ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.
Władze rosyjskie "powszechnie i systematycznie" poddają torturom zatrzymanych cywilów ukraińskich na terenach okupowanych - podkreślił w opublikowanym we wtorek raporcie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR).
Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.; 92 proc. z nich zdało "spójne i szczegółowe relacje z tortur lub maltretowania podczas w niewoli" - napisano w raporcie.
Osoby te mówiły o "ciężkich pobiciach z użyciem różnych przedmiotów, takich jak pałki drewniane i gumowe, o rażeniu prądem różnych części ciała oraz symulowanych egzekucjach".
Wielu zwolnionych cywilów powiedziało też, że grożono im śmiercią oraz przemocą wobec nich samych oraz ich bliskich.
W marcu br. władze ukraińskie szacowały liczbę ukraińskich cywilów przetrzymywanych przez Rosję na około 1800, ale według ONZ jest to prawdopodobnie liczba niedoszacowana.
"Na terenach okupowanych samowolnie zatrzymywano ludzi na ulicy, stawiano im zarzuty na podstawie zmieniających się przepisów i przetrzymywano ich przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet przez lata" - podkreślił wysoki komisarz ds. praw człowieka Volker Tuerk.
Według niego jest sprawą kluczową, by prawa zatrzymanych cywilów, którzy bardzo ucierpieli w tym konflikcie, "stanowiły priorytet podczas wszelkich rozmów pokojowych".
W raporcie ONZ udokumentowano też "przypadki tortur i maltretowania" cywilów zatrzymanych przez władze ukraińskie.
Pod koniec lipca Ukraina informowała oficjalnie o ponad 2250 osobach zatrzymanych w związku z konfliktem - głównie obywatelach ukraińskich oskarżonych o zdradę, szpiegostwo lub kolaborację z rosyjskimi władzami okupacyjnymi.
Nie wiedzieć czemu śpi na górnowatym łóżku. Oczywiście nie o samo miejsce zasypiania chodzi, ale o to potężne zamiłowanie do nieświadomych neologizmów.
... a państwa NATO powinny zestrzeliwać naruszające ich przestrzeń powietrzną samoloty.
Na piątek w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego organizacji lekcji religii i etyki. Inicjatywa, przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, zakłada korektę zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i powrót do szerszej obecności tych zajęć w szkołach.
... ogłosił premier Donald Tusk. Jeśli zajdzie potrzeba rząd ponownie je zamknie.
Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.
Papież ma tam zapewniony spokój i znacznie większą prywatność, o którą trudno w jego watykańskim mieszkaniu.
Izrael osiąga skutek odmienny od zamierzonego. Czy to nagroda dla Hamasu?
Doszło też do paru innych ważnych spotkań.
Obradują ministrowie rolnictwa państw UE.
To droga o połowę krótsza od tradycyjnej.