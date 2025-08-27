Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody
rss newsletter facebook twitter

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody

Globalny kryzys: miliardy ludzi nadal bez dostępu do bezpiecznej wody  
krzysztof błażyca/Fundacja W stronę Afryki Gdy brak dostępu do studni... Na zdjęciu wieś w północnej Ugandzie, gdzie budowę w studni głębinowych wspiera Fundacja W stronę Afryki (www.wstroneafryki.pl)

Pomimo globalnych postępów w poprawie warunków sanitarnych i higieny, wciąż aż 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. To dane najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), opublikowanego we wtorek.

Reklama

Z najnowszego raportu WHO, opublikowanego 26 sierpnia, wynika, że 1,7 miliarda osób nie ma podstawowych warunków do utrzymania higieny w domu, 2,1 miliarda nie ma dostępu do bezpiecznie zarządzanej wody pitnej, a 3,4 miliarda ludzi na całym świecie pozbawionych jest odpowiednich urządzeń sanitarnych.

Raport zawiera globalne dane dotyczące stanu higieny, dostępu do infrastruktury sanitarnej oraz zdrowia menstruacyjnego kobiet i dziewcząt.

Obszary wiejskie wciąż znacząco odstają od miejskich, gdzie systemy sanitarne są zazwyczaj lepiej rozwinięte. Jednocześnie w miastach zauważalna jest stagnacja w zakresie dostępu do usług higienicznych i wody pitnej.

WHO alarmuje również, że 106 milionów ludzi na świecie czerpie wodę bezpośrednio z nieoczyszczonych, powierzchniowych źródeł.

W regionach pozbawionych odpowiedniej infrastruktury wodociągowej to głównie kobiety i dziewczęta są odpowiedzialne za codzienne pozyskiwanie wody, co ogranicza ich możliwości edukacyjne, zawodowe i społeczne.

Dodatkowo, wiele z nich doświadcza wykluczenia z powodu menstruacji – w wielu krajach oznacza to mniejszy udział w życiu szkolnym, pracy i innych aktywnościach.

WHO wzywa do pilnego przyspieszenia działań w tych obszarach, szczególnie na rzecz najbardziej marginalizowanych społeczności.

"Woda, urządzenia sanitarne i higiena to nie przywileje. To podstawowe prawa człowieka" podkreśla dr Ruediger Krech, pełniący obowiązki dyrektora ds. środowiska, zmian klimatu i zdrowia w WHO.

«« | « | 1 | » | »»

kabe

dodane 27.08.2025 11:12
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 