Haiti: Zbrojny kontyngent ONZ rozpoczął walkę z gangami  

Powołane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów (GSF) rozpoczęły działania na terytorium Haiti w celu uwolnienia państwa od terroru zbrojnych grup przestępczych. Szacuje się, że gangi kontrolują niemal całą stolicę, Port-au-Prince oraz znaczną część całego terytorium kraju.

Jak poinformowały w poniedziałek miejscowe media działania GSF podjęte przy wsparciu haitańskiej policji rozpoczęły się w końcu ubiegłego tygodnia m.in. wzdłuż jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych kraju, w departamencie Artibonite na północ od stolicy kraju. W ich efekcie przywrócono bezpieczny ruch na strategicznej szosie nr 11, prowadzącej z wybrzeża w głąb kraju.

By osiągnąć ten cel siły GSF jednostki miały stoczyć kilka potyczek z wyposażonymi w karabiny maszynowe i moździerze gangami, które - jak podały miejscowe media - stawiały zacięty opór. Powołując się na oficjalny komunikat dowództwa GSF przekazano, że szczególnie zacięte walki toczą się w rejonie stołecznego lotniska i gmachu dowództwa policji w Port-au-Prince.

30 września Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję przygotowaną przez Panamę i USA o przekształceniu w GSF obecnej w Haiti od października 2023 roku Wielonarodowej Misji Wsparcia Bezpieczeństwa oraz o utworzeniu Biura ONZ do spraw Wsparcia w Haiti. Od głosu wstrzymały się w tej sprawie Chiny, Pakistan i Rosja. GSF mają wstępnie mandat na 12 miesięcy. ONZ szacuje, że od 2022 roku w wyniku zbrojnej przemocy w Haiti zginęło ponad 16 tys. osób. (PAP)

