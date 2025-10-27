info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "PB": Jak AI wykluczyła firmę z przetargu
rss newsletter facebook twitter

"PB": Jak AI wykluczyła firmę z przetargu

Sztuczna inteligencja  
Gerd Altmann z Pixabay Sztuczna inteligencja

AI halucynowała - przywołała nieistniejące prawo.

Pewna firma wykorzystał sztuczną inteligencję, by przekonać publicznego zamawiającego, że cena, którą zaoferował za utrzymanie drogi, nie jest rażąco niska. Niestety, AI halucynowała - przywołała nieistniejące prawo - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".

Omawiany w dzienniku przetarg dotyczył utrzymania dróg w Małopolsce. Firma złożyła ofertę na 15,5 mln zł, a krakowski Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał sprawdzić, czy nie jest ona rażąco niska. Wyjaśnienia miały 280 stron. Na ich podstawie ZDW uznał ofertę za najkorzystniejszą, ale konkurencja wykazała, że wykonawca posługiwał się sztuczną inteligencją.

"Jako podstawę do swoich kalkulacji cenowych, szczególnie w zakresie stawek podatku VAT, powoływał się na nieistniejące, nigdy niewydane interpretacje podatkowe, które rzekomo miały dotyczyć analogicznych spraw. Udowodniliśmy, że były to halucynacje sztucznej inteligencji" - relacjonuje cytowany w artykule Jarosław Sroka, partner kancelarii BSJP, reprezentujący firmę Mika.

W efekcie, firma została wykluczona z przetargu przez Krajową Izbę Odwoławczą. Wskazano, że wykonawca nie zweryfikował wygenerowanych przez sztuczną inteligencję informacji i wprowadził zamawiającego w błąd. Jak podkreślono w artykule, droga na skróty - bez weryfikowania twierdzeń AI - może prowadzić na manowce, a w rezultacie do wykluczenia z przetargu.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.10.2025 06:41

TAGI| GOSPODARKA, OSZUSTWO, PAP, PRZEGLĄD PRASY, PRZESTĘPCZOŚĆ, SPÓŁKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników | Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru | Policja: atak na klientów banku Santander to tzw. skimming | "Rz": Europa żegna się z rosyjskim LPG | Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 