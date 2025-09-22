Z zadowolenie przyjęliśmy wiadomość o uznaniu Palestyny przez Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Portugalię - przekazało w oświadczeniu MSZ Kataru. W niedzielnym komunikacie podkreślono, że te decyzje wspierają dążenia do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie.

MSZ Kataru zaznaczyło, że uznanie przez kraje zachodnie państwowości Palestyny postrzega jako "zwycięstwo praw bratniego narodu palestyńskiego".

Ponadto w komunikacie zwrócono uwagę, że te decyzje są zgodne z właściwymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i nowojorską deklaracją, czyli dokumentem opracowanym w lipcu przez Francję i Arabię Saudyjską, a następnie uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Deklaracja wspiera wdrożenie rozwiązania dwupaństwowego.

Szefowie rządów: Kanady - Mark Carney, Australii - Anthony Albanese i Wielkiej Brytanii - Keir Starmer, a także minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel w osobnych komunikatach ogłosili, że ich kraje uznają państwowość Palestyny. Premier Izraela Benjamin Netanjahu stwierdził, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom państwa żydowskiego.

W poniedziałek Francja podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma oficjalnie uznać państwo palestyńskie.