wydarzenia posługiwać będzie zespół muzyczny Strefy Chwały, złożony z czołowych polskich muzyków chrześcijańskich. Celem rekolekcji jest nie tylko duchowa formacja, ale także doświadczenie piękna wspólnoty i radości życia Ewangelią. W programie przewidziano gry, zabawy i rodzinne zawody sportowe.

Strefa Chwały to wyjątkowa propozycja rekolekcji, z której mogą czerpać zarówno dzieci, młodzież, jak i całe rodziny.

Ewangelizacja w Beskidach

W tym roku po raz 13. rusza także kolejna edycja Ewangelizacji w Beskidach pod hasłem „Szczęśliwy lud, którego Panem jest Bóg”. Franciszkanie z Rychwałdu na Żywiecczyźnie zapraszają rodziny i wspólnoty w każdą sobotę lipca i sierpnia na wspólne wyprawy. Pierwsza z nich wyruszy 5 lipca. W programie jest osiem górskich szczytów: Beskidu Żywieckiego, Śląskiego i Małego. Na szczytach odprawiane będą Msze Święte.

Festiwal Życia w Kokotku

Festiwal Życia, czyli największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce odbędzie się od 7 do 13 lipca w Kokotku na Śląsku. Składają się nań tydzień pod namiotami, koncerty, konferencje, warsztaty, ekstremalny bieg przez las, wodę, błoto i piasek, a przy tym codzienne Msze św. pod przewodnictwem biskupów, muzyczny wieczór uwielbienia i adoracja 24/7.

Szymon Zmarlicki, rzecznik prasowy festiwalu, zwraca uwagę na połączenie w tym wydarzeniu konkretnych duchowych treści z typową wakacyjną rozrywką. To sprawia, że Festiwal Życia często nazywany jest „katolickim Woodstockiem”. – To porównanie ma sens tym bardziej, że młodzi doświadczają tu niesamowitej wspólnoty i wolności, gdy wśród tylu swoich rówieśników wyznających te same wartości nie muszą niczego udawać – tłumaczy.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Przejście”, a duchowym przewodnikiem w trakcie festiwalowego tygodnia będzie Mojżesz. Koncerty na festiwalowej scenie zagrają w tym roku: Dżem, Skytech, B.R.O i zespół Strefy Chwały.

Na porannych konferencjach w roli prelegentów wystąpią m.in. chrześcijańsko-alternatywna kompozytorka i producentka anMari, Sylwia i Piotr Jeleniowie (znani w sieci jako Iskry z Nieba i Jeleniejaja), reżyserka reklamowa Irmina Śliwińska (współtwórczyni kanału CUDO.twórcy) czy paulin o. Michał Legan.

Ponadto w programie znajdzie się m.in. impreza otwierająca, legendarny bieg przełajowy, muzyczny wieczór uwielbienia prowadzony przez Marcina Zielińskiego i festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce oraz sobotnie afterparty na plaży.

Saletyńskie Spotkanie Młodych

W dniach 7–10 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła odbędzie się 38. edycja Saletyńskiego Spotkania Młodych. Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem „Pielgrzymi Nadziei” i – jak co roku – skupi się na modlitwie, konferencjach, wspólnocie oraz radości bycia razem. Gośćmi spotkania będą m.in.: Leszek Prawie.PRO, Anatom, Jakub Batorski, Zuzanna Bukowska, Michał „PAX” Bukowski oraz ks. Sebastian Picur.

Wieczorami zaplanowano koncerty (m.in. Grupy Muzycznej SSM i ANATOMA) oraz dyskotekę prowadzoną przez twórczynie znane z profilu

XV Paulińskie Dni Młodych

"Spójrz na niebo" – to hasło XV Paulińskich Dni Młodych, które odbędą się w dniach 14–20 lipca przy klasztorze paulinów w Leśnej Podlaskiej. Wydarzenie, organizowane przez Zakon Paulinów, nawiązuje do hasła Jubileuszu Roku 2025: „Pielgrzymi nadziei”.

Spotkanie młodzieży będzie miało formę obozu. Uczestnicy, wzorem pielgrzymów do Ziemi Obiecanej, zamieszkają w namiotach, spędzając czas na modlitwie, rozmowie i wspólnej zabawie. Centralnym punktem będzie codzienne spotkanie ze Słowem w formie lectio divina, prowadzone przez ojca duchownego wydarzenia – o. Patryka Mazgaja OSPPE. Inspiracją duchową jest postać Abrahama, wezwanego przez Boga do wzniesienia wzroku ku niebu i zaufania Jego obietnicy. – My też często patrzymy z głową pochyloną w dół i nie dostrzegamy, jak wielkie rzeczy Bóg dla nas przygotował – podkreślają organizatorzy.

Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych do Rzymu

Z Chełma do Rzymu wyruszy w dniach 15–28 lipca Chełmska Pielgrzymka Rowerowa Młodych. Jej celem jest uczestnictwo w Jubileuszu Młodych w Wiecznym Mieście, który odbędzie się w dniach 28 lipca – 3 sierpnia. Pielgrzymi przejadą na rowerach przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy, pokonując dziennie od 120 do 150 kilometrów. Hasłem pielgrzymki są słowa „Pielgrzymi nadziei”.

Franciszkańskie Spotkanie Młodych

W dniach 20–26 lipca w Kalwarii Pacławskiej odbędzie się Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi: „Pragnienie”. Organizatorzy zapowiadają bogaty program: wspólna modlitwa, spotkania w grupach, koncerty, świadectwa, warsztaty tematyczne i rekreacja.

Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Zygmunt „Muniek” Staszczyk, Diana Paulińska i Hubert Michalak. Wystąpią Maleo Reggae Rockers, ks. Jakub Bartczak, Irmina Śliwińska, Fioretti, Michał Król i Szymon Czyżewski. Msze święte celebrować będą m.in. abp Adam Szal, o. bp Piotr Kleszcz OFMConv oraz bracia z zakonu franciszkańskiego. Dodatkowymi punktami programu będą poranny fitness, różaniec z lokalną wspólnotą, spektakl „Theatrum Formica”, nocne kino, „bal wszystkich świętych” oraz 13 różnych warsztatów – od muzycznych po techniki relaksacyjne.

XV Exodus Młodych

W dniach 19–22 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się XV Exodus Młodych pod hasłem „Czekam na ciebie”. Organizatorzy zachęcają do udziału, podkreślając wyjątkową atmosferę wydarzenia, łączącego modlitwę, koncerty, warsztaty i wspólnotę w pięknej scenerii Roztocza. – Trudno opisać, czym jest Exodus Młodych… Musisz sam tu przyjechać, by poczuć ten niepowtarzalny klimat młodości, radości i żywej obecności Boga – podkreślają.

Dla wielu uczestników to miejsce pierwszego, głębokiego doświadczenia sakramentu pokuty, odkrycia bliskości Boga i nowego spojrzenia na Kościół jako wspólnotę otwartą, radosną i pełną miłości. Jak co roku, Exodus przyciąga setki młodych z całej Polski.

W programie przewidziane są koncerty, w tym występ rapera i ewangelizatora Anatoma, zespołu uwielbieniowego Owca oraz Scholi Exodusu. Świadectwem wiary podzielą się m.in. Wojciech Czuba, znany jako „Ślimak na pustyni”, oraz Milena Adamczewska – tancerka i liderka warsztatów modlitwy tańcem, obecna w mediach społecznościowych jako „Boża Tancerka”.

Wśród zaproszonych duchownych znajdą się m.in. bp Marian Rojek, bp Mariusz Leszczyński, ks. Krzysztof Kołtunowicz – misjonarz ze Zgromadzenia Kombonianów, o. Benoit Azameti oraz ks. Mateusz Januszewski.

Przystanek Jezus

Już po raz 25. odbędzie się ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna Przystanek Jezus, towarzysząca największemu festiwalowi muzyki rockowej w Europie – Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock). Jubileuszowa edycja wydarzenia zaplanowana jest na 28 lipca – 2 sierpnia i odbędzie się tradycyjnie w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Trzcińcu k. Czaplinka.

Do udziału zaproszone są osoby pełnoletnie, zaangażowane na co dzień w życie wspólnot i grup parafialnych, które pragną dzielić się wiarą i świadectwem spotkania z Chrystusem. Program obejmuje: rekolekcje z ks. Tomaszem Trzaską, warsztaty, wspólnotę, ewangelizację uczestników Pol’and’Rock Festival oraz modlitwę i radość bycia razem.

– To nasza odpowiedź na to, co dzieje się na Pol’and’Rock-u. Nie przychodzimy jako lepsi, lecz jako ci, którzy chcą się spotkać i dzielić Jezusem – podkreśla ks. Damian Piątkowiak, rzecznik inicjatywy. Zwraca uwagę, że wiele osób, również uczestników festiwalu, korzysta z sakramentów, rozmów duchowych i wsparcia psychoterapeutycznego, dostępnego w bazie Przystanku Jezus. Wśród ewangelizatorów są także osoby, które same przed laty przyjęły Dobrą Nowinę właśnie w tym miejscu.

Organizatorem inicjatywy jest Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji – Wspólnota św. Tymoteusza.



SMAL 2025

Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej (SMAL) odbędzie się w dniach 21–24 sierpnia w Garbowie. Tegoroczna, trzynasta już edycja, przebiegać będzie pod hasłem: „Obietnica światu”. W programie przewidziano m.in. konferencje ks. Tomasza Ryczka, spotkania w grupach, Eucharystię, nabożeństwa, adorację Najświętszego Sakramentu z uwielbieniem, a także liczne warsztaty tematyczne i czas integracji.

