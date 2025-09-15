info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe
Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe

Donald Trump  
JIM LO SCALZO /PAP/EPA Donald Trump

Muszą zostać zaostrzone, zanim USA nałożą własne ciężkie restrykcje.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w niedzielę, że europejskie sankcje przeciwko Rosji są niewystarczające i muszą zostać zaostrzone, zanim USA nałożą własne ciężkie restrykcje. Stwierdził również, że wkrótce zostaną wznowione rozmowy trójstronne z Rosją i Ukrainą.

- Oni nie robią tego, co do nich należy. NATO musi się wziąć w garść, Europa musi się wziąć w garść - Europejczycy są moimi przyjaciółmi, ale kupują ropę od Rosji - powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami przed powrotem do Białego Domu z weekendowego pobytu w swojej posiadłości w New Jersey. - Nie można więc oczekiwać, że będziemy jedynymi, którzy, no wiesz, robią to na całego. Ale Europa kupuje ropę od Rosji. Nie chcę, żeby kupowali ropę, a sankcje, które nakładają, nie są wystarczająco surowe. Jestem gotów nałożyć sankcje, ale oni będą musieli zaostrzyć swoje sankcje, proporcjonalnie do tego, co robię - dodał.

Prezydent USA powiedział, że dostał już odpowiedzi na swój sobotni list do państw NATO, w którym zażądał zaprzestania kupowania rosyjskiej ropy naftowej, zanim nałoży on nowe sankcje przeciwko Rosji. Trump ocenił, że państwa NATO spełnią jego żądanie i że "wiedzą, że ma rację". Zaznaczył przy tym, że chodzi mu też o zakupy rosyjskiego gazu, a także rosyjskiej ropy reeksportowanej przez państwa trzecie.

Pytany o to, czy zamierza nałożyć nowe restrykcje na Chiny, amerykański prezydent stwierdził, że "zobaczy", jednak zaznaczył, że jego administracja już dotkliwie uderzyła w Pekin na wiele sposobów. Jednocześnie stwierdził, że toczące się rozmowy handlowe z Chinami w Madrycie idą dobrze. Przyznał jednak, że możliwe jest, że pozwoli na egzekwowanie prawa nt. zakazu TikToka w USA, nawet jeśli chciałby, by aplikacja nadal działała ze względu na to, że zawdzięcza mu powodzenie wśród młodego elektoratu.

Pytany o impas w rozmowach pokojowych między Rosją i Ukrainą i nikłe perspektywy spotkania Władimira Putina z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, Trump stwierdził, że ci przywódcy za bardzo się nienawidzą i że będzie konieczna jego mediacja.

- Będą rozmowy; nieważne, czy nazwiemy to szczytem, czy spędem, ale prawdopodobnie będę musiał ich zebrać - oni tak bardzo się nienawidzą, że prawie nie mogą ze sobą rozmawiać - mówił Trump, dodając, że do takiego spotkania dojdzie "wkrótce".

Prezydent zapowiedział również, że w przyszłą niedzielę uda się na pogrzeb zamordowanego prawicowego aktywisty Charliego Kirka w Phoenix. Ponownie stwierdził przy tym, że tylko lewica odpowiada za przemoc polityczną w kraju i sugerował, że niektóre organizacje i aktywiści już są przedmiotami śledztw prokuratury.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

Od redakcji Wiara.pl

Zauważmy kilka spraw. Po pierwsze, Trump mówiąc o potrzebie zaostrzenia, a właściwie urealnienia sankcji wobec Rosji, także gdy chodzi o kupowanie od niej przez pośredników, ma rację. Po drugie, wydaje się, że sam poważnych sankcji na Rosję nie chce nakładać, bo stawia Europie trudne do spełnienia warunki; przy kunktatorstwie niektórych krajów Europy, dla których liczą się tylko ich własne interesy  i przy stopniu uzależnienia innych od dostaw z Rosji właściwie nierealnym jest, by zostały spełnione. Po trzecie, zauważmy to jego traktowanie innych z wyższością, wręcz z pogardą, gdy mówi o przyszłym spotkaniu z przywódcami Ukrainy i Rosji „nieważne czy nazwiemy to szczytem czy spędem”; spędza się przecież bydło, nie tak? Cały Donald Trump. 

PAP |

dodane 15.09.2025 07:52

TAGI| NATO, PAP, PREZYDENT, ROSJA, SANKCJE, USA, WOJNA, ŚLEDZTWO

