Tajfun Kajiki zbliża się do wybrzeży Wietnamu  

Tajfun Kajiki o szybkości wiatru dochodzącej do 160 km/godz, który w poniedziałek ma dotrzeć do wybrzeży środkowego Wietnamu, spowodował wydanie przez władze polecenia ewakuacji ok. 325 tys. osób zamieszkałych na terenach przybrzeżnych..
Mają one schronić się w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej. W nocy z niedzieli na poniedziałek zalane zostało portowe miasto Vinh.
Obecnie tajfun, piąty już w tym roku, znajduje się w Zatoce Tonkińskiej, gdzie wysokość fal sięga 9,5 metra. (PAP)
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.