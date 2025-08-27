Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia
rss newsletter facebook twitter

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia

Dziesięciodniowy chłopczyk w sosnowieckim oknie życia  
Katarzyna Matejek /Foto Gość Okno życia.

W oknie życia w Sosnowcu ktoś zostawił dziesięciodniowego chłopczyka. Niemowlę trafiło na badania do szpitala – poinformowały siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, które opiekują się tym miejscem we współpracy z Caritas Diecezji Sosnowieckiej. To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.

Reklama

Jak podało na stronie internetowej Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 25 sierpnia o godzinie 18 w sosnowieckim oknie życia uruchomił się alarm. Dyżurująca siostra natychmiast udała się na miejsce. „Niemowlę było spokojne i zadbane. Wezwane pogotowie przewiozło dziecko do szpitala na rutynowe badania. Następnie rozpoczną się przewidziane prawem działania związane z opieką i przyszłą adopcją” - opisywały zakonnice.

Sosnowieckie okno życia znajduje się przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej na Osiedlu Piastów. Zostało ono otwarte w 2009 r. Pierwsze niemowlę pozostawiono tam 19 marca 2018 r. Od tego czasu ocalono pięciu chłopców i dziewczynkę. Okno jest czynne całą dobę, łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone. W chwili otwarcia uruchamia się alarm.

„Ze wzruszeniem dostrzegamy, że Okno życia, przy którym nieustannie czuwamy, spełnia swoją misję – chroni najmniejszych, służy budowaniu cywilizacji życia i miłości oraz daje dzieciom szansę na bezpieczną przyszłość” - napisały karmelitanki.

„Szczególnego znaczenia nabiera fakt, że wydarzenie miało miejsce w przeddzień uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, tuż przed rozpoczęciem peregrynacji kopii Jasnogórskiego Obrazu po Diecezji Sosnowieckiej. Wierzymy, że nie ma tu przypadków – to Bóg sam czuwa nad każdym nowym życiem” - dodały, prosząc o modlitwę za dzieci pozostawione w oknach życia oraz za ich rodziców, którzy często w dramatycznych okolicznościach podejmują taką decyzję.

Chłopiec w sosnowieckim oknie życia

RADIO eM DODANE 20.03.2018

Chłopiec w sosnowieckim oknie życia

Karmelitanki ze zgromadzenia Dzieciątka Jezus znalazły noworodka w prowadzonym przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej Oknie Życia. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.08.2025 11:23

TAGI| OKNO ŻYCIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kielce: W Oknie Życia znaleziono noworodka | Dziewczynka w Oknie Życia w Chojnicach. Pierwsza taka sytuacja | Dziewczynka w matemblewskim oknie życia | Sześciolatka w... oknie życia | Łódź: Niemowlę w oknie życia domu sióstr urszulanek | Dziewczynka w radomskim oknie życia | Dziecko w kartuskim oknie życia. "Dziewczynka miała dwa dni" | Noworodek w koszalińskim oknie życia | Dziecko w oknie życia we Wrocławiu | Jest wiele organizacji pomocy kobietom w ciąży
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 05.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Piątek
dzień
31°C Piątek
wieczór
27°C Sobota
noc
21°C Sobota
rano
wiecej »

Reklama

 