IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Policji ufa niewiele ponad 63 proc. Polaków, a straży miejskiej 51 proc. - wynika z badania IBRiS dla PAP. Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują natomiast zaufanie do straży pożarnej.

Najnowsze badanie opinii publicznej wskazuje na spadek zaufania Polaków do policji. Łączny odsetek osób ufających tej formacji ("zdecydowanie" lub "raczej") spadł z 72,5 proc. w październiku 2024 r. do 63,2 proc. we wrześniu 2025 r. Oznacza to spadek o 9,3 punktu procentowego. W tym samym okresie wzrósł łączny poziom nieufności - z 17,6 proc. do 26,7 proc.

Jak wyjaśnił IBRiS, spadek zaufania w głównej mierze spowodowany jest przesunięciem postaw z grupy "raczej ufam" (spadek o 7,2 p.p.) do grup wyrażających nieufność, co sugeruje, że zaufanie to było "powierzchowne i łatwo uległo erozji".

"Dynamika zmian w zaufaniu do policji jest niezwykle interesująca. W przeciwieństwie do zaufania do innych instytucji państwowych zaufanie do policji cechuje się dużą zmiennością, co oznacza, że jest bardzo wrażliwe na bieżące wydarzenia" - ocenił Kamil Smogorzewski, dyrektor ds. komunikacji IBRiS.

Badanie pokazało, że straż pożarna utrzymuje wysoki, niemal jednogłośny poziom zaufania, przekraczający 96 proc. Państwowa Straż Pożarna cieszy się wśród ankietowanych zaufaniem na poziomie 97,1 proc. (spadek o 0,1 p.p.), a Ochotnicza Straż Pożarna zwiększyła swoje zaufanie o 3,7 p.p., osiągając 96,8 proc.

"W obu przypadkach odsetek osób, które zadeklarowały jakąkolwiek formę nieufności, jest marginalny" - podkreślił IBRiS.

Z kryzysem zaufania mierzy się straż miejska lub gminna. W ciągu niecałego roku poziom zaufania spadł w jej przypadku o 8,1 p.p. - z 59,4 proc. w październiku 2024 r. do 51,3 proc. we wrześniu 2025 r.

W opinii pracowni spadek ten wynika głównie z przesunięcia postaw z grupy "raczej ufam" do "raczej nie ufam", której odsetek wzrósł o 7,9 p.p.

"Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak rola i percepcja instytucji wpływają na poziom zaufania. Straż pożarna, zarówno państwowa, jak i ochotnicza, jest postrzegana jako instytucja apolityczna, skupiona na ratowaniu życia i mienia. To buduje niezachwiane zaufanie, a ich wizerunek jest niemal nieskazitelny. Z kolei straż miejska, której zadania często dotyczą egzekwowania przepisów (np. w kwestii parkowania), jest bardziej narażona na krytykę i negatywne emocje" - stwierdził Smogorzewski.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1067 dorosłych Polaków, metodą CATI.