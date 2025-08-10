Jasna Góra: Nadchodzą pielgrzymki przed świętem Wniebowzięcia NMP

Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów nadejdzie do czwartkowego popołudnia na Jasną Górę przed przypadającym 15 sierpnia świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas kulminacji największego "szczytu pielgrzymkowego" przybędą m.in. uczestnicy pielgrzymek ze stolicy i żołnierze.

W niedzielę ok. godz. 14 na Jasną Górę dotarli uczestnicy 45. Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej wraz z dwoma tamtejszymi biskupami pomocniczymi Jackiem Kicińskim i Maciejem Małygą, którzy odprawią też dla pielgrzymów mszę na jasnogórskich wałach.

W poniedziałek w sanktuarium spodziewani są uczestnicy pielgrzymek: ełckiej, diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej i elbląskiej. We wtorek powinny nadejść pielgrzymki: ziemi sandomierskiej, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, warmińska, gdańska, białostocka, diecezji toruńskiej czy ziemi lubawskiej.

13 sierpnia do jasnogórskiego sanktuarium zwyczajowo nadchodzą m.in. pątnicy z najodleglejszych części Polski, którzy w drodze do Częstochowy pokonują pieszo nawet ponad 500 km. Będą to grupy z diecezji pelplińskiej, Szczecina, diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, Drohiczyna, Rzeszowa, Kielc, Sosnowca, Włocławka, diecezji radomskiej, Kalisza, Vranowa (Słowacja)i Łomży.

14 sierpnia, dzień przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na Jasną Górę przybywa najwięcej pielgrzymów. Oprócz grup pieszych rzesze wiernych docierają do Częstochowy samochodami, pociągami i autokarami.

Dzień przed świętem - w tym roku w środę - do Częstochowy dotrą grupy m.in. z Podlasia, diecezji płockiej, Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej, diecezji zamojsko-lubaczowskiej, archidiecezji lubelskiej, Pielgrzymki Warszawsko-Praskiej, Pieszej Pielgrzymki Strażaków, Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy czy mającej ponad 300-letnią tradycję Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki.

Pielgrzymka ta, nazywana matką polskich pielgrzymek, jest najstarszą i największą z pięciu, jakie co roku organizowane są ze stolicy na Jasną Górę. Jej wejście do sanktuarium (w tym roku o godz. 15.30) uznawane jest za zwieńczenie głównego sierpniowego szczytu pielgrzymkowego w Częstochowie.

Tradycja warszawskiej pielgrzymki wiąże się z okresem, gdy na ziemiach ówczesnej Polski w latach 1709-1711 wybuchła epidemia dżumy. Grupa mieszkańców Warszawy wyruszyła wówczas na Jasną Górę, aby uprosić ustanie zarazy. Gdy to nastąpiło, w kolejnym roku warszawiacy poszli dziękować Matce Bożej. W tym roku z tą główną pielgrzymką warszawską do Częstochowy wyruszyło ponad 5 tys. osób.

Ponad 30-letnią tradycję ma Piesza Pielgrzymka Żołnierzy, w której najczęściej bierze udział po kilkuset mundurowych. W 1991 r. przybyli oni do Częstochowy jako część Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. W 1996 r. dołączyli do nich żołnierze z innych państw. Obok wojskowych maszerują przedstawiciele innych służb, m.in. straży granicznej czy służby celnej.

Główne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze odbędą się w piątek. Ich centralnym punktem będzie przedpołudniowa suma pontyfikalna.

Obchodzone od V w. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny należy do najważniejszych świąt maryjnych i największych wydarzeń na Jasnej Górze. W polskiej tradycji nazywane jest też świętem Matki Bożej Zielnej. Tego dnia podczas nabożeństw święci się kwiaty i zioła, modląc się o błogosławieństwo dla pól i plonów.

Dni poprzedzające ważne święta kościelne, przed którymi na Jasną Górę nadchodzi wiele zorganizowanych grup, tamtejsi paulini określają jako "szczyty pielgrzymkowe". Kolejny po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny "szczyt" przypada w dniach poprzedzających święto Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia).