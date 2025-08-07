Reklama

USA: Trump nie wykluczył użycia Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
USA: Trump nie wykluczył użycia Gwardii Narodowej w Waszyngtonie

Trump ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny".

Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył możliwości użycia w Waszyngtonie jednostek Gwardii Narodowej w celu zapewnienia w mieście porządku i bezpieczeństwa oraz przekazał, że rozważa przejęcie kontroli nad policją w amerykańskiej stolicy.

Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy, ocenił, że poziom przestępczości w Waszyngtonie jest "niedorzeczny". Dodał, że chciałby też "upiększyć miasto", które - jak kontynuował - jest pełne graffiti, a miejskie drogi są w złym stanie. - Zrobimy coś z tym - oświadczył we środę prezydent USA cytowany przez światowe agencje.

Prezydent zaznaczył, że rozważa przejęcie kontroli nad waszyngtońską policją i nie wyklucza użycia w mieście jednostek Gwardii Narodowej. - Możliwe, że dojdzie do tego bardzo szybko. (...) Chcemy mieć wspaniałą, bezpieczną stolicę i będziemy ją mieć - oznajmił.

Dzień wcześniej Donald Trump zażądał od kontrolowanych przez Demokratów władz stolicy USA zmiany prawa, która pozwoliłaby sądzenie 14-latków jak dorosłych. Zagroził, że jeśli władze Waszyngtonu tego nie zrobią, rząd federalny przejmie kontrolę nad miastem.

Jak ocenił, nastolatkowie w Waszyngtonie "bez powodu atakują, napadają, okaleczają i strzelają do niewinnych obywateli, wiedząc jednocześnie, że zostaną niemal natychmiast zwolnieni".

Trump wielokrotnie wcześniej zapowiadał możliwą federalizację stolicy, lecz dotąd nie zrealizował swojej groźby. Do pełnego przejęcia władzy w Dystrykcie Kolumbii potrzebna jest ustawa Kongresu, która zniosłaby lokalny samorząd. Waszyngton należy do miast w największym stopniu zdominowanych przez Demokratów, a na Donalda Trumpa w ostatnich wyborach głosowało jedynie 6,7 proc. wyborców.

Choć według statystyk podawanych przez waszyngtońską policję przestępczość z użyciem przemocy w stolicy zmalała w ciągu ostatniego roku o 35 proc., liczba przestępstw nadal plasuje Waszyngton wśród czołówki amerykańskich miast.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska 

PAP |

dodane 07.08.2025 06:55

