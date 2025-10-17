info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Wypadek polskiego autobusu
rss newsletter facebook twitter

Wypadek polskiego autobusu

Na drodze  
Roman Koszowski /Foto Gość Na drodze
Zdjęcie ilustracyjne

Jedna osoba zginęła, 23 poszkodowanych wraca do Polski, dwóch zostało w austriackich szpitalach.

Polskim autobusem, który uczestniczył w wypadku na autostradzie A5 w Drasenhofen w Austrii, podróżowała delegacja z Małopolski, w tym wicemarszałek Ryszard Pagacz - podał urząd marszałkowski. 23 poszkodowanych zmierza do Polski, dwie osoby zostały w szpitalach w Wiedniu i Brnie - przekazało MSZ. Jak przekazał w komunikacie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, polska delegacja wracała z Istrii w Chorwacji.

W komunikacie podkreślono, że marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka od samego rana pozostaje w stałym kontakcie z wicemarszałkiem Ryszardem Pagaczem, ambasadą RP w Austrii, wojewodą oraz służbami dyplomatycznymi. Zgodnie z przekazanymi informacjami 11 osób przebywa pod opieką lekarzy. Pozostałe 11 osób - obywateli polskich - nie odniosło większych obrażeń, jest pod opieką strażaków i czeka na transport do Polski.

Jak przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór, mogą one wrócić do kraju jeszcze w piątek. Przewoźnik przekazał polskiemu resortowi dyplomacji, że wysłał po nich transport zastępczy. Niedługo później rzecznik poinformował na platformie X, że 23 z nich jest w drodze powrotnej do Polski, a pozostała dwójka pozostaje w szpitalach w Wiedniu i Brnie.

Rzecznik MSZ poinformował, że w wypadku zginęła jedna osoba, a dwie są w stanie ciężkim i przebywają w szpitalu w Wiedniu. Tożsamość tych trzech osób - a tym samym obywatelstwo - jest dopiero ustalane. Polski konsul, zaznaczył Wewiór, jest w kontakcie z rodzinami tych poszkodowanych, których tożsamość potwierdzono.

Wcześniej Wewiór informował, że polski konsul jest w stałym kontakcie także z policją, służbami ratunkowymi, a także rodzinami tych osób poszkodowanych, których tożsamość udało się już ustalić.

W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: autokar, samochód dostawczy i ciężarówka. Z policyjnych ustaleń wynika, że jadący w kierunku Czech samochód dostawczy zderzył się z ciężarówką, a następnie w oba pojazdy uderzył autokar. Wszystkie pojazdy miały polskie numery rejestracyjne.

W autokarze znajdowały się 24 osoby, w tym 22 pasażerów i dwaj kierowcy - poinformowała austriacka policja.

Według RMF FM w wypadku zginął kierowca samochodu dostawczego. Z kolei austriacka agencja prasowa APA podała, że dwie osoby zostały ciężko ranne, a kilkanaście odniosło lekkie obrażenia. Jak dodała austriacka agencja, kierowcy ciężarówki i autobusu zostali zakleszczeni w kabinach i musiała ich stamtąd wydobyć straż pożarna.

Na miejscu zdarzenia pracowały liczne służby ratunkowe, w tym zespoły Czerwonego Krzyża i czeskiego pogotowia ratunkowego. Do akcji wysłano dwa śmigłowce ratunkowe, którymi ciężko poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Brnie i Wiedniu. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.10.2025 17:21

TAGI| AUSTRIA, DROGI, MSZ, PAP, WYPADKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
W czwartek kierowcy pojadą obwodnicą Węgierskiej Górki w ciągu S1 | Sikorski: nie możemy zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać samolotu z Putinem | Wypadek w Tatrach | Ewakuowano prawie 900 osób uwięzionych u podnóża Mount Everestu | Austria, Caritas: bezdomność coraz częściej dotyka ludzi młodych
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 