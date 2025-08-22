Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku
rss newsletter facebook twitter

Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku

Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku  
Chippla / CC 1.0 Abudża, stolica Nigerii

Ponad 7 tys. chrześcijan zostało zabitych w Nigerii w ciągu pierwszych 220 dni 2025 r., co oznacza, że każdego dnia dokonywano ponad 30 zabójstw, wynika z raportu nigeryjskiej organizacji zajmującej się prawami człowieka - Intersociety.

Reklama

Od 2009 r., gdy powstało Boko Haram, radykalna dżihadystyczna grupa, która postanowiła ustanowić kalifat w Nigerii, przemoc w tym kraju zmusiła co najmniej 12 mln chrześcijan do opuszczenia swoich domów.

W ciągu tych 16 lat, jak szacuje Intersociety, zginęło 189 tys. cywilów, z czego 125 tys. to chrześcijanie, a 60 tys. liberalni muzułmanie.

W tym czasie porwano też niemal 8 tys. chrześcijan, w tym ponad 600 duchownych, zniszczono 19,1 tys. kościołów i przesiedlono ponad 1,1 tys. wspólnot chrześcijańskich.

Według Emeki Umeagbalasi, szefa Intersociety, zabójstwa i porwania są przeprowadzane nie tylko przez Boko Haram, ale przez około 22 grupy dżihadystów, które umocniły się ostatnio w tym zachodnioafrykańskim kraju. Intersociety jest przekonana, że ich nadrzędnym celem jest całkowite wyeliminowanie chrześcijaństwa z Nigerii w ciągu najbliższych 50 lat. A liczba chrześcijan należących do różnych kościołów szacowana jest w Nigerii na ponad 120 mln.

Według Open Doors, międzywyznaniowej fundacji wspierającej prześladowanych chrześcijan na świecie więcej ich zostało zabitych za wiarę w Nigerii niż w pozostałych częściach globu razem wziętych. (PAP)

tebe/wr/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.08.2025 08:37

TAGI| AFRYKA, DYPLOMACJA, GANG, NIGERIA, ORGANIZACJE, PAP, PRAWA CZŁOWIEKA, PRZESTĘPCZOŚĆ, WYZNANIA, ZABÓJSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Przywódcy europejscy: z zadowoleniem przyjęliśmy wysiłki Trumpa, | Ambasadorzy krajów UE będą rozmawiać o szczycie Trump-Putin | UE/Liderzy 26 państw: drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Były prezydent DR Konga pozwany na milardy dolarów

Były prezydent DR Konga pozwany na milardy dolarów

Zarzuty o powiązania z rebeliancką M23.

Góra Kalwaria: apel o szacunek po incydentach wobec studentów z Turcji

Góra Kalwaria: apel o szacunek po incydentach wobec studentów z Turcji

Naruszenie nietykalności cielesnej uczestników programu Erasmus+.

Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku

Nigeria: Co najmniej 7 tys. chrześcijan zabitych w tym roku

Co oznacza, że każdego dnia dokonywano ponad 30 zabójstw.

Sondaż dla "Rz": Czy sprawa KPO zaszkodzi rządowi Tuska?

Sondaż dla "Rz": Czy sprawa KPO zaszkodzi rządowi Tuska?

Polacy nie mają wątpliwości.

Jeśli Rosja nie zwróci ukraińskich dzieci, może być uznana za kraj sponsorujący terroryzm

Jeśli Rosja nie zwróci ukraińskich dzieci, może być uznana za kraj sponsorujący terroryzm

"Podły i barbarzyński czyn".

Zmarł Stanisław Soyka

Zmarł Stanisław Soyka

Na jego twórczości wychowały się tysiące Polaków.

Zmarł Stanisław Soyka

Zmarł Stanisław Soyka

Na jego twórczości wychowały się tysiące Polaków.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
19°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
wiecej »

Reklama

 