Izrael zapowiada, że wycofa się z Libanu po rozbrojeniu Hezbollahu.
Libańska armia zobowiązała się, że do 2 września przedstawi rządowi plan rozbrojenia wspieranego przez Iran ruchu Hezbollah - przekazał w poniedziałek portal Al-Arabija, powołując się na źródła w wojsku. Rząd chce, by armia sfinalizowała proces przejmowania broni Hezbollahu do końca roku.
Hezbollah zapowiedział wcześniej, że będzie ignorował decyzje rządu. Ogłosił też, że nie będzie w ogóle rozmawiał o rozbrojeniu, póki Izrael nie wycofa się z pięciu szczytów na wzgórzach Golan, z których może kontrolować południe Libanu.
Irański zastępca dowódcy Al-Kuds, elitarnej jednostki irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Iradż Masdżedi w rozmowie z irańską agencją Defapress oświadczył w poniedziałek, że "amerykańsko-syjonistyczny" plan rozbrojenia Hezbollahu nie zostanie zrealizowany.
Hezbollah - szyicka partia i organizacja zbrojna, kontrolowana i finansowana przez Iran, uznawana za organizację terrorystyczną m.in. przez USA i Unię Europejską - była do niedawna najpoważniejszą siłą polityczną i wojskową w Libanie. Przez dekady kontrolowała m.in. południe kraju, tworząc tam swoiste państwo w państwie, i z różną intensywnością walczyła z Izraelem.
Organizacja poniosła jednak ciężkie straty w wojnie z Izraelem, do której przystąpiła tuż po 7 października 2023 r., i w trakcie ubiegłorocznych rozmów o zawieszeniu broni wyraziła zgodę na warunki zawarte w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701, przewidującej m.in. rozbrojenie milicji i przekazanie jej arsenału państwu libańskiemu.
W zeszłym tygodniu wysłannik USA w regionie Tom Barrack wezwał Izrael do wycofania się z terytorium Libanu, po tym, gdy rząd w Bejrucie zapowiedział całkowite rozbrojenie Hezbollahu.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapewnił w poniedziałek, że jeżeli rząd Libanu zacznie rozbrajać Hezbollah, to Izrael stopniowo zmniejszy obecność swoich żołnierzy w tym kraju. USA wzywały oba państwa do podjęcia takich działań.
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.