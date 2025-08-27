Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia  

W oknie życia w Sosnowcu ktoś zostawił dziesięciodniowego chłopczyka. Niemowlę trafiło na badania do szpitala – poinformowały siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, które opiekują się tym miejscem we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej. To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Jak podało na stronie internetowej Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 25 sierpnia o godzinie 18 w sosnowieckim oknie życia uruchomił się alarm. Dyżurująca siostra natychmiast udała się na miejsce. „Niemowlę było spokojne i zadbane. Wezwane pogotowie przewiozło dziecko do szpitala na rutynowe badania. Następnie rozpoczną się przewidziane prawem działania związane z opieką i przyszłą adopcją” - opisywały zakonnice.

Sosnowieckie okno życia znajduje się przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej na Osiedlu Piastów. Zostało ono otwarte w 2009 r. Pierwsze niemowlę pozostawiono tam 19 marca 2018 r. Od tego czasu ocalono pięciu chłopców i dziewczynkę. Okno jest czynne całą dobę, łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone. W chwili otwarcia uruchamia się alarm.

„Ze wzruszeniem dostrzegamy, że Okno życia, przy którym nieustannie czuwamy, spełnia swoją misję – chroni najmniejszych, służy budowaniu cywilizacji życia i miłości oraz daje dzieciom szansę na bezpieczną przyszłość” - napisały karmelitanki.

„Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że wydarzenie miało miejsce w przeddzień uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, tuż przed rozpoczęciem peregrynacji kopii Jasnogórskiego Obrazu po Diecezji Sosnowieckiej. Wierzymy, że nie ma tu przypadków – to Bóg sam czuwa nad każdym nowym życiem” - dodały, prosząc o modlitwę za dzieci pozostawione w oknach życia oraz za ich rodziców, którzy często w dramatycznych okolicznościach podejmują taką decyzję.