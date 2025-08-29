Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Politico: działania Witkoffa prowadzą do nieporozumień
rss newsletter facebook twitter

Politico: działania Witkoffa prowadzą do nieporozumień

Po ostatni bombardowaniu Kijowa  
SERGEY DOLZHENKO /PAP/EPA Po ostatni bombardowaniu Kijowa
Jak na razie sukcesy amerykańskiej dyplomacji nie przekładają się na ograniczenie wojennych działań Rosji. Z bombardowaniem cywilów włącznie

Są i tacy, którzy go chwalą...

Reklama

Styl działania specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa prowadzi do licznych nieporozumień w sprawie wojny w Ukrainie - ocenił w piątek portal Politico. Serwis, powołując się na wiele źródeł, napisał, że wysłannik nie konsultuje się z ekspertami i działa w sposób niekonwencjonalny.

Szczyt przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, który odbył się na Alasce, mógł stać się głównym osiągnięciem Witkoffa - twierdzi Politico. Jednak obiecane spotkanie Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nie zmaterializowało się, żądania dotyczące zawieszenia broni porzucono, groźby surowych działań względem Rosji ucichły, a zespół Trumpa nie przedstawił jasnego planu na przyszłość - wyliczył portal.

Niektórzy przedstawiciele amerykańskich, ukraińskich i europejskich władz zrzucają częściowo winę za ten stan rzeczy na styl działań Witkoffa, który nie konsultuje się z ekspertami i sojusznikami, w związku z czym bywa niedoinformowany i nieprzygotowany - pisze Politico, powołując się na siedem osób, zaznajomionych z przebiegiem wewnętrznych rozmów. Dwie z nich oceniły, że Witkoff, który jest deweloperem, postrzega konflikt przez pryzmat nieruchomości.

Witkoff spotkał się z Putinem w ciągu sześciu miesięcy pięć razy, jednak jego dostęp do rosyjskiego lidera na razie nie przełożył się na żaden przełom w sprawie Ukrainy - czytamy w artykule. "Jego brak doświadczenia jest widoczny, prezydent go słucha, co jest ewidentne, ale pojawia się pewne nieporozumienie wokół tego, co jest mówione i uzgadniane" - powiedziała jedna z osób, na którą powołuje się Politico.

Inny wysoki rangą urzędnik administracji bronił podejścia Witkoffa, twierdząc, że wyniki jego działań dyplomatycznych "mówią same za siebie". Odniósł się do spotkania Trumpa na Alasce i rozmów w Waszyngtonie z europejskimi liderami. Jednak krytycy Witkoffa uważają, że to za mało, by mówić o sukcesie.

Jeden z amerykańskich urzędników zaznaczył, że Witkoff "rozmawia z tymi wszystkimi ludźmi, ale nikt nie wie, co mówił na którymkolwiek z tych spotkań". "Mówi różne rzeczy publicznie, ale potem zmienia zdanie. Trudno to wdrożyć w życie" - dodał.

Politico napisało, że w waszyngtońskim biurze Witkoffa pracuje niewiele osób, brakuje tam też ekspertów od Rosji i ludzi posiadających doświadczenie ze skomplikowanymi negocjacjami dyplomatycznymi. Odmówił też typowych dla takich sytuacji konsultacji z ekspertami z Rosji i Ukrainy - z rządu i spoza niego.

Inne źródło podkreśliło natomiast, że Witkoff ma dostęp do specjalistycznej wiedzy, jest m.in. w regularnym kontakcie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio.

Brytyjski doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jonathan Powell stwierdził, że Witkoff "potrafił otworzyć drzwi, których nikt inny nie był stanie (otworzyć)" i "jest dokładnie tym typem człowieka", który osiąga rezultaty w dyplomacji, koncentrując się na "budowaniu zaufania między kluczowymi przywódcami (...) i cichym dążeniu do zawarcia porozumienia".

Wiceprezydent USA J.D. Vance stwierdził, że "Witkoff poczynił większe postępy w kierunku zakończenia rozlewu krwi na Ukrainie niż wszyscy jego krytycy razem wzięci".

Osoby znające styl Witkoffa porównują go do swobodnego podejścia Trumpa do prowadzenia interesów - podkreśliło Politico. Jego personel często nie wie, gdzie jest ani co robi. Większość czasu spędza w swoim biurze w Białym Domu, podczas gdy reszta jego zespołu znajduje się w Departamencie Stanu.

"Rzecz w tym, że Witkoff nie jest regularnie zaangażowany. Wpada z wizytą do Władimira Putina, opowiada mnóstwo rzeczy, nikomu nie mówi, co się naprawdę wydarzyło, a potem po prostu wraca do swojego życia. Rosjanie utrzymują, że "Witkoff mówi", a ty nie wiesz, czy mają rację, czy nie, ale nie możesz uzyskać od nich odczytu ze spotkania" - powiedział amerykański urzędnik.

Źródło przekazało, że Witkoff czasami wydaje się mieć trudności ze skupieniem się na więcej niż jednym zadaniu jednocześnie. Gdy w jednym obszarze działania, na przykład w Strefie Gazy, Iranie czy na Ukrainie, dochodzi do intensyfikacji wydarzeń, inne priorytety schodzą na dalszy plan - przekazali rozmówcy.

Według innego urzędnika Witkoff nie czyta codziennie przygotowanych dla niego materiałów wywiadowczych. Rzadko też sprawdza swoją rządową skrzynkę e-mail - przekazało jedno ze źródeł. Inny amerykański urzędnik zapewnił jednak, że Witkoff codziennie czyta e-maile i raporty wywiadowcze. Po tym, jak został skrytykowany za skorzystanie z usług tłumacza zaangażowanego przez stronę rosyjską, teraz podczas oficjalnych spotkań towarzyszy mu tłumacz z Departamentu Stanu.

Podczas wyjazdów do Moskwy Witkoff korzysta z własnego samolotu i nie zabiera ze sobą żadnych ekspertów politycznych. Zazwyczaj towarzyszy mu jedynie szef sztabu, tłumacz i ochrona dyplomatyczna - twierdzą dwie osoby zaznajomione ze sprawą. Według jednego ze źródeł Witkoff sam za wszystko płaci.

Politico zaznaczyło, że początkowo Witkoff został mianowany wysłannikiem na Bliski Wschód, a Keith Kellogg miał zajmować się Ukrainą i Rosją. Wielu ekspertów ds. tych krajów w Departamencie Stanu trafiło wtedy do zespołu Kellogga. Jednak został on odsunięty od rozmów z Rosją, ponieważ Moskwa była z niego niezadowolona - napisało Politico.

Według źródeł rosyjscy rozmówcy Witkoffa również są sfrustrowani, szczególnie jego niezdolnością do właściwego przekazania Trumpowi wiadomości Putina, w tym w sprawie tzw. czerwonych linii. Rosjanie doceniają fakt, że Trump wysłał kogoś mu bliskiego, kto może mówić w jego imieniu, ale obawiają się, że Witkoff nie do końca rozumie, co Putin mu mówi - dodali rozmówcy portalu.

Witkoff w sierpniu zakończył wizytę w Moskwie przekonany, że Rosja zgodziła się na znaczące ustępstwa terytorialne. To właśnie skłoniło go do zalecenia Trumpowi, aby prezydent zgodził się na spotkanie z Putinem w cztery oczy, o które od dawna zabiegał - przekazał jeden z urzędników.

Witkoff i Trump zachwalali rzekome ustępstwa w sprawie terytorium Ukrainy, lecz europejscy i ukraińscy rozmówcy nie zgadzali się z tym spojrzeniem - czytamy. Witkoff zapewnił, że nie zinterpretował błędnie przekazu płynącego z Moskwy.

W trakcie rozmów Rosja zaproponowała to, co administracja Trumpa uważa za znaczący kompromis: zgodnie z porozumieniem Stany Zjednoczone uznałyby rosyjską kontrolę nad obwodem ługańskim, donieckim i Krymem w ich oficjalnych granicach, oraz terytorium obwodu chersońskiego i zaporoskiego do linii frontu.

