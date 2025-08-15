Chiny: W Japonii gloryfikuje się agresję wojenną,

W piątek, w 80. rocznicę kapitulacji Japonii w II wojnie światowej, chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi zarzucił Tokio "gloryfikację agresji" i rewizjonizm historyczny, a także wezwał władze w Tokio do "powrotu na właściwą drogę". MSZ Korei Płd. wyraziło "rozczarowanie" w związku z wizytą japońskiego ministra w kontrowersyjnej świątyni.

Wcześniej w piątek japoński premier Shigeru Ishiba w przemówieniu rocznicowym wyraził "skruchę" i zapowiedział dążenie do pokoju.

"Agresywna wojna prowadzona przez japońskich militarystów w tamtych czasach przyniosła ogromne cierpienie ludności Chin i krajów azjatyckich, a także samemu narodowi japońskiemu" - mówił Wang, cytowany w nocie chińskiego MSZ z konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw tzw. grupy Lancang-Mekong, zrzeszającej sześć krajów: Chiny, Kambodżę, Laos, Mjanmę (Birmę), Tajlandię i Wietnam, i służącej promowaniu współpracy gospodarczej oraz społecznej między tymi państwami.

Dyplomata wyraził przekonanie, że "pewne siły w Japonii nadal próbują gloryfikować, negować, zniekształcać i fałszować historię, a nawet rehabilitować i wywoływać duchy zbrodniarzy wojennych". Jest to, według niego, "haniebny i poniżający" proceder, który stanowi wyzwanie dla Karty Narodów Zjednoczonych, "sumienia ludzkości oraz dla wszystkich narodów zwycięskich".

Minister nie ujawnił, jakie działania władz w Tokio miał na myśli.

W przeszłości wizyty japońskich polityków w budzącej kontrowersje świątyni Yasukuni regularnie bywały przyczyną tarć dyplomatycznych pomiędzy Tokio a Pekinem i Seulem, które uznają te wizyty za przejaw japońskiego militaryzmu. W Yasukuni upamiętnia się ponad 2 mln poległych Japończyków, w tym 14 polityków i przedstawicieli cesarskiej armii japońskiej, którzy zostali uznani za zbrodniarzy wojennych przez międzynarodowy trybunał.

W piątek osobistą wizytę w tym obiekcie złożył minister rolnictwa Shinjiro Koizumi.

Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Płd. wyraziło "głębokie rozczarowanie i ubolewanie" w związku z zachowaniem Koizumiego. Seul podkreślił, że przedstawiciele Japonii powinni wykazać się w tym względzie "pokorną refleksją i szczerym żalem", aby bilateralne stosunki obu państw mogły rozwijać się w przyszłości bez przeszkód.

Wang Yi zwrócił uwagę, że "tylko prawda historyczna może przynieść szacunek; tylko lekcje z historii mogą otworzyć przyszłość; tylko pamiętanie o przeszłości może zapobiec ponownemu zboczeniu z drogi".

Premier Ishiba podczas przemówienia w Tokio zwrócił się do pokoleń nie pamiętających osobiście wojny, mówiąc: - Nie wolno nam nigdy powtórzyć okropności wojny. Nie wolno nam nigdy więcej wybrać złej drogi.

15 sierpnia 1945 r. rząd Japonii zadeklarował przyjęcie warunków kapitulacyjnych, co oznaczało zawieszenie broni w Azji Wschodniej i tym samym zakończenie działań zbrojnych podczas II wojny światowej. Formalny akt kapitulacji podpisano 2 września na pokładzie amerykańskiego pancernika USS Missouri w Zatoce Tokijskiej.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak