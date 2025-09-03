Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii
rss newsletter facebook twitter

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii

Dwaj jezuici skazani za ukrywanie pedofilii  
Roman Koszowski /GN Boliwia. Uczniowie szkoły w Urubicha grają w piłkę nożną na lekcji wychowania fizycznego.

Dwaj byli jezuiccy prowincjałowie w Boliwii zostali we wtorek skazani na rok pozbawienia wolności za ukrywanie molestowania seksualnego dzieci, którego dopuszczał się inny członek zakonu. To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.

Reklama

Obaj skazani księża, 81-letni Marcos Recolons i 83-letni Ramon Alaix, pochodzą z Hiszpanii. Kierowali zakonem jezuitów w Boliwii w latach 1993-2007, czyli w czasie, gdy ich rodak Alfonso Pedrajas, również jezuita, miał wykorzystywać seksualnie nieletnich.

Według prokuratury prowincjałowie wiedzieli o pojawiających się doniesieniach dotyczących Pedrajasa, ale nie poinformowali o nich policji i zezwalali mu na dalszy kontakt z dziećmi. Pedrajas zmarł w 2009 roku.

Sprawa ujrzała światło dzienne w 2023 roku, gdy hiszpański dziennik „El Pais” opublikował materiał śledczy i fragmenty domniemanego pamiętnika Pedrajasa, w którym jezuita przyznał się do molestowania co najmniej 85 dzieci między 1972 a 2000 rokiem. Wśród jego ofiar było wiele dzieci pochodzących ze społeczności rdzennych.

Zgodnie z wtorkowym wyrokiem Recolons i Alaix mają spędzić rok w więzieniu w mieście Cochabamba. Zapowiedziano też wszczęcie postępowań przeciwko innym księżom, wymienionym przez ofiary w czasie procesu.

Według agencji EFE byli prowincjałowie mogą uniknąć więzienia, ponieważ boliwijskie prawo przewiduje możliwość zawieszenia wykonania wyroku nieprzekraczającego trzech lat pozbawienia wolności.

Rzecznik boliwijskiej grupy zrzeszającej ofiary wykorzystywania seksualnego Pedro Lima ocenił wyrok jako historyczny. Według niego, choć jest on „niezbyt surowy”, to „wyraźnie wskazuje, że byli oni odpowiedzialni” za ukrywanie pedofilii.

Dwaj jezuici zamordowani. Bronili uciekiniera

KAI DODANE 21.06.2022 AKTUALIZACJA 23.06.2022

Dwaj jezuici zamordowani. Bronili uciekiniera

Dwaj kapłani z zakonu jezuitów zostali zabici, gdy bronili wejścia do kościoła, w którym schronił się człowiek uciekający przed uzbrojonymi mężczyznami. Do zdarzenia doszło 20 czerwca wieczorem w miejscowości Cerocahui w stanie Chihuahua. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.09.2025 07:28

TAGI| PEDOFILIA W KOŚCIELE, PEDOFILIA WŚRÓD DUCHOWNYCH

PRZECZYTAJ TAKŻE
Komisja ds. zbadania nadużyć i zmiana języka dotyczącego migrantów - list pasterski kard. Rysia (pełny tekst) | Kard. Ryś zapowiada powołanie niezależnej komisji badającej skalę wykorzystania seksualnego w archidiecezji łódzkiej | Leon XIV: Ochrona przed wykorzystywaniem to nie jakaś strategia duszpasterska, lecz samo serce Ewangelii | Prymas Polak nie będzie już odpowiedzialny za stworzenie komisji ds. wykorzystywania seksualnego w Kościele | Sąd uniewinnił polskiego księdza oskarżonego o molestowanie seksualne 7-latka | W. Brytania: Ks. Glas skazany za wykorzystywanie seksualne dziecka | Catholic Herald: Era powszechnych nadużyć duchownych w amerykańskim Kościele dobiegła końca | Prymas o pracach nad powstaniem komisji ekspertów do zbadania wykorzystania seksualnego w Kościele w Polsce | Bruksela: Papież dwie godziny rozmawiał ze skrzywdzonymi przez duchownych | Ponad pół miliona zł kary dla TVN za reportaż pt. „Bielmo. Franciszkańska 3”
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

To pierwszy tego rodzaju atak ze skutkiem śmiertelnym w mieście od ponad trzech lat.

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jednak główną rolę będą odgrywać państwa europejskie.

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

"Nad Rosją muszę się zastanowić"

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Sobota
dzień
31°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »

Reklama

 