Haiti: Zbrojny kontyngent ONZ rozpoczął walkę z gangami

PAP/EPA/PATRICE NOEL Kempes Sanon, przywódca brutalnego gangu zbrojnego Bel-Air w centrum Port-au-Prince, udziela wywiadu dla EFE w Port-au-Prince na Haiti, 17 października 2025 r. (wydano 20 października 2025 r.). Gangi będą kontynuować walkę na Haiti, „aż do obalenia systemu”.

Powołane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów (GSF) rozpoczęły działania na terytorium Haiti w celu uwolnienia państwa od terroru zbrojnych grup przestępczych. Szacuje się, że gangi kontrolują niemal całą stolicę, Port-au-Prince oraz znaczną część całego terytorium kraju.

Jak poinformowały w poniedziałek miejscowe media działania GSF podjęte przy wsparciu haitańskiej policji rozpoczęły się w końcu ubiegłego tygodnia m.in. wzdłuż jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych kraju, w departamencie Artibonite na północ od stolicy kraju. W ich efekcie przywrócono bezpieczny ruch na strategicznej szosie nr 11, prowadzącej z wybrzeża w głąb kraju.

By osiągnąć ten cel siły GSF jednostki miały stoczyć kilka potyczek z wyposażonymi w karabiny maszynowe i moździerze gangami, które - jak podały miejscowe media - stawiały zacięty opór. Powołując się na oficjalny komunikat dowództwa GSF przekazano, że szczególnie zacięte walki toczą się w rejonie stołecznego lotniska i gmachu dowództwa policji w Port-au-Prince.

30 września Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję przygotowaną przez Panamę i USA o przekształceniu w GSF obecnej w Haiti od października 2023 roku Wielonarodowej Misji Wsparcia Bezpieczeństwa oraz o utworzeniu Biura ONZ do spraw Wsparcia w Haiti. Od głosu wstrzymały się w tej sprawie Chiny, Pakistan i Rosja. GSF mają wstępnie mandat na 12 miesięcy. ONZ szacuje, że od 2022 roku w wyniku zbrojnej przemocy w Haiti zginęło ponad 16 tys. osób. (PAP)

PAP |

dodane 21.10.2025 08:55

