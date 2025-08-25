Izrael zapowiada, że wycofa się z Libanu po rozbrojeniu Hezbollahu.

Libańska armia zobowiązała się, że do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia wspieranego przez Iran ruchu Hezbollah - przekazał w poniedziałek portal Al-Arabija, powołując się na źródła w wojsku. Rząd chce, by armia sfinalizowała proces przejmowania broni Hezbollahu do końca roku.

Hezbollah zapowiedział wcześniej, że będzie ignorował decyzje rządu. Ogłosił też, że nie będzie w ogóle rozmawiał o rozbrojeniu, póki Izrael nie wycofa się z pięciu szczytów na wzgórzach Golan, z których może kontrolować południe Libanu.

Irański zastępca dowódcy Al-Kuds, elitarnej jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Iradż Masdżedi w rozmowie z irańską agencją Defapress oświadczył w poniedziałek, że "amerykańsko-syjonistyczny" plan rozbrojenia Hezbollahu nie zostanie zrealizowany.

Hezbollah - szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran, uznawana za organizację terrorystyczną m.in. przez USA i Unię Europejską - była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Przez dekady kontrolowała m.in. południe kraju, tworząc tam swoiste państwo w państwie, i z różną intensywnością walczyła z Izraelem.

Organizacja poniosła jednak ciężkie straty w wojnie z Izraelem, do której przystąpiła tuż po 7 października 2023 r., i w trakcie ubiegłorocznych rozmów o zawieszeniu broni wyraziła zgodę na warunki zawarte w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701, przewidującej m.in. rozbrojenie milicji i przekazanie jej arsenału państwu libańskiemu.

W zeszłym tygodniu wysłannik USA w regionie Tom Barrack wezwał Izrael do wycofania się z terytorium Libanu, po tym, gdy rząd w Bejrucie zapowiedział całkowite rozbrojenie Hezbollahu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił w poniedziałek, że jeżeli rząd Libanu zacznie rozbrajać Hezbollah, to Izrael stopniowo zmniejszy obecność swoich żołnierzy w tym kraju. USA wzywały oba państwa do podjęcia takich działań.