Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy  

Kościół katolicki obchodzi 2 listopada Dzień Zaduszny. Tego dnia wspomina się wiernych zmarłych. Przypominamy sylwetki osób związanych z Kościołem oraz przedstawicieli polskiego świata kultury zmarłych w ciągu minionych dwunastu miesięcy (począwszy od 2 listopada 2024 r.). W tym czasie odeszli m.in. ….
2024
2 listopada - Krystyna Krzemkowska, zasłużona dla Polskiego Związku Niewidomych i duszpasterstwa niewidomych diecezji bydgoskiej. Zaangażowana w tworzenie duszpasterstwa w całym regionie, moralny autorytet dla pokoleń niewidomych. Miała 87 lat.
9 listopada - ks. prałat Lech Lachowicz, wieloletni proboszcz parafii św. Brata Alberta w Szczytnie, kilka dni wcześniej brutalnie zmasakrowany przez 27-latka, który dokonał napaści w celach rabunkowych. Miał 72 lata.
21 grudnia - ks. prof. Adam Kubiś, wybitny uczony, wieloletni rektor Papieskiej Akademii Teologicznej, obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Miał 96 lat.
2025
29 stycznia - ks. prałat dr Zbigniew Sobolewski, wieloletni dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Miał 62 lata.
31 stycznia - Danuta Baszkowska – wybitna działaczka charytatywna i ekumeniczna, założycielka i prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Miała 84 lata.
1 lutego - Wojciech Trzciński, wybitny kompozytor muzyki rozrywkowej, filmowej i teatralnej, m.in. do znanego oratorium "Kolęda-Nocka" z tekstami Ernesta Brylla. Miał 75 lat.
8 lutego - prof. Jadwiga Puzynina, wybitna polska językoznawczyni, znawczyni twórczości Cypriana Kamila Norwida, w PRL zaangażowana w działalność opozycyjną, odznaczona Orderem Orła Białego. Miała 97 lat.
15 lutego - ks. prof. Michał Czajkowski, teolog, biblista i ekumenista, wieloletni asystent kościelny miesięcznika „Więź”, b. współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przez ćwierć wieku aktywny współpracownik SB inwigilujący środowiska kościelne.
24 lutego - bp Zdzisław Tranda, emerytowany zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (1978-2002) i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1990-1993), jeden z liderów ruchu ekumenicznego w Polsce. Miał 99 lat.
25 lutego - bp Kazimierz Romaniuk, pierwszy biskup warszawsko-praski, a także pierwszy od 400 lat (od czasów ks. Jakuba Wujka SJ) pojedynczy tłumacz wszystkich ksiąg biblijnych z języków oryginalnych na język polski. Dzieło znane jest jako Biblia Warszawsko-Praska. Miał 97 lat.
27 lutego - prof. Stanisław Gebhardt, ekonomista, wybitny działacz emigracyjnego Stronnictwa Pracy, jeden z głównych twórców światowego ruchu chrześcijańsko-demokratycznego. Kawaler Orderu Orła Białego i wysokich odznaczeń państwowych w różnych krajach. Miał 96 lat.
18 marca - Leszek Mądzik - Twórca Sceny Plastycznej KUL, uznany reżyser ponad 20 autorskich spektakli pokazywanych na na całym świecie; scenograf i plastyk. Otrzymał m.in. Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi Pro Ecclesia et Pontifice, Nagrodę Specjalną Totus. Miał 80 lat.
21 marca - o. Adam Schulz SJ, pierwszy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski (1998-2004) oraz przewodniczący Rady Ruchów Katolickich. Miał 73 lata.
5 kwietnia - prof. dr Karol Karski, czołowy teolog luterański i ekumenista, autor licznych artykułów i kilku książek, poświęconych sprawom jedności chrześcijan. Wieloletni profesor w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Akademii Teologii Katolickiej. Miał 84 lata.
12 kwietnia - o. Jan Andrzej Kłoczowski OP, wybitny duszpasterz, teolog, filozof i publicysta. Był czwartym polskim dominikaninem, z tytułem Magistra Świętej Teologii, przyznawanym przez generała zakonu (2014). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 87 lat.
14 kwietnia - bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Miał 61 lat.
4 maja - ks. prof. Helmut Juros, wybitny teolog, etyk i politolog, badacz w zakresie katolickiej nauki społecznej, założyciel Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Był członkiem i aktywnym uczestnikiem wielu polskich i europejskich gremiów oraz towarzystw naukowych. Miał 92 lata.
13 maja - bp Janusz Jagucki, w latach 2001-2010 zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Miał 78 lat.
13 czerwca - Piotr Nowina-Konopka, działacz katolicki, polityk, poseł, inicjator Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w latach 2013 - 2016 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Wcześniej, w latach 1999 - 2004 rektorem Kolegium Europejskiego w Natolinie. Miał 76 lat.
8 lipca - bp Władysław Bobowski, biskup pomocniczy senior diecezji tarnowskiej. Miał 93 lata.
15 lipca - prof. Wojciech Kurpik, wieloletni konserwator i opiekun Wizerunku Matki Bożej na Jasnej Górze, konfrater Zakonu Paulinów. Miał 94 lata.
13 sierpnia - bp senior Marian Błażej Kruszyłowicz OFMConv, w latach 1990-2013 biskup pomocniczy archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Miał 89 lat.
20 sierpnia - abp Józef Kowalczyk, arcybiskup metropolita gnieźnieński senior; w latach 1989-2010 nuncjusz apostolski w Polsce, w latach 2010-2014 arcybiskup metropolita gnieźnieński i Prymas Polski. Miał 86 lat.
21 sierpnia - Stanisław Sojka, wybitny muzyk, kompozytora i autor tekstów, opracował muzycznie i wykonał m.in. poemat Jana Pawła II “Tryptyk rzymski”. Miał 66 lat.
28 sierpnia - bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy senior Archidiecezji Krakowskiej. Miał 78 lat.
31 sierpnia - Danuta Ciesielska (z d. Plebańczyk), żona Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Należała przed laty do tzw. „Rodzinki” – grupy młodych ludzi skupionych wokół ks. Karola Wojtyły przy kościele św. Floriana w Krakowie. Miała 96 lat.
14 września - bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, biskup senior diecezji drohiczyńskiej. W ramach KEP przewodniczył m.in. Komisji ds. Trzeźwości i Zespołowi Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 87 lat.
22 września - ks. Stanisław Kardasz, emerytowany proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i Świętego Jerzego w Toruniu; taternik i himalaista, uczestnik zwycięskiej wyprawy na Mount Everest (1979/80) pod kierownictwem Andrzeja Zawady. Działacz toruńskiego KIK. Uhonorowany m.in. Orderem Odrodzenia Polski. Miał 88 lat.
10 października - prof. Adam Strzembosz, wybitny prawnik i sędzia, autorytet w dziedzinie praworządności, były pierwszy prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Trybunału Stanu, kawaler Orderu Orła Białego, związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Miał 95 lat.
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".
Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...
Policja aresztowała dwóch mężczyzn.
Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.
Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".
Jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.
Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?
Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.