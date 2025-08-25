Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Liban: Amia do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia Hezbollahu
rss newsletter facebook twitter

Liban: Amia do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia Hezbollahu

Liban: Amia do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia Hezbollahu  
Henryk Przondziono /Foto Gość Flaga Libanu

Izrael zapowiada, że wycofa się z Libanu po rozbrojeniu Hezbollahu.

Reklama

Libańska armia zobowiązała się, że do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia wspieranego przez Iran ruchu Hezbollah - przekazał w poniedziałek portal Al-Arabija, powołując się na źródła w wojsku. Rząd chce, by armia sfinalizowała proces przejmowania broni Hezbollahu do końca roku.

Hezbollah zapowiedział wcześniej, że będzie ignorował decyzje rządu. Ogłosił też, że nie będzie w ogóle rozmawiał o rozbrojeniu, póki Izrael nie wycofa się z pięciu szczytów na wzgórzach Golan, z których może kontrolować południe Libanu.

Irański zastępca dowódcy Al-Kuds, elitarnej jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Iradż Masdżedi w rozmowie z irańską agencją Defapress oświadczył w poniedziałek, że "amerykańsko-syjonistyczny" plan rozbrojenia Hezbollahu nie zostanie zrealizowany.

Hezbollah - szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran, uznawana za organizację terrorystyczną m.in. przez USA i Unię Europejską - była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Przez dekady kontrolowała m.in. południe kraju, tworząc tam swoiste państwo w państwie, i z różną intensywnością walczyła z Izraelem.

Organizacja poniosła jednak ciężkie straty w wojnie z Izraelem, do której przystąpiła tuż po 7 października 2023 r., i w trakcie ubiegłorocznych rozmów o zawieszeniu broni wyraziła zgodę na warunki zawarte w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701, przewidującej m.in. rozbrojenie milicji i przekazanie jej arsenału państwu libańskiemu.

W zeszłym tygodniu wysłannik USA w regionie Tom Barrack wezwał Izrael do wycofania się z terytorium Libanu, po tym, gdy rząd w Bejrucie zapowiedział całkowite rozbrojenie Hezbollahu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił w poniedziałek, że jeżeli rząd Libanu zacznie rozbrajać Hezbollah, to Izrael stopniowo zmniejszy obecność swoich żołnierzy w tym kraju. USA wzywały oba państwa do podjęcia takich działań.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 25.08.2025 18:01

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, LIBAN, PAP, TERRORYZM, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Izrael: W całym kraju protesty | Strefa Gazy: 20 zabitych w ataku na szpital; | Nigeria: Zlikwidowano ponad 35 dżihadystów przy granicy z Kamerunem | Strefa Gazy: 36 zabitych w atakach Izraela | Niemcy i ONZ przeciw planom nowego osadnictwa żydowskiego na Zachodnim Brzegu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 