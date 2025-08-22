Reklama

Były prezydent DR Konga pozwany na milardy dolarów
Były prezydent DR Konga pozwany na milardy dolarów

Joseph Kabila na zdjęciu z 2016

Dziesiątek miliardów dolarów odszkodowania domagają się strony cywilne, które złożyły pozew przeciw byłemu prezydentowi Demokratycznej Republiki Konga, Josephowi Kabili.

Miałaby to być rekompensata za przemoc, jakiej doświadczyli ze strony rebeliantów działających we wschodniej, bogatej w minerały części kraju.

Zarzuty wobec Josepha Kabili obejmują morderstwa, gwałty i tortury, powiązane z jego rzekomym wsparciem dla wspieranych przez Rwandę rebeliantów M23, którzy kontrolują znaczną część regionu. Następca Kabili, prezydent Félix Tshisekedi, oskarżył go o bycie mózgiem tej grupy.

Podczas rozprawy (Kabila jest sądzony zaocznie) przed sądem wojskowym w Kinszasie, prawnicy stron cywilnych oznajmili, że domagają się niemal 25 miliardów dolarów odszkodowania.

Określili również Kabilę jako „obywatela Rwandy” i domagają się, by został skazany za szpiegostwo zamiast zdrady stanu.

Tymczasem wschodnie prowincje – Południowe Kivu, Ituri i Północne Kivu – żądają dodatkowych 21 miliardów dolarów oraz zajęcia aktywów bankowych byłego prezydenta.

Po dwóch latach pobytu w Republice Południowej Afryki, Kabila powrócił w maju do Gomy, po zajęciu miasta przez wspieraną przez Rwandę grupę M23.

On sam zaprzecza, jakoby miał powiązania rebeliantami. Odrzucając zarzuty twierdzi, że sądy zostały wykorzystane jako „narzędzie opresji”.

Chociaż byli prezydenci pełnią funkcję senatorów dożywotnio i korzystają z immunitetu, Kabila został pozbawiony tego przywileju w maju, aby umożliwić jego postawienie przed sądem.

Prokurator ma przedstawić mowę końcową w tej sprawie w piątek.

kabe/africanews

dodane 22.08.2025 12:45
Tydzień z Wiara.pl

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Zmarł Stanisław Soyka

Zmarł Stanisław Soyka

Na jego twórczości wychowały się tysiące Polaków.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

