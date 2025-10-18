info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Leon XIV: pokonujcie nieufność, ukazujcie piękno kultury, dzielcie się wiarą
rss newsletter facebook twitter

Leon XIV: pokonujcie nieufność, ukazujcie piękno kultury, dzielcie się wiarą

Leon XIV: pokonujcie nieufność, ukazujcie piękno kultury, dzielcie się wiarą  

Ojciec Święty spotkał się z uczestnikami Jubileuszu Romów, Sinti i Wędrujących Społeczności. Pielgrzymi zgromadzeni w Auli Pawła VI, przybyli – jak podkreślił Leon XIV – „jako pielgrzymi nadziei w tym Jubileuszu”. „Dziś wszyscy na nowo wyruszamy w drogę dzięki darowi, który przynosicie Papieżowi: waszej silnej wierze, niezłomnej nadziei pokładanej wyłącznie w Bogu, solidnemu zaufaniu, które nie poddaje się trudom życia, często na marginesie społeczeństwa” - wskazał Papież.

Historia obecności i miłości

Leon XIV przypomniał, że jubileusz przypada dokładnie 60 lat po pierwszym historycznym spotkaniu św. Pawła VI z Romami, które miało miejsce 26 września 1965 roku w miejscowości Pomezia. Podkreślił, że kolejne papieskie spotkania świadczą o „żywym dialogu i szczególnej trosce duszpasterskiej” o te wspólnoty.

„Tak, Bóg Ojciec was kocha i wam błogosławi, a Kościół także was kocha i wam błogosławi” - zaznaczył Leon XIV. Papież zachęcał, by świadczyć swoim życiem o wartościach chrześcijańskich: „Możecie być żywym świadectwem trzech rzeczy: zawierzenia jedynie Bogu, nieprzywiązywania się do żadnych dóbr materialnych, okazywania przykładnej wiary w czynach i słowach”.

Z marginesu – w centrum misji Kościoła

Papież odniósł się do historii wykluczenia ze społeczeństwa, kiedy przez kolejnego wieki byli oni „pielgrzymami i nomadami” na tle cywilizacji, „które stopniowo budowały modele rozwoju, okazujące się w wielu aspektach niesprawiedliwe i niezrównoważone”. Ojciec Święty dodał: „Społeczeństwa tak zwane «postępowe» systematycznie was odrzucały, spychając na margines: miast, praw, edukacji i kultury”.

Zauważył jednak, że to właśnie te same modele, które marginalizowały, wygenerowały „największe niesprawiedliwości społeczne na poziomie globalnym”: nierówności, kryzysy i wojny.

Dodał: „To właśnie wartości, które ubodzy niosą z godnością i dumą, są tymi, ku którym wszyscy musimy się zwrócić”.

Misja i godność – teraz wasza kolej

Papież zachęcił wspólnoty Romów, Sinti i Wędrujących Społeczności do aktywnego udziału w przemianie epoki i życiu Kościoła. Odwołał się przy tym do słów swych poprzedników, zwłaszcza Benedykta XVI – „Także wy jesteście wezwani do aktywnego udziału w misji ewangelizacyjnej Kościoła” – oraz Franciszka – „Wy jako lud, macie rolę do odegrania i nie powinniście się bać dzielić tym, co was kształtuje – a czego tak bardzo potrzebujemy”.

Przywołując słowa Franciszka z 2019 roku, Leon XIV wezwał: „Proszę was, miejcie jeszcze większe serce: żadnej urazy. Idźcie naprzód z godnością – godnością rodziny, pracy, codziennego chleba i modlitwy”.

Na zakończenie Papież wyraził nadzieję, że każda diecezja rozwijać będzie dedykowane duszpasterstwo dla tych wspólnot, dążąc do „prawdziwego, integralnego rozwoju człowieka”.

„Niech jubileuszowa pielgrzymka umocni was w wierze i nadziei oraz pomoże iść odważnie drogą Ewangelii. Niech Maryja Dziewica was chroni, a moje błogosławieństwo niech wam towarzyszy” - dodał Papież.

 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 18.10.2025 15:45

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 