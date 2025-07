Ulewa nie zatopiła katolickiego Festiwalu Życia  

Wtorek był drugim dniem trwającego przez cały tydzień Festiwalu Życia w lublinieckim Kokotku na Śląsku. To największy plenerowy festiwal chrześcijański dla młodzieży w Polsce, uczestniczy w nim półtora tysiąca osób.

Organizatorzy zapewniali, że – przy wsparciu profesjonalnie wyszkolonej i dowodzonej służby porządkowej – byli przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze. Szczęśliwie głównym wydarzeniem wieczoru pozostał jednak koncert rapera B.R.O, który swoją muzyką rozniósł scenę, a lekko zmoczonych i zziębniętych festiwalowiczów rozgrzał do czerwoności.

Festiwal Życia Czego zapomniałeś ze sobą zabrać? | Festiwal Życia 2025, dzień 1



Wcześniej uczestnicy wysłuchali konferencji o. Michała Legana, znanego paulina i kaznodzieja.

Festiwal Życia O. Michał Legan: Jaki jesteś naprawdę? Zmierz się z tym



Tego dnia mszy świętej przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy, który – nawiązując do tematu i postaci tegorocznej edycji festiwalu – zwrócił się do młodzieży z konkretnym duchowym przesłaniem.

– Idźcie za Mojżeszem tą drogą, która może się wydawać trudna, ale jest drogą nadziei. Niech Mojżesz was prowadzi, żeby wszystko to, co się porozwalało, popękało, zostało złożone na fundamencie Chrystusa. Niech żyje Kokotek, niech żyją młodzi festiwalowicze! – powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych festiwalu.

Festiwal Życia Bp Andrzej Przybylski: Nawet jeśli masz spękane fundamenty, zacznij na nowo budować na Bogu



Festiwal Życia zmienia życie. Historia z pierścionkiem w tle

Wśród wielu festiwalowych historii są i takie. Asia i Maurycy poznali się na Festiwalu Życia w 2022 roku, a teraz planują ślub – oczywiście w Kokotku.

– Trzy lata temu przyjechałam na festiwal nie znając praktycznie nikogo. Na imprezie pierwszego dnia zauważyłam, że przygląda mi się jeden chłopak, ale zignorowałam to. Później jednak zatańczyliśmy kilka razy, porozmawialiśmy, ale po festiwalu kontakt się urwał – opowiada Asia.

Maurycy był jednak nieugięty. Po powrocie z Kokotka wyruszył na wyprawę rowerową NINIWA Team na Nordkapp, a jego internetowe relacje zachwyciły Asię. On pisał do niej wytrwale, aż doszło do spotkania, na którym ustalili, że kolejnym będzie zabawa sylwestrowa w Kokotku – oczywiście w klimacie Festiwalu Życia – gdzie przetańczyli całą noc. Dwa lata później wrócili w to samo miejsce, ale tuż po północy w świetle fajerwerków na palcu Asi błyszczał już złoty pierścionek.

– Zaręczyny odbyły się w najlepszym miejscu, jakie mogłoby być, a mianowicie na molo nad stawem w Kokotku. Była to piękna i romantyczna niespodzianka, lepiej nie mogłam sobie tego wymarzyć – wspomina przyszła panna młoda. – Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to pewne jest, że wesele odbędzie się w Kokotku, bo gdzieżby indziej! – dodaje.

Wątkiem dodającym uroku całej historii niech będzie fakt, że na tym samym molo przyszli małżonkowie zaliczyli spektakularny upadek, gdy podczas jednego z ostatnich festiwali, na finiszu Biegu Festiwalowicza, Maurycy podjął heroiczną próbę pokonania linii mety z Asią na rękach. Obdrapane kolana i łokcie „do wesela” już się zagoiły. Kolejna – tym razem ostateczna – próba to przeniesienie panny młodej na rękach przez próg wspólnego domu?

Festiwal Życia trwa. Co jeszcze przed nami?

Po środzie, kiedy w programie przewidziana jest konferencja anMari, Eucharystia pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego z Sosnowca i wieczorny koncert zespołu Strefy Chwały, w kolejnych dniach uczestników czeka prawdziwy rollercoaster festiwalowych emocji.

Wielu festiwalowiczów czeka na ekstremalny i widowiskowy Bieg Festiwalowicza przez błoto, wodę, piasek i las – start w czwartek o 16:00 z plaży przy stawie Posmyk. Ponadto tego dnia poranną konferencję wygłosi Irmina Śliwińska, reżyserka reklamowa i współtwórczyni kanału CUDO.twórcy, a o 20:00 mszę św. odprawi biskup gliwicki Sławomir Oder.

Z kolei piątek przyniesie zupełnie inny klimat. Muzyczny wieczór uwielbienia, który poprowadzą wspólnie znany ewangelizator Marcin Zieliński oraz festiwalowy zespół 3 Dni 3 Noce, to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń całego festiwalu. Początek o 20:00, wstęp wolny!

Sobota to już pełnia festiwalowych i wakacyjnych klimatów. Dzień rozpocznie się konferencją Sylwii i Piotr Jeleniów, znanych w sieci jako Iskry z Nieba i Jeleniejaja. W samo południe Mszy św. przewodniczył będzie o. Tomasz Nowak, dominikanin i duszpasterz Ogólnopolskiego Spotkania Młodych LEDNICA2000. A wieczorem koncerty – o 18:00 zagra Dżem, a o 21:00 wystąpi Skytech. Później jeszcze afterparty w Strefie Chilloutu na plaży.

Festiwal Życia potrwa do niedzieli i zakończy się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem o. Witosława Sztyka, prowincjała śląskich franciszkanów. Wszystkie msze święte na festiwalu są wydarzeniami otwartymi.

Do Festiwalu Życia wciąż można dołączyć. Karnety tygodniowe i weekendowe, bilety jednodniowe oraz wejściówki na wieczorne koncerty są dostępne stronie bilety.festiwalzycia.pl.

Bieżące relacje z wydarzenia można śledzić w mediach społecznościowych festiwalu – na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTubie.