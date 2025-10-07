info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Warszawa: W czwartek rozpoczną się XXX Targi Wydawców Katolickich
Warszawa: W czwartek rozpoczną się XXX Targi Wydawców Katolickich

Zapowiedziało w nich udział blisko 100 wystawców.

Blisko 100 wystawców zapowiedziało udział w XXX Targach Wydawców Katolickich. Podczas wydarzenia organizowanego od 9 do 12 października w warszawskich Arkadach Kubickiego zaprezentowanych zostanie kilkanaście tysięcy publikacji. Będą też m.in. pokazy filmów i wystawy.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Zamku Królewskim w Warszawie prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich ks. Roman Szpakowski przekazał, że zgodnie z tradycją Targi Wydawców Katolickich swoją tematyką nawiązują do hasła Roku Duszpasterskiego, które w tym roku brzmi "Pielgrzymi nadziei". Wydarzenie nawiązywać będzie również do obchodów 1000-lecia Korony Polskiej oraz 20. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

- Chcemy włączyć się w hasło Roku Świętego - "Pielgrzymi nadziei" - podkreślił ks. Szpakowski. - Chcemy coraz więcej wlewać w nasze serca tej nadziei, której tak bardzo potrzeba każdemu z nas - dodał.

W programie targów znajdą się debaty i spotkania z autorami publikacji. Z czytelnikami spotkają się m.in. Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, dr Ewa Czaczkowska, Grzegorz Górny, ks. prof. Witold Kawecki, dr Milena Kindziuk, prof. Wojciech Roszkowski, ks. prof. Robert Skrzypczak, Paweł Milcarek, ks. prof. Józef Naumowicz i Piotr Gursztyn.

W programie towarzyszącym targom nie zabraknie pokazów filmowych. Telewizja Polska pokaże m.in. filmy poświęcone postaci papieża Jana Pawła II: "Urodziłem się w roku 1920. Jan Paweł II w Radzyminie", "Lolek" i "Zwykły, święty człowiek" oraz kard. Stefana Wyszyńskiego: "Szczęśliwy Wyszyński".

W piątek w ramach Dnia Ekumenicznego zaprezentowane zostaną filmy "Architekt Pana Boga" poświęcony postaci architekta prof. Jerzego Uścinowicza i "Jerzy Nowosielski - między Wschodem a Zachodem" - film opowiadający o jednym z najsłynniejszych polskich ikonopisarzy.

Targom towarzyszyć będą wystawy, m.in. przygotowana przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego wystawa "Per Mariam - Soli Deo" oraz wystawa "Ukochana - Obdarowana - Wybrana", której teksty pochodzą z listu prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszonego 27 lipca 1958 r. na Jasnej Górze.

W trakcie konferencji prasowej ogłoszona została lista laureatów tegorocznej nagrody Małego Feniksa 2025. Otrzymała ją Księgarnia św. Jacka w 100-lecie istnienia - za krzewienie kultury i prezentację chrześcijańskiego światopoglądu.

Drugim laureatem został duchowny katolicki, wieloletni redaktor naczelny tygodnika "Idziemy" ks. Henryk Zieliński, a trzecim - konsultant ds. komunikacji i strategii marketingowych, prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz. Małego Feniksa 2025 otrzymali także: dziennikarz radiowy i telewizyjny Bogdan Rymanowski oraz dziennikarka telewizyjna i radiowa, autorka książek i filmów dokumentalnych Jolanta Hajdasz.

Laureatem Małego Feniksa zostali również: miesięcznik "Oremus" - w 30-lecie istnienia, magazyn "Głos Ojca Pio" - w 25-lecie istnienia oraz tygodnik "Idziemy" - w 20-lecie istnienia. Nagrodą tą uhonorowany został także serwis modlitewno-liturgiczny Niedziela.pl.

Z targami nierozerwalnie związana jest Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks. Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystości oficjalnego otwarcia targów, która odbędzie się w czwartek, 9 października, o godz. 12.00 w Arkadach Kubickiego. Wręczenie nagród zaplanowano podczas uroczystej gali, która odbędzie się w sobotę, 11 października, o godz. 19.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

W niedzielę, 12 października, o godz. 12.30, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się msza św. w intencji wystawców i uczestników Targów.

PAP |

dodane 07.10.2025 18:19

TAGI| HANDEL, KOŚCIÓŁ, KSIĄŻKA, KULTURA, PAP, ROZRYWKA, SZTUKA, TARGI

