Papież do młodzieży z Peru: Niech świat widzi w was Jezusa  

Leon XIV spotkał się w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego z młodymi pielgrzymami z Peru, którzy przyjechali do Rzymu na Jubileusz Młodzieży. W serdecznym przesłaniu docenił wysiłek wielu środowisk, które pomogły młodym ludziom wybrać się w tę podróż, a ich samych zachęcił, by tego, co doświadczą podczas spotkania w Rzymie nie zachowywali jedynie we wspomnieniach. „Chciałbym, abyście po powrocie do Peru przynieśli tym ziemiom radość i moc Ewangelii” – polecił im.
Zwracając się do młodych Peruwiańczyków, Leon XIV złożył im życzenia z okazji przypadającego dziś narodowego święta Peru, i wdzięcznością przypomniał, że ich obecność w Rzymie, to owoc starań wielu lokalnych wspólnot. „Widząc was, myślę również o waszych rodzinach oraz o wielu osobach z waszych wspólnot parafialnych, które, często z wielkimi poświęceniami i wysiłkiem, pomogły wam zrealizować to długo wyczekiwane pielgrzymowanie. Wszystkim z serca dziękuję i pozdrawiam z radością” – powiedział Ojciec Święty.
Ich samych Papież zaprosił, by tego, co przeżyją w Rzymie nie ograniczyli następnie do wspomnień, które zachowają tylko dla siebie. „To bardzo ważne: to, czego tutaj doświadczycie, nie może być tylko dla was samych. Musimy nauczyć się dzielić. Proszę was, aby to wszystko nie zostało jedynie wspomnieniem – ładnymi zdjęciami czy czymś z przeszłości. Pragnę, byście po powrocie do Peru przynieśli tamtym ziemiom radość i moc Ewangelii, Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. – wzywał – „Niech każda osoba, którą spotkacie, może w was rozpoznać oblicze Chrystusa – kochającego i oddającego się, wciąż obecnego w każdym ochrzczonym. Dlatego kochajcie i służcie bezinteresownie, w codzienności, w tym, co małe i ukryte, ponieważ sami doświadczyliście radości bycia najpierw umiłowanymi, i ponieważ wszystko otrzymaliście darmo od Boga Ojca.”
Jako wprowadzenie do obchodów Jubileuszu Młodzieży, Papież zaproponował młodzieży lekturę dzisiejszej Ewangelii, tj. przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie, do których podobne jest Królestwo Niebieskie. „Są to dwa z pozoru nieistotne elementy; jednak dzięki sile życia, jaką w sobie noszą, potrafią się przemienić, wzrastać i służyć celowi, dla którego zostały stworzone” – objaśnił – „Także my jesteśmy mali, ale nie jesteśmy sami; Pan zapragnął, abyśmy byli częścią wielkiej rodziny – Kościoła. (...) Podczas tych dni Jubileuszu Młodych doświadczycie piękna bycia częścią Ludu Bożego, Kościoła powszechnego, który obejmuje i przygarnia całą ziemię, bez względu na rasę, język czy narodowość; rozrasta się jak krzew gorczycy i przenika jak zaczyn.”
Na zakończenie wyznaczył młodym ludziom konkretne zadanie: „Plecaki, które nosicie w tych dniach, zawierające tylko to, co niezbędne, są znakiem misji, którą dziś Papież wam powierza: bądźcie misjonarzami tam, dokąd pójdziecie, bądźcie przejrzystym znakiem obecności Pana, tak jak byli nim nasi umiłowani peruwiańscy święci.” Przypomniał, że jego poprzednik, papież Franciszek, wielokrotnie nazywał Peru „ziemią pełną świętych”.
Siedzimy w swoich bańkach informacyjnych, zwykle opowiadamy się po jednej stronie.
Pozostajemy wierni zasadzie, zgodnie z którą granic nie można zmieniać siłą.
" Iran zawsze wspomagał lud Libanu i ruch oporu, i będzie to robić nadal".
Włochy, W. Brytania, Niemcy, Australia i Nowa Zelandia nie zgadzają się.
Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.
Co najmniej sześciu żołnierzy zginęło, wiele osób jest rannych.
W tle - zapowiedź spotkania Trumpa z Putinem.
Ten korytarze nie będzie pasażem należącym do Trumpa, ale raczej grobowcem jego najemników.
Dopiero po ogłoszeniu nominacji biskupiej ks. Krzysztofa Dukielskiego został zgłoszony fakt niewłaściwego zachowania kapłana wobec osoby małoletniej, które miało miejsce w przeszłości - poinformował biskup radomski Marek Solarczyk w komunikacie wyjaśniającym, dlaczego kapłan ten nie przyjmie sakry biskupiej.
W malowniczym, nieco zdziczałym ogrodzie przy bazylice św. Floriana przygotowano w sobotę dla gości "Śniadanie dla trawie".