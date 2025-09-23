info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów
rss newsletter facebook twitter

ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów

Prezydent Rosji, Władimir Putin  
ALEXANDER KAZAKOV/KREMLIN /PAP/EPA Prezydent Rosji, Władimir Putin

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.

Władze rosyjskie "powszechnie i systematycznie" poddają torturom zatrzymanych cywilów ukraińskich na terenach okupowanych - podkreślił w opublikowanym we wtorek raporcie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (UNHCHR).

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.; 92 proc. z nich zdało "spójne i szczegółowe relacje z tortur lub maltretowania podczas w niewoli" - napisano w raporcie.

Osoby te mówiły o "ciężkich pobiciach z użyciem różnych przedmiotów, takich jak pałki drewniane i gumowe, o rażeniu prądem różnych części ciała oraz symulowanych egzekucjach".

Wielu zwolnionych cywilów powiedziało też, że grożono im śmiercią oraz przemocą wobec nich samych oraz ich bliskich.

W marcu br. władze ukraińskie szacowały liczbę ukraińskich cywilów przetrzymywanych przez Rosję na około 1800, ale według ONZ jest to prawdopodobnie liczba niedoszacowana.

"Na terenach okupowanych samowolnie zatrzymywano ludzi na ulicy, stawiano im zarzuty na podstawie zmieniających się przepisów i przetrzymywano ich przez wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet przez lata" - podkreślił wysoki komisarz ds. praw człowieka Volker Tuerk.

Według niego jest sprawą kluczową, by prawa zatrzymanych cywilów, którzy bardzo ucierpieli w tym konflikcie, "stanowiły priorytet podczas wszelkich rozmów pokojowych".

W raporcie ONZ udokumentowano też "przypadki tortur i maltretowania" cywilów zatrzymanych przez władze ukraińskie.

Pod koniec lipca Ukraina informowała oficjalnie o ponad 2250 osobach zatrzymanych w związku z konfliktem - głównie obywatelach ukraińskich oskarżonych o zdradę, szpiegostwo lub kolaborację z rosyjskimi władzami okupacyjnymi.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.09.2025 16:01

TAGI| DYPLOMACJA, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, PRAWA CZŁOWIEKA, PRZESTĘPCZOŚĆ, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: myślę, że Ukraina może odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie | Chiny: Wang Yi wezwał w Polsce do wspólnego sprzeciwu wobec nadużywania ceł | Haiti: Ponad 40 osób zginęło w ataku gangu w wiosce rybackiej | Trump: nałożę sankcje na Rosję, jeśli kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę | Widać, że stanowisko USA wobec Rosji urealnia się
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Cztery pory roku

Katarzyna Solecka

Cztery pory roku

Nie wiedzieć czemu śpi na górnowatym łóżku. Oczywiście nie o samo miejsce zasypiania chodzi, ale o to potężne zamiłowanie do nieświadomych neologizmów.

Na ten czas

Piotr Drzyzga

Na ten czas

Przedróżańcowy? Nadchodzący już – październikowy…

Droga przemiany

ks. Leszek Smolińśki

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełeńskim

Trump: myślę, że Ukraina może odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie

... a państwa NATO powinny zestrzeliwać naruszające ich przestrzeń powietrzną samoloty.

Sejm: w piątek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ws. lekcji religii

Sejm: w piątek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ws. lekcji religii

Na piątek w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego organizacji lekcji religii i etyki. Inicjatywa, przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, zakłada korektę zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i powrót do szerszej obecności tych zajęć w szkołach.

Na granicy

O północy ze środy na czwartek otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

... ogłosił premier Donald Tusk. Jeśli zajdzie potrzeba rząd ponownie je zamknie.

Uciekać. Tylko gdzie?

Strefa Gazy: 17 zabitych w izraelskich atakach

Wojsko kontynuuje ofensywę na Gazę.

Prezydent Rosji, Władimir Putin

ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.

Policja przy lotnisku w Kopenhadze, 22 września, wieczór

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze

Na cztery godziny wstrzymano loty. Hybrydowy atak?

Cud nad Wisłą. I ksiądz Skorupko

Nowy zwyczaj Leona XIV: wtorki w Castel Gandolfo

Papież ma tam zapewniony spokój i znacznie większą prywatność, o którą trudno w jego watykańskim mieszkaniu.

Za murem

Palestynę uznaje już większość państw członkowskich UE

Izrael osiąga skutek odmienny od zamierzonego. Czy to nagroda dla Hamasu?

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (P)

USA: Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ

Doszło też do paru innych ważnych spotkań.

Ziemia żywi

Jeśli nie uda się blokada umowy z Mercosurem, trzeba będzie zabezpieczyć rolników

Obradują ministrowie rolnictwa państw UE.

W porcie

Chiny: Pierwszy kontenerowiec wyruszył szlakiem arktycznym do Europy

To droga o połowę krótsza od tradycyjnej.

Haiti: Co najmniej ośmioro dzieci zabitych w ataku dronów na slumsy

Haiti: Co najmniej ośmioro dzieci zabitych w ataku dronów na slumsy

A sześcioro zostało poważnie rannych.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Środa
rano
11°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
11°C Czwartek
noc
wiecej »
 