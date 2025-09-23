ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów

Władze rosyjskie "powszechnie i systematycznie" poddają torturom zatrzymanych cywilów ukraińskich na terenach okupowanych - podkreślił w opublikowanym we wtorek raporcie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR).

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.; 92 proc. z nich zdało "spójne i szczegółowe relacje z tortur lub maltretowania podczas w niewoli" - napisano w raporcie.

Osoby te mówiły o "ciężkich pobiciach z użyciem różnych przedmiotów, takich jak pałki drewniane i gumowe, o rażeniu prądem różnych części ciała oraz symulowanych egzekucjach".

Wielu zwolnionych cywilów powiedziało też, że grożono im śmiercią oraz przemocą wobec nich samych oraz ich bliskich.

W marcu br. władze ukraińskie szacowały liczbę ukraińskich cywilów przetrzymywanych przez Rosję na około 1800, ale według ONZ jest to prawdopodobnie liczba niedoszacowana.

"Na terenach okupowanych samowolnie zatrzymywano ludzi na ulicy, stawiano im zarzuty na podstawie zmieniających się przepisów i przetrzymywano ich przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet przez lata" - podkreślił wysoki komisarz ds. praw człowieka Volker Tuerk.

Według niego jest sprawą kluczową, by prawa zatrzymanych cywilów, którzy bardzo ucierpieli w tym konflikcie, "stanowiły priorytet podczas wszelkich rozmów pokojowych".

W raporcie ONZ udokumentowano też "przypadki tortur i maltretowania" cywilów zatrzymanych przez władze ukraińskie.

Pod koniec lipca Ukraina informowała oficjalnie o ponad 2250 osobach zatrzymanych w związku z konfliktem - głównie obywatelach ukraińskich oskarżonych o zdradę, szpiegostwo lub kolaborację z rosyjskimi władzami okupacyjnymi.