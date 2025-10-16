W przypadającą w czwartek 47. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża na placu Świętego Piotra odbyło się wieczorem polonijne czuwanie modlitewne. Hasłem spotkania były słowa: "Zło dobrem zwyciężaj!". Przybyły setki osób z biało-czerwonymi flagami.

W czuwaniu w rocznicę wyboru papieża Polaka udział wzięli Polacy mieszkający w Rzymie i pielgrzymi z wielu stron Polski, a także przedstawiciele polskiego duchowieństwa. Obecna była prezes Związku Polaków we Włoszech Urszula Stefańska-Andreini. Przybyli polscy dyplomaci, wśród nich ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski. Główną intencją modlitwy było wołanie o pokój.

Podkreślano, że od początku swojego pontyfikatu w 1978 roku Jan Paweł II reagował na wszelkie przejawy przemocy i konfliktów i wzywał przywódców o ich zaprzestanie. Przywołany został 2003 rok, gdy papież stanowczo sprzeciwił się wojnie w Iraku, mówiąc, że jako człowiek, który przeżył II wojnę światową, czuje się szczególnie zobowiązany do tego, by apelować o pokój.

Podczas czuwania zostały odczytane fragmenty ostatniego orędzia św. Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2005 roku.

- To w nim papież przywołał list świętego Pawła Apostoła, w którym znalazły się słowa szczególnie bliskie posłudze błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki: Zło dobrem zwyciężaj - podkreślił w rozmowie z PAP ksiądz Tomasz Jarosz, administrator polskiego kościoła św. Stanisława w Rzymie. Organizatorem czuwania był polski kościół w Rzymie we współpracy z duszpasterstwem Polaków oraz Watykańską Fundacją Jana Pawła II.

Z Watykanu Sylwia Wysocka