Delhi tonie w toksycznym smogu po obchodach hinduskiego święta świateł

Była zabawa...  
HARISH TYAGI /PAP/EPA Była zabawa...

Poziom rakotwórczych cząsteczek PM 2,5 przekroczył dopuszczalne normy Światowej Organizacji Zdrowia ponad 56-krotnie.

Stolica Indii, Delhi, pogrążyła się we wtorek w toksycznym smogu po nocnych obchodach hinduskiego święta świateł, Diwali. Poziom rakotwórczych cząsteczek PM 2,5 przekroczył dopuszczalne normy Światowej Organizacji Zdrowia ponad 56-krotnie, poważnie zagrażając zdrowiu mieszkańców.

Wtorkowy poranek przyniósł alarmujący wzrost poziomu szkodliwych mikrocząsteczek PM 2,5, które według szwajcarskiej firmy IQAir, specjalizującej się w monitorowaniu jakości powietrza, w niektórych rejonach miasta sięgnęły 846 mikrogramów na metr sześcienny powietrza.

"To ponad 56 razy więcej, niż wynosi maksymalna dopuszczalna norma dzienna ustalona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)" - alarmuje IQAir. Po kilku godzinach wskaźnik spadł do 320 mikrogramów na metr sześcienny, co nadal stanowiło ponad 23-krotne przekroczenie rekomendacji WHO.

Główną przyczyną pogorszenia jakości powietrza były nocne pokazy sztucznych ogni i odpalanie petard, tradycyjnie towarzyszące obchodom festiwalu Diwali, który trwa od 18 do 23 października.

Mimo ograniczeń wprowadzonych przez sąd najwyższy mieszkańcy powszechnie odpalali materiały pirotechniczne emitujące duże ilości zanieczyszczeń i nie stosowali się do wyznaczonych na to przedziałów czasowych - zauważają lokalne media.

Portal Times of India zwrócił uwagę, że mieszkańcy 20-milionowego miasta skarżą się na trudności w oddychaniu i podrażnienie oczu.

- Zanieczyszczenie nie wzrosło dopiero dzisiaj, ono rośnie od lat - skomentował cytowany przez portal Sagar. Mężczyzna ocenił, że wszyscy obwiniają za tę sytuację polityków, ale winić należy ludzi, którzy "nie zmieniają swojego postępowania". - Można kupić petardy, ale to od nas zależy, czy je odpalimy, czy nie. Potem narzekają na rząd, że nic nie robi - dodał.

Władze przewidują, że w nadchodzących dniach jakość powietrza w stolicy Indii pozostanie na poziomie "bardzo złym lub złym".

Problemy z zanieczyszczeniem powietrza w Delhi są chroniczne. Miasto co zimę spowija gęsty, toksyczny smog, gdy chłodne powietrze zatrzymuje przy ziemi emisje pochodzące z wypalania ściernisk oraz z działalności przemysłu i pojazdów na drogach.

Śmiertelność związana ze złą jakością powietrza jest w Indiach bardzo wysoka, a dane z ostatnich lat wskazują, że problem narasta.(PAP)

krp/ akl/

PAP |

dodane 21.10.2025 20:23

TAGI| EKOLOGIA, INDIE, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, ZANIECZYSZCZENIA, ZDROWIE, ŚWIĘTO

