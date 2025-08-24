Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Brat Leona XIV: papieżowi brakuje prowadzenia samochodu
rss newsletter facebook twitter

Brat Leona XIV: papieżowi brakuje prowadzenia samochodu

Brat Leona XIV: papieżowi brakuje prowadzenia samochodu  
PAP/EPA/VATICAN MEDIA

Papieżowi Leonowi XIV brakuje możliwości prowadzenia samochodu - stwierdził jego starszy o niecały rok brat John Prevost w wywiadzie udzielonym amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC Chicago. Wyjawił też, że jego brat dobrze czuje się w letniej rezydencji w Castel Gandolfo, bo może tam odpocząć.

Reklama

Włoskie media przytaczają fragmenty wywiadu 70-letniego Johna Prevosta, wyemitowanego w związku z tym, że minęło sto dni pontyfikatu pierwszego w historii papieża z USA.

Brat Leona XIV, mieszkający na przedmieściach ich rodzinnego Chicago podkreślił, że często rozmawiają przez telefon. Usłyszał od niego, że chciałby regularnie wracać do rezydencji w Castel Gandolfo pod Rzymem, bo dobrze tam wypoczywa.

- Chce, aby to był stały zwyczaj. Spędził tam dwa tygodnie, a potem wrócił i chce to robić często, bo jest to miejsce relaksu, z dala od tłumów. Tam naprawdę udaje mu się wypocząć i nie musi zawsze nosić papieskiej sutanny- wyjaśnił John Prevost relacjonując to, co powiedział mu brat.

Ponadto dowiedział się, że Leonowi XVI brakuje możliwości prowadzenia samochodu.

- Prowadzenie auta to dla niego coś całkowicie relaksującego - dodał John Prevost.

Dodał, że pozwalał zawsze swemu młodszemu bratu, Robertowi, usiąść za kierownicą.

- Bo inaczej krytykował to, jak prowadzę - wyznał.

Opowiedział również, że kiedy pewna rodzina z Chicago wysłała papieżowi do Watykanu słynną tamtejszą pizzę w paczce z suchym lodem i numerem telefonu, on zadzwonił, by podziękować za ten prezent.

Z wywiadu można też się dowiedzieć się, że Leon XIV lubi filmy ze szczęśliwym zakończeniem i jest miłośnikiem thrillerów prawniczych, takich jak powieści Johna Grishama.

14 września papież skończy 70 lat. Jego najbliżsi z Chicago wybierają się jesienią do Watykanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)

sw/ sp/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 24.08.2025 08:26

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii | Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą | Kościół w Polsce obchodzi 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej | Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty | Dolce Leone - cytrynowy tort dla papieża
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Egoizm w promocji

Andrzej Macura

Egoizm w promocji

Do niedawna trzeba się go było wstydzić. Dziś zaczyna uchodzić za cnotę.

Nie wiedząc

Katarzyna Solecka

Nie wiedząc

Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.

Kosmos

Piotr Drzyzga

Kosmos

Gdyby Elon Musk był ze Śląska, pewnie zwałby się Ilōn Muskowiok. Albo jakoś tak...

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Dania: Kampanie wpływu są niedopuszczalne

Tajne operacje USA na Grenlandii.

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

Papież: "Nie" dla masowego stosowania siły i przesiedlania ludności w Ziemi Świętej

"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

Leon XIV: Nawet w godzinie ciemności można miłować aż do końca (pełny tekst)

W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Świeccy katecheci: Etaty może stracić nawet 10,5 tys. nauczycieli religii

Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Kamerun: 13 młodych zakładników porwanych przez Boko Haram uwolnionych

Jeden został stracony przez terrorystów.

Władimir Putin

Rząd wystąpił do Putina o wypowiedzenie konwencji o zapobieganiu torturom

Nie podano motywów takiego kroku.

Protestujący w Izraelu blokują drogi

Izrael: W całym kraju protesty

"Rząd porzucił zakładników, ale naród ich uratuje".

Armia Izraela się przygotowuje

Duchowni i zakonnice z Gazy: nie opuścimy miasta przed izraelską ofensywą

Pozostaną, by pomagać tym, którzy nie są w stanie uciec.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 27.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
26°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
20°C Czwartek
rano
wiecej »

Reklama

 