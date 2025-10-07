info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Austria, Caritas: bezdomność coraz częściej dotyka ludzi młodych
Austria, Caritas: bezdomność coraz częściej dotyka ludzi młodych

W WIedniu  
Roman Koszowski /Foto Gość W WIedniu

Źródłem problemów najczęściej jest zerwanie kontaktów z rodziną oraz brak pomocy państwa.

Bezdomność dotyka w Wiedniu coraz więcej młodych ludzi - alarmuje austriacka Caritas. Według organizacji już jedna trzecia wszystkich osób bezdomnych w stolicy ma mniej niż 30 lat. Źródłem problemów najczęściej jest zerwanie kontaktów z rodziną oraz brak pomocy państwa.

Na wtorkowej konferencji prasowej w schronisku dla osób bezdomnych "a_way" w Wiedniu, dyrektor miejscowej Caritas Klaus Schwertner zwrócił uwagę, że choć bezdomność wśród młodych ludzi jest coraz bardziej powszechna, to władze Austrii nadal nie zdiagnozowały skali tego zjawiska.

- Trudno określić, ilu nastolatków i młodych dorosłych jest dotkniętych tym problemem w całej Austrii, ponieważ nie ma systematycznych badań w poszczególnych krajach związkowych - wyjaśnił Schwertner.

Dodał, że z danych zebranych przez Caritas wynika, iż sytuacja jest bardzo poważna. W ciągu ostatnich 20 lat w Wiedniu wsparcie otrzymało ponad 10 tys. młodych osób, a w samym schronisku "a_way" zaoferowano ponad 58 tys. noclegów. - Bezdomność wśród młodzieży nie jest zjawiskiem marginalnym. Dotyka wielu młodych ludzi i zasługuje na większą uwagę - podkreślił dyrektor Caritas.

Statystyki prowadzone przez pracowników austriackiej Caritas wskazują, że ponad 30 proc. wiedeńskich bezdomnych stanowią ludzie, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wśród głównych przyczyn kryzysu bezdomności wśród młodych ludzi organizacja wymienia zerwanie relacji rodzinnych bądź utratę kontaktu z placówkami opieki społecznej. Problem ten dotyczy ponad 76 proc. młodych bezdomnych.

Sytuacji nie poprawia brak ogólnokrajowej, kompleksowej strategii walki z bezdomnością wśród młodzieży oraz jednolitych standardów w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą. W szczególności dotyczy to osób, które w wieku 18 lat opuszczają domy dziecka. Zdaniem Schwertnera, państwowe wsparcie dla takich osób powinno zostać przedłużone do 24. roku życia.

Z danych Austriackiego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku w Austrii bez dachu nad głową pozostało ponad 20,5 tys. osób. Austriacki oddział Amnesty International zwraca jednak uwagę, że liczba ta może być znacznie wyższa, bowiem wiele osób nie rejestruje się w odpowiednich urzędach jako bezdomni. W Austrii mieszka ok. 9,1 mln osób.

Tomasz Dawid Jędruchów 

PAP |

dodane 07.10.2025 18:21

TAGI| AUSTRIA, BEZDOMNOŚĆ, DOBROCZYNNOŚĆ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

