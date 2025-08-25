Tajfun Kajiki zbliża się do wybrzeży Wietnamu  

Tajfun Kajiki o szybkości wiatru dochodzącej do 160 km/godz, który w poniedziałek ma dotrzeć do wybrzeży środkowego Wietnamu, spowodował wydanie przez władze polecenia ewakuacji ok. 325 tys. osób zamieszkałych na terenach przybrzeżnych..

Mają one schronić się w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zalane zostało portowe miasto Vinh.

Obecnie tajfun, piąty już w tym roku, znajduje się w Zatoce Tonkińskiej, gdzie wysokość fal sięga 9,5 metra. (PAP)

jm/