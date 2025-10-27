"PB": Jak AI wykluczyła firmę z przetargu

AI halucynowała - przywołała nieistniejące prawo.
Pewna firma wykorzystał sztuczną inteligencję, by przekonać publicznego zamawiającego, że cena, którą zaoferował za utrzymanie drogi, nie jest rażąco niska. Niestety, AI halucynowała - przywołała nieistniejące prawo - pisze poniedziałkowy "Puls Biznesu".
Omawiany w dzienniku przetarg dotyczył utrzymania dróg w Małopolsce. Firma złożyła ofertę na 15,5 mln zł, a krakowski Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał sprawdzić, czy nie jest ona rażąco niska. Wyjaśnienia miały 280 stron. Na ich podstawie ZDW uznał ofertę za najkorzystniejszą, ale konkurencja wykazała, że wykonawca posługiwał się sztuczną inteligencją.
"Jako podstawę do swoich kalkulacji cenowych, szczególnie w zakresie stawek podatku VAT, powoływał się na nieistniejące, nigdy niewydane interpretacje podatkowe, które rzekomo miały dotyczyć analogicznych spraw. Udowodniliśmy, że były to halucynacje sztucznej inteligencji" - relacjonuje cytowany w artykule Jarosław Sroka, partner kancelarii BSJP, reprezentujący firmę Mika.
W efekcie, firma została wykluczona z przetargu przez Krajową Izbę Odwoławczą. Wskazano, że wykonawca nie zweryfikował wygenerowanych przez sztuczną inteligencję informacji i wprowadził zamawiającego w błąd. Jak podkreślono w artykule, droga na skróty - bez weryfikowania twierdzeń AI - może prowadzić na manowce, a w rezultacie do wykluczenia z przetargu.
