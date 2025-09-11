USA: Zamach na czołową postać amerykańskiej prawicy

Zatrzymana przez służby osoba, w związku morderstwem znanego działacza ruchu MAGA Charliego Kirka została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu; śledztwo nadal trwa - przekazał dyrektor FBI Kash Patel. Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah; 31-latek zmarł w szpitalu.

"Zatrzymana osoba została zwolniona po przesłuchaniu przez organy ścigania. Nasze śledztwo jest kontynuowane i nadal będziemy udostępniać informacje w trosce o przejrzystość" - napisał na platformie X Patel.

Wcześniej dyrektor informował, że "sprawca dzisiejszej tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginął Charlie Kirk, znajduje się już w areszcie". Jednocześnie podziękował lokalnym i stanowym władzom w Utah za współpracę z FBI.

Kirk wielokrotnie dawał świadectwo swojej wiary chrześcijańskiej — w mediach społecznościowych, wywiadach i podczas wcześniejszych tras po kampusach. W jednym z ostatnich postów na X pisał z optymizmem o „odrodzeniu Kościoła chrześcijańskiego”: „Kościoły rosną. Młodzi ludzie tłumnie zwracają się ku wierze w Boga. Nie chcecie żyć w kraju niechrześcijańskim. Nawet najbardziej zatwardziali ateiści czy agnostycy są ubogaceni wpływem Kościoła”.

- Był człowiekiem wielkiej inteligencji, niezwykłym uroku i dobroci serca - napisał o nim bp Robert Barron.

I first met Charlie Kirk about four years ago when I was in Phoenix for a speaking engagement. He reached out and invited me to breakfast. I was deeply impressed by him that day. He was a man of great intelligence, considerable charm, and real goodness of heart.



I reconnected… pic.twitter.com/S0G2NsiyGY — Bishop Robert Barron (@BishopBarron) 11 września 2025

Do śmierci Kirka odniósł się prezydent USA Donald Trump.

"Wielki, a wręcz legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, zwłaszcza przeze mnie, a teraz, gdy już go nie ma z nami, Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!" - napisał prezydent na platformie Truth Social.

Zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru, w hołdzie zmarłemu. W rozmowie z "The New York Post" Trump określił Kirka jako "bardzo, bardzo dobrego przyjaciela" i "wspaniałą osobę".

Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.

Rzeczniczka uczelni, Ellen Treanor, poinformowała, że służby wciąż poszukują sprawcy. Kampus został zamknięty, a wszystkie zajęcia odwołano. W śledztwo zaangażowane są lokalna policja w Orem, policja uniwersytecka, FBI oraz Departament Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah. Uzbrojeni agenci przeczesują teren uczelni.

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał kongresmanów do uczczenia pamięci Kirka minutą ciszy i modlitwą.

- Przemoc polityczna stała się zbyt powszechna w amerykańskim społeczeństwie i nie jesteśmy tacy. Potrzebujemy każdej postaci politycznej, potrzebujemy każdego, kto ma platformę, aby powiedzieć to głośno i wyraźnie. Potrafimy rozwiązywać nieporozumienia i spory w cywilizowany sposób, a przemoc polityczna musi zostać napiętnowana i musi się skończyć - nawoływał Johnson.

Ambasada RP w USA potępiła przemoc polityczną i złożyła kondolencje bliskim zmarłego. "Jesteśmy głęboko wstrząśnięci zabójstwem Charliego Kirka. Składamy szczere kondolencje jego bliskim. Przemoc polityczna musi być potępiona, zawsze i jednoznacznie", oświadczyła Ambasada.

Według "NYT" kilku Demokratów wyraziło sprzeciw wobec formy uczczenia pamięci Kirka, wskazując, że Izba Reprezentantów nie zareagowała w podobny sposób na strzelaninę, do której doszło tego samego dnia w jednej z szkół średnich w Kolorado. W wyniku tamtego zdarzenia rannych zostało tam co najmniej czterech uczniów, z których trzech znajduje się w stanie krytycznym.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

***

Prezydent USA Donald Trump obwinił w opublikowanym w środę orędziu radykalną lewicę za doprowadzenie do zabójstwa prawicowego aktywisty Charliego Kirka i zapowiedział że znajdzie wszystkich działaczy i organizacje, które przyczyniają się do przemocy politycznej.

- Już dawno nadszedł czas, aby wszyscy Amerykanie i media zmierzyli się z faktem, że przemoc i morderstwa są tragicznymi konsekwencjami demonizowania tych, z którymi się nie zgadzają, dzień po dniu, rok po roku, w najbardziej nienawistny i nikczemny sposób, jaki jest możliwy - powiedział Trump w orędziu nagranym w Gabinecie Owalnym i opublikowanym na jego portalu Truth Social. - Przez lata radykalna lewica porównywała wspaniałych Amerykanów, takich jak Charlie, do nazistów i najgorszych masowych morderców i przestępców na świecie. Tego rodzaju retoryka jest bezpośrednio odpowiedzialna za terroryzm, którego jesteśmy świadkami w naszym kraju i to musi się natychmiast skończyć - dodał.

Prezydent USA obiecał, że jego administracja znajdzie każdego, kto przyczynił się do zabójstwa Kirka, jak i innych aktów przemocy politycznej, w tym "organizacje, które finansują i wspierają je, podobnie jak tych, którzy atakują naszych sędziów, funkcjonariuszy służb i wszystkich innych, którzy zaprowadzają porządek w kraju".

Jako przykłady przemocy politycznej wymienił zamachy przeciwko sobie i liderowi większości w Izbie Reprezentantów Steve'owi Scalise'owi oraz ataki na funkcjonariuszy służb imigracyjnych ICE. Nie wymienił natomiast ofiar prawicowego terroryzmu, w tym zamachu na czołowych polityków Demokratów w Minnesocie w czerwcu br.

Trump po raz kolejny złożył hołd 31-letniemu Kirkowi, założycielowi młodzieżowej prawicowej organizacji Turning Point USA, określając go jako "męczennika za prawdę i wolność" i jako kogoś, kto jak nikt inny miał szacunek wśród młodzieży.

- Dziś, z powodu tego haniebnego czynu, głos Charliego stał się głośniejszy i wspanialszy niż kiedykolwiek wcześniej i nie ma nawet tu porównania - zakończył.

W środę zbrodnię potępili politycy po obu stronach sporu politycznego. Lider Demokratów w Senacie Chuck Schumer powiedział, że "nie ma miejsca na przemoc polityczną w Ameryce", podobnie jak rywalka Trumpa w ubiegłorocznych wyborach Kamala Harris.

"Potępiam ten czyn, musimy wszyscy razem współpracować, by to nie doprowadziło do dalszej przemocy" - powiedziała w oświadczeniu.

Spencer Cox, republikański gubernator stanu Utah, gdzie doszło do zbroni, stwierdził natomiast, że Ameryka jest "zepsutym narodem" i wspomniał również o zamachach i próbach zamachów na lewicowych polityków, w tym na gubernatora Pensylwanii.

- Nic, co powiem, nie zjednoczy nas jako kraju, nic, co powiem teraz, nie naprawi tego, co jest zepsute - powiedział Cox.

Jak dotąd organy ścigania nie ujęły zabójcy Kirka, który oddał strzał z karabinu z dachu jednego z budynków uczelni Utah Valley University. FBI zatrzymało dwóch potencjalnych podejrzanych, lecz potem zwolniło ich po tym, jak okazało się, że nie mieli związku ze zbrodnią. Nie ustalono też dotąd motywu nieznanego sprawcy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński