Papież do młodzieży z Peru: Niech świat widzi w was Jezusa  

Leon XIV spotkał się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego z młodymi pielgrzymami z Peru, którzy przyjechali do Rzymu na Jubileusz Młodzieży. W serdecznym przesłaniu docenił wysiłek wielu środowisk, które pomogły młodym ludziom wybrać się w tę podróż, a ich samych zachęcił, by tego, co doświadczą podczas spotkania w Rzymie nie zachowywali jedynie we wspomnieniach. „Chciałbym, abyście po powrocie do Peru przynieśli tym ziemiom radość i moc Ewangelii” – polecił im.

Zwracając się do młodych Peruwiańczyków, Leon XIV złożył im życzenia z okazji przypadającego dziś narodowego święta Peru, i wdzięcznością przypomniał, że ich obecność w Rzymie, to owoc starań wielu lokalnych wspólnot. „Widząc was, myślę również o waszych rodzinach oraz o wielu osobach z waszych wspólnot parafialnych, które, często z wielkimi poświęceniami i wysiłkiem, pomogły wam zrealizować to długo wyczekiwane pielgrzymowanie. Wszystkim z serca dziękuję i pozdrawiam z radością” – powiedział Ojciec Święty.

Ich samych Papież zaprosił, by tego, co przeżyją w Rzymie nie ograniczyli następnie do wspomnień, które zachowają tylko dla siebie. „To bardzo ważne: to, czego tutaj doświadczycie, nie może być tylko dla was samych. Musimy nauczyć się dzielić. Proszę was, aby to wszystko nie zostało jedynie wspomnieniem – ładnymi zdjęciami czy czymś z przeszłości. Pragnę, byście po powrocie do Peru przynieśli tamtym ziemiom radość i moc Ewangelii, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. – wzywał – „Niech każda osoba, którą spotkacie, może w was rozpoznać oblicze Chrystusa – kochającego i oddającego się, wciąż obecnego w każdym ochrzczonym. Dlatego kochajcie i służcie bezinteresownie, w codzienności, w tym, co małe i ukryte, ponieważ sami doświadczyliście radości bycia najpierw umiłowanymi, i ponieważ wszystko otrzymaliście darmo od Boga Ojca.”

Jako wprowadzenie do obchodów Jubileuszu Młodzieży, Papież zaproponował młodzieży lekturę dzisiejszej Ewangelii, tj. przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie, do których podobne jest Królestwo Niebieskie. „Są to dwa z pozoru nieistotne elementy; jednak dzięki sile życia, jaką w sobie noszą, potrafią się przemienić, wzrastać i służyć celowi, dla którego zostały stworzone” – objaśnił – „Także my jesteśmy mali, ale nie jesteśmy sami; Pan zapragnął, abyśmy byli częścią wielkiej rodziny – Kościoła. (...) Podczas tych dni Jubileuszu Młodych doświadczycie piękna bycia częścią Ludu Bożego, Kościoła powszechnego, który obejmuje i przygarnia całą ziemię, bez względu na rasę, język czy narodowość; rozrasta się jak krzew gorczycy i przenika jak zaczyn.”

Na zakończenie wyznaczył młodym ludziom konkretne zadanie: „Plecaki, które nosicie w tych dniach, zawierające tylko to, co niezbędne, są znakiem misji, którą dziś Papież wam powierza: bądźcie misjonarzami tam, dokąd pójdziecie, bądźcie przejrzystym znakiem obecności Pana, tak jak byli nim nasi umiłowani peruwiańscy święci.” Przypomniał, że jego poprzednik, papież Franciszek, wielokrotnie nazywał Peru „ziemią pełną świętych”.