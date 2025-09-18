info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej
rss newsletter facebook twitter

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Policyjny patrol  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Policyjny patrol

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Policji ufa niewiele ponad 63 proc. Polaków, a straży miejskiej 51 proc. - wynika z badania IBRiS dla PAP. Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują natomiast zaufanie do straży pożarnej.

Najnowsze badanie opinii publicznej wskazuje na spadek zaufania Polaków do policji. Łączny odsetek osób ufających tej formacji ("zdecydowanie" lub "raczej") spadł z 72,5 proc. w październiku 2024 r. do 63,2 proc. we wrześniu 2025 r. Oznacza to spadek o 9,3 punktu procentowego. W tym samym okresie wzrósł łączny poziom nieufności - z 17,6 proc. do 26,7 proc.

Jak wyjaśnił IBRiS, spadek zaufania w głównej mierze spowodowany jest przesunięciem postaw z grupy "raczej ufam" (spadek o 7,2 p.p.) do grup wyrażających nieufność, co sugeruje, że zaufanie to było "powierzchowne i łatwo uległo erozji".

"Dynamika zmian w zaufaniu do policji jest niezwykle interesująca. W przeciwieństwie do zaufania do innych instytucji państwowych zaufanie do policji cechuje się dużą zmiennością, co oznacza, że jest bardzo wrażliwe na bieżące wydarzenia" - ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie pokazało, że straż pożarna utrzymuje wysoki, niemal jednogłośny poziom zaufania, przekraczający 96 proc. Państwowa Straż Pożarna cieszy się wśród ankietowanych zaufaniem na poziomie 97,1 proc. (spadek o 0,1 p.p.), a Ochotnicza Straż Pożarna zwiększyła swoje zaufanie o 3,7 p.p., osiągając 96,8 proc.

"W obu przypadkach odsetek osób, które zadeklarowały jakąkolwiek formę nieufności, jest marginalny" - podkreślił IBRiS.

Z kryzysem zaufania mierzy się straż miejska lub gminna. W ciągu niecałego roku poziom zaufania spadł w jej przypadku o 8,1 p.p. - z 59,4 proc. w październiku 2024 r. do 51,3 proc. we wrześniu 2025 r.

W opinii pracowni spadek ten wynika głównie z przesunięcia postaw z grupy "raczej ufam" do "raczej nie ufam", której odsetek wzrósł o 7,9 p.p.

"Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak rola i percepcja instytucji wpływają na poziom zaufania. Straż pożarna, zarówno państwowa, jak i ochotnicza, jest postrzegana jako instytucja apolityczna, skupiona na ratowaniu życia i mienia. To buduje niezachwiane zaufanie, a ich wizerunek jest niemal nieskazitelny. Z kolei straż miejska, której zadania często dotyczą egzekwowania przepisów (np. w kwestii parkowania), jest bardziej narażona na krytykę i negatywne emocje" - stwierdził Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.09.2025 06:44

TAGI| PAP, POLICJA, SONDAŻ, SPOŁECZEŃSTWO, STRAŻ GMINNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego | Chiny: Bezrobocie wśród młodych bije nowe rekordy | Nurkowie wydobyli przedmioty z zatopionego 109 lat temu bliźniaka "Titanica" | Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata | Lubelskie: Trwają poszukiwania szczątków dronów i pocisków w regionie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

- podała polska Straż Graniczna.

I tylko ludzi żal

„Władze Izraela chcą zmieścić ponad 2 miliony ludzi na 42 km kwadratowych”

"Lekarze bez Granic" alarmują.

Można z nich zrobić bardzo zły użytek....

Sudan: Co najmniej 75 osób zginęło w ataku dronów na obóz przesiedleńców

Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Efekt gaszenia hałdy

Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r.

Wkrótce zaczną się najcięższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Rudy Śląskiej prace.

Policja

Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego

Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Sobota
rano
27°C Sobota
dzień
28°C Sobota
wieczór
23°C Niedziela
noc
wiecej »
 