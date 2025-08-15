Ufamy, że prezydent będzie pamiętał o ochronie życia

Kardynał Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w Gietrzwałdzie.
Emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w Gietrzwałdzie na Warmii wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki będzie pamiętał o ochronie życia ludzkiego - od narodzin do śmierci.
W piątek w Gietrzwałdzie na Warmii odbywają się uroczystości odpustowe, podczas których sanktuarium otrzymało relikwie krwi świętego Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczy emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który podczas uroczystej sumy wygłosił homilię.
Dziwisz mówił m.in. o tym, że "nikt i nic zastąpi roli kochających się małżonków i rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży".
- Rodzina, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo, powinny pozostawać pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Powinniśmy strzec prawa do życia każdego człowieka. Od jego poczęcia, do naturalnej śmierci. Ufamy, że nowy prezydent będzie o tym pamiętał - powiedział kardynał Dziwisz.
W dalszej części homilii mówił także o tym, że wszystkim powinno zależeć na tym, aby szkoła wspomagała dzieci w wychowaniu. - Powinno nam zależeć, aby nie poniżano katechizacji, redukując i spychając ją na margines. Nie tędy droga do wychowania w duchu wartości - mówił kardynał Dziwisz.
Gietrzwałd to jedyne miejsce w Polsce, w którym kościół katolicki potwierdził prawdziwość objawień Matki Bożej. Do objawień dochodziło od czerwca do września 1877 roku. Za główne wizjonerki gietrzwałdzkie kościół uznał dwie nastoletnie dziewczynki Justynę Szafryńską i Barbarę Samulowską. Trwa proces beatyfikacyjny Samulowskiej.
"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"
"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu