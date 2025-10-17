Wypadek polskiego autobusu

Polskim autobusem, który uczestniczył w wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii, podróżowała delegacja z Małopolski, w tym wicemarszałek Ryszard Pagacz - podał urząd marszałkowski. 23 poszkodowanych zmierza do Polski, dwie osoby zostały w szpitalach w Wiedniu i Brnie - przekazało MSZ. Jak przekazał w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, polska delegacja wracała z Istrii w Chorwacji.

W komunikacie podkreślono, że marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka od samego rana pozostaje w stałym kontakcie z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem, ambasadą RP w Austrii, wojewodą oraz służbami dyplomatycznymi. Zgodnie z przekazanymi informacjami 11 osób przebywa pod opieką lekarzy. Pozostałe 11 osób - obywateli polskich - nie odniosło większych obrażeń, jest pod opieką strażaków i czeka na transport do Polski.

Jak przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór, mogą one wrócić do kraju jeszcze w piątek. Przewoźnik przekazał polskiemu resortowi dyplomacji, że wysłał po nich transport zastępczy. Niedługo później rzecznik poinformował na platformie X, że 23 z nich jest w drodze powrotnej do Polski, a pozostała dwójka pozostaje w szpitalach w Wiedniu i Brnie.

Rzecznik MSZ poinformował, że w wypadku zginęła jedna osoba, a dwie są w stanie ciężkim i przebywają w szpitalu w Wiedniu. Tożsamość tych trzech osób - a tym samym obywatelstwo - jest dopiero ustalane. Polski konsul, zaznaczył Wewiór, jest w kontakcie z rodzinami tych poszkodowanych, których tożsamość potwierdzono.

Wcześniej Wewiór informował, że polski konsul jest w stałym kontakcie także z policją, służbami ratunkowymi, a także rodzinami tych osób poszkodowanych, których tożsamość udało się już ustalić.

W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: autokar, samochód dostawczy i ciężarówka. Z policyjnych ustaleń wynika, że jadący w kierunku Czech samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką, a następnie w oba pojazdy uderzył autokar. Wszystkie pojazdy miały polskie numery rejestracyjne.

W autokarze znajdowały się 24 osoby, w tym 22 pasażerów i dwaj kierowcy - poinformowała austriacka policja.

Według RMF FM w wypadku zginął kierowca samochodu dostawczego. Z kolei austriacka agencja prasowa APA podała, że dwie osoby zostały ciężko ranne, a kilkanaście odniosło lekkie obrażenia. Jak dodała austriacka agencja, kierowcy ciężarówki i autobusu zostali zakleszczeni w kabinach i musiała ich stamtąd wydobyć straż pożarna.

Na miejscu zdarzenia pracowały liczne służby ratunkowe, w tym zespoły Czerwonego Krzyża i czeskiego pogotowia ratunkowego. Do akcji wysłano dwa śmigłowce ratunkowe, którymi ciężko poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Brnie i Wiedniu.