Od Afryki po Azję rośnie liczba ataków na chrześcijan  

Przemoc i prześladowania wobec wspólnot chrześcijańskich na świecie niepokojąco rosną. Stowarzyszenie Open Doors w swoim najnowszym raporcie stwierdza wzrost liczby prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan na świecie – z 365 przed rokiem do 380 milionów obecnie. Najbardziej sytuacja pogorszyła się w Afryce.

Dramatyczny trend narastania przemocy wobec chrześcijan, potwierdzony został w najnowszym raporcie papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie za rok 2024, opublikowanym 22 sierpnia, w dniu, który ONZ poświęca ofiarom aktów przemocy motywowanych religią lub przekonaniami.

Porwania, zabójstwa

Od Nigerii, gdzie poczucie braku bezpieczeństwa jest stale wysokie, a uprowadzenia osób duchownych przez grupy terrorystyczne wciąż trwają, przez prześladowania ze strony reżimów autorytarnych, aż po rozpowszechnione akty przemocy, których doświadczają wspólnoty chrześcijańskie w Azji – to najbardziej rażące przykłady prześladowania chrześcijan.

Zaledwie kilka dni temu biskupi Indii potępili eskalację przemocy wobec chrześcijan we wschodnim regionie Odisha, podczas gdy w Afryce – gdzie „plaga” prześladowań religijnych szczególnie dotyka wspólnoty Sahelu i zachodniej części kontynentu – krwawe wydarzenia ostatnich tygodni we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga dowodzą, że chrześcijanie stają się niewinnymi ofiarami prześladowań.

Państwa mają obowiązek chronić mniejszości

Przemoc – jak wskazują dane ONZ – dotyka jednak wszystkie wspólnoty mniejszościowe, nie tylko chrześcijańskie. Nieustanne akty nietolerancji i przemocy motywowane religią lub przekonaniami występują wobec jednostek, w tym wobec członków wspólnot i mniejszości religijnych na całym świecie, a liczba i intensywność takich incydentów, często o charakterze kryminalnym, rośnie.

Ogłaszając 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętnienia ofiar aktów przemocy motywowanych religią lub przekonaniami, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przypomniało, że państwa mają podstawową odpowiedzialność za promowanie i ochronę praw człowieka, w tym osób należących do mniejszości religijnych, a zwłaszcza ich prawa do swobodnego praktykowania religii lub wyznawania przekonań.

Przemoc od Afryki po Azję

„Jeśli wolność religijna zostaje odebrana jednej grupie, prędzej czy później zostanie odebrana także innym” – ostrzega Marta Petrosillo, która w papieskiej fundacji PKwP kieruje redakcją raportu o wolności religijnej na świecie.

W wywiadzie opublikowanym na portalu sekcji międzynarodowej PKwP, Petrosillo ujawnia niektóre dane z najbliższego raportu Fundacji, który zostanie opublikowany 21 października. „Jednym z kontynentów, gdzie sytuacja rzeczywiście się pogorszyła, jest Afryka” – podkreśla, wspominając o niedawnych atakach na chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga jako dowód, że ekstremizm religijny wzrasta na całym kontynencie. „Jest też przypadek Burkina Faso, które dziesięć lat temu nie znajdowało się wśród krajów budzących największy niepokój, a dziś niestety jest jednym z miejsc na świecie, gdzie najczęściej dochodzi do ataków dżihadystycznych”.

Przedstawicielka PKwP wskazuje następnie na pogorszenie sytuacji związanej z nacjonalizmem etno-religijnym w Azji, podczas gdy Bliski Wschód pozostaje obszarem znaczącej niestabilności, a w Ameryce Łacińskiej coraz częściej dochodzi do naruszeń wolności religijnej.

380 milionów prześladowanych chrześcijan

Również stowarzyszenie Open Doors w swoim najnowszym raporcie potwierdza wzrost liczby prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan na świecie – z 365 do 380 milionów. Choć Korea Północna utrzymuje się stabilnie na pierwszym miejscu, Nigeria pozostawała centrum masakr chrześcijan na kontynencie afrykańskim w roku 2024. Równolegle narastała przemoc w sąsiednich krajach Afryki Zachodniej. W pierwszej piątce rankingu Open Doors znalazły się Somalia, Jemen, Libia i Sudan.

Jeśli chodzi o Azję, to w 2024 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji w Mjanmie, gdzie wojna domowa zwiększyła poziom przemocy. Pakistan pozostaje jednym z państw, gdzie prześladowania chrześcijan są najbardziej wyraźne – zwłaszcza w kontekście oskarżeń o rzekomą bluźnierczość. Także w Indiach odnotowuje się pogorszenie sytuacji w zakresie podstawowych wolności mniejszości chrześcijańskiej.