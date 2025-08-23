Reklama

Od Afryki po Azję rośnie liczba ataków na chrześcijan
Od Afryki po Azję rośnie liczba ataków na chrześcijan

Od Afryki po Azję rośnie liczba ataków na chrześcijan  
Vatican Media Chrześcijanie w Nigerii stają się ofiarami przemocy ze strony grup terrorystycznych.

Przemoc i prześladowania wobec wspólnot chrześcijańskich na świecie niepokojąco rosną. Stowarzyszenie Open Doors w swoim najnowszym raporcie stwierdza wzrost liczby prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan na świecie – z 365 przed rokiem do 380 milionów obecnie. Najbardziej sytuacja pogorszyła się w Afryce.

Dramatyczny trend narastania przemocy wobec chrześcijan, potwierdzony został w najnowszym raporcie papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie za rok 2024, opublikowanym 22 sierpnia, w dniu, który ONZ poświęca ofiarom aktów przemocy motywowanych religią lub przekonaniami.

Porwania, zabójstwa

Od Nigerii, gdzie poczucie braku bezpieczeństwa jest stale wysokie, a uprowadzenia osób duchownych przez grupy terrorystyczne wciąż trwają, przez prześladowania ze strony reżimów autorytarnych, aż po rozpowszechnione akty przemocy, których doświadczają wspólnoty chrześcijańskie w Azji – to najbardziej rażące przykłady prześladowania chrześcijan.

Zaledwie kilka dni temu biskupi Indii potępili eskalację przemocy wobec chrześcijan we wschodnim regionie Odisha, podczas gdy w Afryce – gdzie „plaga” prześladowań religijnych szczególnie dotyka wspólnoty Sahelu i zachodniej części kontynentu – krwawe wydarzenia ostatnich tygodni we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga dowodzą, że chrześcijanie stają się niewinnymi ofiarami prześladowań.

Państwa mają obowiązek chronić mniejszości

Przemoc – jak wskazują dane ONZ – dotyka jednak wszystkie wspólnoty mniejszościowe, nie tylko chrześcijańskie. Nieustanne akty nietolerancji i przemocy motywowane religią lub przekonaniami występują wobec jednostek, w tym wobec członków wspólnot i mniejszości religijnych na całym świecie, a liczba i intensywność takich incydentów, często o charakterze kryminalnym, rośnie.

Ogłaszając 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem upamiętnienia ofiar aktów przemocy motywowanych religią lub przekonaniami, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przypomniało, że państwa mają podstawową odpowiedzialność za promowanie i ochronę praw człowieka, w tym osób należących do mniejszości religijnych, a zwłaszcza ich prawa do swobodnego praktykowania religii lub wyznawania przekonań.

Przemoc od Afryki po Azję

„Jeśli wolność religijna zostaje odebrana jednej grupie, prędzej czy później zostanie odebrana także innym” – ostrzega Marta Petrosillo, która w papieskiej fundacji PKwP kieruje redakcją raportu o wolności religijnej na świecie.

W wywiadzie opublikowanym na portalu sekcji międzynarodowej PKwP, Petrosillo ujawnia niektóre dane z najbliższego raportu Fundacji, który zostanie opublikowany 21 października. „Jednym z kontynentów, gdzie sytuacja rzeczywiście się pogorszyła, jest Afryka” – podkreśla, wspominając o niedawnych atakach na chrześcijan w Demokratycznej Republice Konga jako dowód, że ekstremizm religijny wzrasta na całym kontynencie. „Jest też przypadek Burkina Faso, które dziesięć lat temu nie znajdowało się wśród krajów budzących największy niepokój, a dziś niestety jest jednym z miejsc na świecie, gdzie najczęściej dochodzi do ataków dżihadystycznych”.

Przedstawicielka PKwP wskazuje następnie na pogorszenie sytuacji związanej z nacjonalizmem etno-religijnym w Azji, podczas gdy Bliski Wschód pozostaje obszarem znaczącej niestabilności, a w Ameryce Łacińskiej coraz częściej dochodzi do naruszeń wolności religijnej.

380 milionów prześladowanych chrześcijan

Również stowarzyszenie Open Doors w swoim najnowszym raporcie potwierdza wzrost liczby prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan na świecie – z 365 do 380 milionów. Choć Korea Północna utrzymuje się stabilnie na pierwszym miejscu, Nigeria pozostawała centrum masakr chrześcijan na kontynencie afrykańskim w roku 2024. Równolegle narastała przemoc w sąsiednich krajach Afryki Zachodniej. W pierwszej piątce rankingu Open Doors znalazły się Somalia, Jemen, Libia i Sudan.

Jeśli chodzi o Azję, to w 2024 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji w Mjanmie, gdzie wojna domowa zwiększyła poziom przemocy. Pakistan pozostaje jednym z państw, gdzie prześladowania chrześcijan są najbardziej wyraźne – zwłaszcza w kontekście oskarżeń o rzekomą bluźnierczość. Także w Indiach odnotowuje się pogorszenie sytuacji w zakresie podstawowych wolności mniejszości chrześcijańskiej.



VATICANNEWS.VA

dodane 23.08.2025 09:50

TAGI| KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY, PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN



