Brat Leona XIV: papieżowi brakuje prowadzenia samochodu  

Papieżowi Leonowi XIV brakuje możliwości prowadzenia samochodu - stwierdził jego starszy o niecały rok brat John Prevost w wywiadzie udzielonym amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC Chicago. Wyjawił też, że jego brat dobrze czuje się w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, bo może tam odpocząć.

Włoskie media przytaczają fragmenty wywiadu 70-letniego Johna Prevosta, wyemitowanego w związku z tym, że minęło sto dni pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

Brat Leona XIV, mieszkający na przedmieściach ich rodzinnego Chicago podkreślił, że często rozmawiają przez telefon. Usłyszał od niego, że chciałby regularnie wracać do rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem, bo dobrze tam wypoczywa.

- Chce, aby to był stały zwyczaj. Spędził tam dwa tygodnie, a potem wrócił i chce to robić często, bo jest to miejsce relaksu, z dala od tłumów. Tam naprawdę udaje mu się wypocząć i nie musi zawsze nosić papieskiej sutanny- wyjaśnił John Prevost relacjonując to, co powiedział mu brat.

Ponadto dowiedział się, że Leonowi XVI brakuje możliwości prowadzenia samochodu.

- Prowadzenie auta to dla niego coś całkowicie relaksującego - dodał John Prevost.

Dodał, że pozwalał zawsze swemu młodszemu bratu, Robertowi, usiąść za kierownicą.

- Bo inaczej krytykował to, jak prowadzę - wyznał.

Opowiedział również, że kiedy pewna rodzina z Chicago wysłała papieżowi do Watykanu słynną tamtejszą pizzę w paczce z suchym lodem i numerem telefonu, on zadzwonił, by podziękować za ten prezent.

Z wywiadu można też się dowiedzieć się, że Leon XIV lubi filmy ze szczęśliwym zakończeniem i jest miłośnikiem thrillerów prawniczych, takich jak powieści Johna Grishama.

14 września papież skończy 70 lat. Jego najbliżsi z Chicago wybierają się jesienią do Watykanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

