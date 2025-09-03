Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii  

Dwaj byli jezuiccy prowincjałowie w Boliwii zostali we wtorek skazani na rok pozbawienia wolności za ukrywanie molestowania seksualnego dzieci, którego dopuszczał się inny członek zakonu. To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Obaj skazani księża, 81-letni Marcos Recolons i 83-letni Ramon Alaix, pochodzą z Hiszpanii. Kierowali zakonem jezuitów w Boliwii w latach 1993-2007, czyli w czasie, gdy ich rodak Alfonso Pedrajas, również jezuita, miał wykorzystywać seksualnie nieletnich.

Według prokuratury prowincjałowie wiedzieli o pojawiających się doniesieniach dotyczących Pedrajasa, ale nie poinformowali o nich policji i zezwalali mu na dalszy kontakt z dziećmi. Pedrajas zmarł w 2009 roku.

Sprawa ujrzała światło dzienne w 2023 roku, gdy hiszpański dziennik „El Pais” opublikował materiał śledczy i fragmenty domniemanego pamiętnika Pedrajasa, w którym jezuita przyznał się do molestowania co najmniej 85 dzieci między 1972 a 2000 rokiem. Wśród jego ofiar było wiele dzieci pochodzących ze społeczności rdzennych.

Zgodnie z wtorkowym wyrokiem Recolons i Alaix mają spędzić rok w więzieniu w mieście Cochabamba. Zapowiedziano też wszczęcie postępowań przeciwko innym księżom, wymienionym przez ofiary w czasie procesu.

Według agencji EFE byli prowincjałowie mogą uniknąć więzienia, ponieważ boliwijskie prawo przewiduje możliwość zawieszenia wykonania wyroku nieprzekraczającego trzech lat pozbawienia wolności.

Rzecznik boliwijskiej grupy zrzeszającej ofiary wykorzystywania seksualnego Pedro Lima ocenił wyrok jako historyczny. Według niego, choć jest on „niezbyt surowy”, to „wyraźnie wskazuje, że byli oni odpowiedzialni” za ukrywanie pedofilii.