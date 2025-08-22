Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku  

Ponad 7 tys. chrześcijan zostało zabitych w Nigerii w ciągu pierwszych 220 dni 2025 r., co oznacza, że każdego dnia dokonywano ponad 30 zabójstw, wynika z raportu nigeryjskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka - Intersociety.

Od 2009 r., gdy powstało Boko Haram, radykalna dżihadystyczna grupa, która postanowiła ustanowić kalifat w Nigerii, przemoc w tym kraju zmusiła co najmniej 12 mln chrześcijan do opuszczenia swoich domów.

W ciągu tych 16 lat, jak szacuje Intersociety, zginęło 189 tys. cywilów, z czego 125 tys. to chrześcijanie, a 60 tys. liberalni muzułmanie.

W tym czasie porwano też niemal 8 tys. chrześcijan, w tym ponad 600 duchownych, zniszczono 19,1 tys. kościołów i przesiedlono ponad 1,1 tys. wspólnot chrześcijańskich.

Według Emeki Umeagbalasi, szefa Intersociety, zabójstwa i porwania są przeprowadzane nie tylko przez Boko Haram, ale przez około 22 grupy dżihadystów, które umocniły się ostatnio w tym zachodnioafrykańskim kraju. Intersociety jest przekonana, że ich nadrzędnym celem jest całkowite wyeliminowanie chrześcijaństwa z Nigerii w ciągu najbliższych 50 lat. A liczba chrześcijan należących do różnych kościołów szacowana jest w Nigerii na ponad 120 mln.

Według Open Doors, międzywyznaniowej fundacji wspierającej prześladowanych chrześcijan na świecie więcej ich zostało zabitych za wiarę w Nigerii niż w pozostałych częściach globu razem wziętych. (PAP)

tebe/wr/