info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną
rss newsletter facebook twitter

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię  
SGT ROB KANE/RAF/ BRITISH MINISTRY OF DEFENCE /PAP/EPA Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w czwartek, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną. Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

"Z przyjemnością informuję licznych amerykańskich Patriotów, że kwalifikuję ANTIFĘ, CHORĄ, NIEBEZPIECZNĄ, RADYKALNIE LEWICOWĄ KATASTROFĘ, JAKO ZNACZĄCĄ ORGANIZACJĘ TERRORYSTYCZNĄ. Będę również stanowczo zalecał dokładne zbadanie osób finansujących ANTIFA, zgodnie z najwyższymi standardami i praktykami prawnymi" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. Jego wpis został zamieszczony późną nocą czasu brytyjskiego, gdzie prezydent USA przebywa z wizytą.

Prezydent już wcześniej sygnalizował, że opowiada się za tym krokiem, zapowiadając działania przeciwko lewicowym organizacjom, które obwinia za promocję przemocy politycznej i za zabójstwo aktywisty Charliego Kirka.

Trump już podczas swojej pierwszej kadencji planował podobny krok w następstwie antypolicyjnych zamieszek po śmierci George'a Floyda, lecz ostatecznie tego nie zrobił. Był to m.in. wynik oporu wewnątrz administracji, m.in. byłego szefa FBI Christophera Wraya. Wray twierdził, że nie może uznać żadnej krajowej organizacji za terrorystyczną, bo naruszałoby to swobody konstytucyjne członków tych grup.

Krytycy wskazywali też, że Antifa, antyfaszystowski ruch wywodzący się z Niemiec, nie jest klasyczną organizacją, lecz luźnym zbiorem różnych grup bez centralnej struktury i liderów.

Nie jest jasne, co w praktyce oznacza ogłoszenie Trumpa, bo w amerykańskim prawie nie ma formalnej kategorii "znaczącej organizacji terrorystycznej" (major terrorist organization), lecz jedynie "zagraniczne organizacje terrorystyczne" (foreign terrorist organization, FTO). Wpisanie na listę FTO daje amerykańskim władzom rozszerzone możliwości ścigania członków organizacji - również poza granicami USA - za wspieranie ich działalności, czy ich finansowanie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.09.2025 06:27

TAGI| PAP, PREZYDENT, TERRORYZM, TRUMP, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump zapowiedział uznanie Antify za organizację terrorystyczną | Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem | Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe | Trump: nałożę sankcje na Rosję, jeśli kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę | USA: Zamach na czołową postać amerykańskiej prawicy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
21°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
wiecej »
 