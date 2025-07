W piątek rozpoczną się 32. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe

Sierpień w Kościele katolickim obchodzony jest jako miesiąc abstynencji. W tym roku będzie towarzyszyło mu hasło "Odpowiedzialni za trzeźwość".

Poprzedzi go 32. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe, które w dniach 25-27 lipca, odbędzie się w Licheniu. W trakcie spotkań odbędą się mityngi: AA, AL-Anon, ACA, NA, NAR-ANON, AH, AN, AJ, Alteen, SLAA, AD, SA, AP, Wspólnoty św. Jakuba, SYCHAR, CA, skierowane do osób zmagających się z alkoholizmem, jedzenioholizmem, nikotynizmem i innymi uzależnieniami. W trakcie zjazdu będzie można także porozmawiać z psychologiami, terapeutami uzależnień i doradcami rodzinnymi.

W raporcie z 2021 r. PARPA (obecnie włączona do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) podała, że z powodu wszystkich chorób odalkoholowych w Polsce rocznie umiera około 35 tys. osób. Roczne koszty społeczno-ekonomiczne spożywania alkoholu w raporcie oszacowano na 93 mld zł (rok 2020).

"Alkohol odpowiada rocznie za śmierć nawet 35 tys. osób i tworzy wielomiliardowe koszty dla państwa. Wpływy z akcyzy pokrywają jedynie około 25-30 proc. tych kosztów - powiedział PAP b. szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

W programie zjazdu w Licheniu zaplanowano m.in. indywidualne spotkania z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami oraz doradcami rodzinnymi w godzinach od godz. 10.00 do 16.30 w kaplicy 108 Męczenników. W sobotę o godz. 14.00 odbędzie się msza św. za zmarłych członków środowisk trzeźwościowych, której będzie przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski. W niedzielę będzie można wziąć udział w akcji krwiodawstwa - Oddając krew dzielisz się życiem".

Z danych Biura Ruchu Drogowego KGP wynika, że w 2024 r. 9 proc. ogółu wypadków zostało spowodowanych przez uczestników ruchu pozostających pod wpływem alkoholu. Śmierć w nich poniosło 258 osób (13,6 proc. ogółu zabitych), a 2 176 osób odniosło obrażenia (8,8 proc. ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 130 (-6,3 proc.), osób zabitych o 32 (-11 proc.) i osób rannych o 87 (-3,8 proc.).

Według opublikowanego w czerwcu Europejskiego Raportu Narkotykowego 2025 (EDR), opracowanego przez Europejską Agencję ds. Narkotyków z Lizbony (EUDA), "rynek narkotykowy w Europie wykazuje dużą odporność na czynniki zewnętrzne, takie jak kryzysy gospodarcze, konflikty geopolityczne czy zmiany prawne". Uwagę ekspertów zwróciła rosnąca liczba przypadków nielegalnego wprowadzania na rynek substancji syntetycznych, takich jak "nitazeny - opioidy o mocy przekraczającej fentanyl - czy nowe półsyntetyczne kannabinoidy, które bardzo często pojawiają się na rynku bez odpowiedniego oznaczenia lub z nieprzewidywalnymi efektami zdrowotnymi".

W raporcie zwrócono uwagę na wzrost liczby przypadków używania syntetycznych stymulantów, takich jak katynony i MDMA. "W 2023 roku przejęto ponad 37 ton katynonów, w tym siedem nowych wariantów. To dynamicznie zmieniająca się grupa substancji, często produkowana w nielegalnych laboratoriach w Europie Środkowej i Wschodniej. Z kolei MDMA, mimo spadku popularności w czasie pandemii, odzyskuje miejsce wśród młodych dorosłych, zwłaszcza w kontekście imprezowym" - wskazano w raporcie.