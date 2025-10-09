info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kraków: Przedpremierowy pokaz filmu o duszpasterstwie akademickim „Beczka”
Kraków: Przedpremierowy pokaz filmu o duszpasterstwie akademickim „Beczka”

Henryk Przondziono /Foto Gość Bazylika dominikanów w Krakowie

W środę wieczorem w krakowskim Kinie Kijów odbył się specjalny pokaz filmu „Beczka. Bierzemy odpowiedzialność”. Polscy widzowie będą go mogli zobaczyć w kinach już od 10 października.

Film prezentuje dzieje tej wspólnoty, która nieprzerwanie od ponad 60 lat opiekuje się kolejnymi pokoleniami studentów, splecione z niełatwą historią Polski. Jest wyjątkową opowieścią o młodych ludziach pełnych pasji, wiary i entuzjazmu, którzy chcieli i chcą nadal zmieniać otaczający ich świat.

- Widzowie na pewno poczują, że „Beczka” to przestrzeń, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, zarówno pod względem rozwoju osobistego, społecznego, jak i duchowego. I jednocześnie tworzyć wspólnotę, która wydaje się odpowiadać realnie na aktualne potrzeby młodego człowieka - przyznał o. Paweł Szylak OP, obecny duszpasterz „Beczki”.

Na ekranie pojawiają się niezwykłe postacie związane z „Beczką” - zarówno te z przeszłości, jak i te, które dziś kształtują wyobraźnię i duchowość kolejnych pokoleń, w tym św. Jan Paweł II, o. Adam Szustak OP., o. Joachim Badeni OP czy Aleksandra Maciejewska, wokalistka zespołu „Niemagotu”.

- To niezwykłe uczucie móc zobaczyć efekt swojej kilkuletniej pracy na dużym ekranie. Tworzenie tego filmu było wyjątkową podróżą po historii tej niezwykłej wspólnoty studentów, których wiara i odwaga na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci naprawdę zdumiewa - ocenił reżyser dzieła, Błażej Hadro.
Widzowie wychodzący z kina przyznawali, że film na pewno motywuje do działania. - Jestem w Beczce od dwóch lat, ale wcześniej formowali się tutaj w wierze moje rodzeństwo i moi rodzice. Ten seans był więc dla nas wyjątkowy. Razem cieszyliśmy się, że byliśmy i jesteśmy częścią tak wyjątkowej wspólnoty - ocenił Jan Tyrpa. - Ten film niezwykle inspiruje do działania. Pokazuje, że siła młodych połączona z wiarą w Boga jest w stanie pokonać najtrudniejsze przeciwności historii - dodała z kolei Irmina Śliwińska, liderka wspólnoty Bet Lehem.

Premiera filmu „Beczka. Bierzemy odpowiedzialność”, którego dystrybutorem jest krakowski Rafael Film, jest zaplanowana na 10 października. „Beczka” powstała 29 września 1964 r. mocą decyzji ówczesnego prowincjała o. Jana Janczaka OP.  Nazwę duszpasterstwa akademickiego wymyślił jego pierwszy duszpasterz u krakowskich dominikanów, o. Tomasz Pawłowski OP.

 

KAI |

dodane 09.10.2025 09:38