"Nigdy wcześniej nie było żadnych rozmów na ten temat, kompromisu w sprawie regionów" - powiedział wysoki rangą urzędnik administracji. Wielu przedstawicieli europejskich i ukraińskich władz nie postrzega tego jako znaczącego ustępstwa ze strony Rosji - powiedział drugi urzędnik USA. Takie porozumienie wymagałoby wycofania się Ukrainy z części jej najsilniej ufortyfikowanego terytorium w obwodzie donieckim. Kijów i jego sojusznicy postrzegają to jako legitymizację zawłaszczenia terenów przez Putina.

Politico przypomniało, że w wywiadzie dla CNN po szczycie Trumpa i Putina na Alasce Witkoff powiedział, że Moskwa przyznała, iż zachodni partnerzy Ukrainy mogą zapewnić gwarancje bezpieczeństwa Ukraińcom na wzór art. 5 NATO, który zobowiązuje członków do traktowania ataku na jedno państwo jako ataku na wszystkie.

Jednak dwie osoby znające sprawę stwierdziły, że Rosja faktycznie zasugerowała warunki podobne do tych, które przedstawiła w 2022 r. podczas rozmów pokojowych w Stambule - że Ukraina mogłaby mieć tzw. siły odstraszające, ale Rosja miałaby prawo weta w przypadku ich użycia.

Po spotkaniu na Alasce europejscy urzędnicy przekazali Witkoffowi i Trumpowi, że Donbas ma strategiczne znaczenie dla Ukrainy i oddanie całości tego obszaru, łącznie z terytoriami, których Rosja nie zdobyła, jest dla Kijowa nie do przyjęcia - twierdzą źródła.

"Wydaje się, że dał się nabrać na fałszywą rosyjską narrację, że zwyciężają na froncie, co, jak wiemy, nie jest prawdą" - powiedziała inna osoba zaznajomiona z rozmowami.

W piątek Witkoff spotyka się w Nowym Jorku z Andrijem Jermakiem, szefem biura prezydenta Ukrainy. "Naszym głównym celem jest ponowne podkreślenie, że Ukraina jest gotowa spotkać się z Rosją na szczeblu prezydenckim, ale Rosja wciąż opóźnia ten proces i ciągle wymyśla nowe preteksty, aby go opóźnić" - powiedział ukraiński urzędnik, dodając, że Ukraińcy mają nadzieję, iż Witkoff będzie otwarty na ich argumenty.

Publikację Politico skrytykował Vance, rzeczniczka Białego Domu i doradca rosyjskiego prezydenta Kiriłł Dmitrijew. Vance ocenił, że jest to dziennikarska nieścisłość oraz zagraniczna operacja wpływu, mająca na celu zaszkodzenie administracji i jednemu z jej najskuteczniejszych członków.

"Nie wprowadził nikogo w błąd co do tego, co powiedzieli mu Rosjanie i na co Rosjanie przystali. (Uwierzcie mi, widziałem te informacje). (...) Może zawrzemy pokój, a może nie. Jeśli tak się stanie, to dlatego, że Steve Witkoff i prezydent Stanów Zjednoczonych ciężko pracowali, mimo ewidentnych kłamstw mediów głównego nurtu" - oświadczył Vance.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.08.2025 19:26

TAGI| PAP, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"Il Giornale": Donald Trump z dezynwolturą zmienia zdanie w sprawie Ukrainy | Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Epicko!

Piotr Drzyzga

Epicko!

Lubią Państwo to słowo?

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

Audiencja ogólna

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

Abp Przybylski mówi o swojej "strategii na Katowice". I zaprasza na ingres

"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

Hiszpański model i influencer wstępuje do seminarium

"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

Prymas: Nie wszyscy katecheci będą katechistami

"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

„Przygoda wiary” - więcej pielgrzymów na Jasnej Górze w sezonie letnim niż rok temu

Ten trud ma sens!

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Leon XIV podkreśla aktualność ekologicznej encykliki Franciszka

Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte: 86. rocznica wybuchu II wojny światowej

O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
21°C Czwartek
rano
30°C Czwartek
dzień
31°C Czwartek
wieczór
27°C Piątek
noc
wiecej »

Reklama

 