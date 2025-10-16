Cesarskie cięcie to wyższe ryzyko bólu i problemów ze snem po porodzie  

Matki, które rodzą przez cesarskie cięcie, są bardziej narażone na silny ból, który zakłóca sen i codzienne czynności, a także na zaburzenia snu - sugerują badania zaprezentowane na dorocznym kongresie American Society of Anesthesiologists (ASA) w San Antonio.

- W okresie rekonwalescencji po porodzie często nie zwraca się uwagi na sen, ale ma on kluczowe znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego matki - zauważył Moe Takenoshita, główny autor publikacji i doktorant Stanford University Center for Academic Medicine w Palo Alto (USA). - W szczególności cesarskie cięcie wydaje się zwiększać ryzyko silnego bólu i zaburzeń snu, które mogą prowadzić do depresji poporodowej, problemów z myśleniem i pamięcią oraz zmęczenia, a także zakłócać więzi z dziećmi oraz relacje z rodziną i przyjaciółmi.

Aby dojść do tych wniosków, naukowcy przeprowadzili badanie, które obejmowało analizę jakościową i ilościową. W ramach analizy jakościowej przeprowadzili wywiady z 41 matkami na temat ich doświadczeń związanych z bólem i snem po porodzie. 24 z badanych kobiet urodziło naturalnie, 11 miało zaplanowane cesarskie cięcie, a sześć - nieplanowane. Ponad dwie trzecie matek, które miały cesarskie cięcie (73 proc. planowych cesarskich cięć i 67 proc. nieplanowanych) zgłosiło silny ból, który zakłócał sen i codzienne czynności, w porównaniu z 8 proc. matek, które urodziły naturalnie.

W ramach badania ilościowego autorzy przeanalizowali ogólnokrajową bazę danych ubezpieczycieli, obejmującą ponad 1,5 miliona matek, które urodziły dzieci w latach 2008-2021. Jak się okazało, u kobiet, które przeszły cesarskie cięcie, prawdopodobieństwo zdiagnozowania nowego zaburzenia snu (np. bezsenności, niedosypiania lub obturacyjnego bezdechu sennego) jest o 16 proc. wyższe w okresie od miesiąca do roku po porodzie w porównaniu z kobietami, które urodziły naturalnie.

Jak zaznaczył dr Takenoshita, zwłaszcza kobiety, które dochodzą do siebie po cesarskim cięciu, powinny zadbać o odpowiednie leczenie bólu, ponieważ ból nieleczony może pogorszyć jakość snu. W poprawie snu mogą pomóc również regularne ćwiczenia, spanie, gdy dziecko śpi, unikanie kofeiny lub alkoholu późnym popołudniem oraz relaks przed snem poprzez kąpiel lub głębokie oddychanie.

- Około jedna trzecia porodów w USA to cesarskie cięcie - wskazał dr Takenoshita, cytowany w informacji prasowej z kongresu. - Osoby planujące cesarskie cięcie powinny zdawać sobie sprawę, że zabieg ten wiąże się z silniejszym bólem po porodzie i wyższym ryzykiem zaburzeń snu. Każda osoba, która ma problemy ze snem w czasie ciąży lub po porodzie, powinna omówić swoje obawy z lekarzem, który oceni problem, sformułuje zalecenia i w razie potrzeby skieruje ją do specjalisty.

Paweł Wernicki (PAP)

