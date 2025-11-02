info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wadowickie muzeum: nowy cykl podcastów o nauce Jana Pawła II
Wadowickie muzeum: nowy cykl podcastów o nauce Jana Pawła II

Dom rodzinny Jana Pawła II  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Dom rodzinny Jana Pawła II

Pięć podcastów "podejmuje kluczowe wątki z bogatej spuścizny Ojca Świętego.

Cykl podcastów przybliżających nauczanie Jana Pawła II z perspektywy wyzwań XXI wieku, dwie dekady po zakończeniu pontyfikatu, przygotowały wspólnie papieskie muzea z Wadowic i Warszawy oraz Instytut Gość Media - podała wadowicka instytucja.

- Premiera pierwszego odcinka cyklu "Jan Paweł II: odnowa" będzie miała miejsce 3 listopada na kanale YouTube tygodnika "Gość Niedzielny" - powiedziała Anna Czajkowska-Sałapat z papieskiego muzeum w Wadowicach.

Jak podkreśliła, pięć podcastów "podejmuje kluczowe wątki z bogatej spuścizny Ojca Świętego - od relacji między nauką i wiarą, przez prawa człowieka i godność osoby, po rolę kultury, sztuki i dialogu we współczesnym świecie". W dyskusjach wezmą udział profesorowie nauk ścisłych, humanistycznych i teologicznych, ludzie kultury i przedstawiciele młodego pokolenia. - Wspólnie próbują odpowiedzieć na pytanie: jak dziś żyć mądrzej, głębiej i prawdziwiej - w duchu nauczania Jana Pawła II - dodała.

Premiery odcinków odbywały się będą w kolejne poniedziałki. Czajkowska-Sałapat zaznaczyła, że celem cyklu jest ponowne odkrycie nauczania papieża z perspektywy wyzwań XXI wieku, dwie dekady po zakończeniu jego pontyfikatu. Inspiracją dla jego twórców stały się słowa z "Tryptyku rzymskiego" (poematu napisanego przez Jana Pawła II - PAP): "Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj".

Przedstawicielka wadowickiego muzeum dodała, że nową serię podcastów przygotowały trzy instytucje od lat zaangażowane w upowszechnianie dziedzictwa papieża Polaka. Oprócz Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach są to też Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Gość Media. Projekt powstał pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II mieści się w kamienicy, w której mieszkali Wojtyłowie, a w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. Powstało w 1984 roku. Po przebudowie ponownie zostało otwarte wiosną 2014 roku. Obecna ekspozycja jest opowieścią o Karolu Wojtyle - od urodzenia do śmierci. Jej sercem jest mieszkanie rodziny.

PAP |

PAP |

dodane 02.11.2025 17:31

TAGI| INTERNET, JAN PAWEŁ II, KOŚCIÓŁ, KULTURA, MEDIA, PAP