Organizatorzy podkreślają, że SMAL to czas budowania wspólnoty i odkrywania własnych talentów w atmosferze radości, przyjaźni i chrześcijańskich wartości.



Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej - HOSANNA FESTIVAL

W dniach 29–30 sierpnia w Siedlcach odbędzie się XXVII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Hosanna Festival”. Wydarzenie organizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Siedleckiej od lat wpisuje się w muzyczny pejzaż miasta, promując twórczość chrześcijańską i wspierając utalentowanych wykonawców.

Tegoroczna odsłona festiwalu odbędzie się na terenach zielonych przy amfiteatrze przy ul. Wiszniewskiego. „Hosanna Festival” gromadzi zarówno debiutujących artystów, jak i znanych wykonawców sceny muzyki chrześcijańskiej, stwarzając przestrzeń do modlitwy, świadectwa i ewangelizacji przez muzykę.

Jubileuszu Młodych w Rzymie

W dniach 28 lipca – 3 sierpnia w Rzymie odbędzie się Jubileusz Młodych, organizowany w ramach Roku Jubileuszowego 2025. W wydarzeniu wezmą udział setki tysięcy młodych z całego świata, w tym około 20 tysięcy z Polski. Kulminacją spotkania będzie czuwanie modlitewne i Eucharystia z papieżem Leonem XIV na Tor Vergata w dniach 2–3 sierpnia. Podczas uroczystości odbędzie się także kanonizacja bł. Pier Giorgio Frassatiego – patrona młodzieży, ogłoszonego przez św. Jana Pawła II.

W dniach 30 lipca – 1 sierpnia funkcjonować będzie „Casa Polonia” – centralne miejsce spotkań polskiej młodzieży, zlokalizowane na terenie Instytutu Salezjańskiego w pobliżu więzienia Rebibbia. W godzinach popołudniowych i wieczornych na specjalnie przygotowanej scenie odbędą się koncerty polskich artystów, katechezy oraz spotkania integracyjne. – Będzie to miejsce spotkania, modlitwy i integracji – poinformował ks. Łukasz Koprianiuk z Krajowego Biura ŚDM. Konferencje dla młodych wygłoszą dominikanie: o. Tomasz Nowak OP oraz o. Adam Szustak OP.

W sobotę 2 sierpnia zaplanowano Mszę świętą dla polskich grup przed nocnym czuwaniem na Tor Vergata. Przez cały czas działać będzie Telewizyjne Studio Młodych, które będzie relacjonować przebieg rzymskich wydarzeń.

- Program Jubileuszu Młodych obejmuje Eucharystie, katechezy, panele z udziałem ludzi kultury i chrześcijańskich influencerów, koncerty, a także przestrzenie modlitwy, adoracji i strefy relaksu. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 420 kapłanów, 120 sióstr zakonnych oraz 22 biskupów z Polski. Młodzi są w centrum tego wydarzenia, ale nie będą sami – zaznaczył dyrektor Biura.

Szczegółowe informacje o projekcie „Polski Rzym – Casa Polonia” oraz innych inicjatywach dla młodzieży w Polsce i za granicą dostępne są na stronie: sdmpolska.pl.

***

W 2024 roku w wydarzeniach duszpasterskich organizowanych przez Kościół w Polsce uczestniczyło 250 tysięcy młodych – poinformowało Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. – Mówimy, że młodych nie ma w Kościele, ale kiedy zsumujemy takie inicjatywy jak Lednica, Festiwal Życia oraz liczne spotkania diecezjalne i zakonne, okazuje się, że to ogromna rzesza ludzi, którzy podejmują drogę wiary – podkreślił bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Zaznaczył, że także w bieżącym roku planowanych jest w Polsce wiele jubileuszowych inicjatyw dla młodych. – Sam mam zaproszenia na co najmniej osiem takich wydarzeń już w pierwszych dniach lipca. To pokazuje, że Kościół młodych żyje i że Kościół jest otwarty na młodych – dodał bp Suchodolski.

Jak zaznacza ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor KBO ŚDM, działalność Biura nie ogranicza się jedynie do organizacji wyjazdu młodzieży na jubileuszowe spotkanie w Rzymie. W diecezjach i regionach w całym kraju planowanych jest wiele inicjatyw, zarówno w najbliższych tygodniach, jak i w trakcie wakacji.

– Zeszłoroczne doświadczenia pokazują, że w wydarzeniach diecezjalnych wzięły udział dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy młodych. To były spotkania jednodniowe, dwudniowe, a czasem nawet tygodniowe. Oferta jest naprawdę szeroka – zaznacza duchowny. – Zachęcamy młodych, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów wakacyjnych, by rozejrzeli się za propozycjami w swoich diecezjach – apeluje ks. Koprianiuk.