Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami Jubileuszu Romów, Sinti i Wędrujących Społeczności. Pielgrzymi zgromadzeni w Auli Pawła VI, przybyli – jak podkreślił Leon XIV – „jako pielgrzymi nadziei w tym Jubileuszu”. „Dziś wszyscy na nowo wyruszamy w drogę dzięki darowi, który przynosicie Papieżowi: waszej silnej wierze, niezłomnej nadziei pokładanej wyłącznie w Bogu, solidnemu zaufaniu, które nie poddaje się trudom życia, często na marginesie społeczeństwa” - wskazał Papież.

Historia obecności i miłości

Leon XIV przypomniał, że jubileusz przypada dokładnie 60 lat po pierwszym historycznym spotkaniu św. Pawła VI z Romami, które miało miejsce 26 września 1965 roku w miejscowości Pomezia. Podkreślił, że kolejne papieskie spotkania świadczą o „żywym dialogu i szczególnej trosce duszpasterskiej” o te wspólnoty.

„Tak, Bóg Ojciec was kocha i wam błogosławi, a Kościół także was kocha i wam błogosławi” - zaznaczył Leon XIV. Papież zachęcał, by świadczyć swoim życiem o wartościach chrześcijańskich: „Możecie być żywym świadectwem trzech rzeczy: zawierzenia jedynie Bogu, nieprzywiązywania się do żadnych dóbr materialnych, okazywania przykładnej wiary w czynach i słowach”.

Z marginesu – w centrum misji Kościoła

Papież odniósł się do historii wykluczenia ze społeczeństwa, kiedy przez kolejnego wieki byli oni „pielgrzymami i nomadami” na tle cywilizacji, „które stopniowo budowały modele rozwoju, okazujące się w wielu aspektach niesprawiedliwe i niezrównoważone”. Ojciec Święty dodał: „Społeczeństwa tak zwane «postępowe» systematycznie was odrzucały, spychając na margines: miast, praw, edukacji i kultury”.

Zauważył jednak, że to właśnie te same modele, które marginalizowały, wygenerowały „największe niesprawiedliwości społeczne na poziomie globalnym”: nierówności, kryzysy i wojny.

Dodał: „To właśnie wartości, które ubodzy niosą z godnością i dumą, są tymi, ku którym wszyscy musimy się zwrócić”.

Misja i godność – teraz wasza kolej

Papież zachęcił wspólnoty Romów, Sinti i Wędrujących Społeczności do aktywnego udziału w przemianie epoki i życiu Kościoła. Odwołał się przy tym do słów swych poprzedników, zwłaszcza Benedykta XVI – „Także wy jesteście wezwani do aktywnego udziału w misji ewangelizacyjnej Kościoła” – oraz Franciszka – „Wy jako lud, macie rolę do odegrania i nie powinniście się bać dzielić tym, co was kształtuje – a czego tak bardzo potrzebujemy”.

Przywołując słowa Franciszka z 2019 roku, Leon XIV wezwał: „Proszę was, miejcie jeszcze większe serce: żadnej urazy. Idźcie naprzód z godnością – godnością rodziny, pracy, codziennego chleba i modlitwy”.

Na zakończenie Papież wyraził nadzieję, że każda diecezja rozwijać będzie dedykowane duszpasterstwo dla tych wspólnot, dążąc do „prawdziwego, integralnego rozwoju człowieka”.

„Niech jubileuszowa pielgrzymka umocni was w wierze i nadziei oraz pomoże iść odważnie drogą Ewangelii. Niech Maryja Dziewica was chroni, a moje błogosławieństwo niech wam towarzyszy” - dodał Papież.