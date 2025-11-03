info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » XVII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony będzie chrześcijanom w Nigerii
XVII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony będzie chrześcijanom w Nigerii

XVII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony będzie chrześcijanom w Nigerii  
Krzysztof Błażyca Wieś w Nigerii

W drugą niedzielę listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku będzie przebiegał pod hasłem "Bądźmy głosem prześladowanych w Nigerii". Zebrane fundusze trafią na wsparcie chrześcijan w tym kraju.

"Między styczniem 2023 r. a lipcem 2025 r. Nigeria doświadczyła gwałtownego wzrostu przemocy motywowanej religijnie. Zbrojne ugrupowania, jak Boko Haram, Islamskie Państwo w Prowincji Afryki Zachodniej (ISWAP) oraz radykalne milicje pasterzy Fulanich, regularnie atakują wsie, kościoły i duchownych. Według raportów od początku 2023 do połowy 2025 r. zginęło ponad 7 tys. chrześcijan, a ponad 7800 zostało uprowadzonych. W stanach Plateau i Benue tysiące ludzi musiało opuścić swoje domy, a setki zostały zabite - w tym ponad 1100 chrześcijan i 20 duchownych tylko w ciągu jednego miesiąca po zaprzysiężeniu nowego prezydenta w 2023 roku" - zwróciła uwagę polska sekcja papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP).

W komunikacie przekazanym PAP stowarzyszenie zaznaczyło, że "Nigeria potrzebuje nie tylko pomocy materialnej, ale przede wszystkim modlitwy i pamięci".

Poinformowano, że w ramach obchodów Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym w sobotę odbędzie się msza w intencji prześladowanych chrześcijan o godz. 13.30 na Jasnej Górze. Z kolei w niedzielę liturgia będzie sprawowana o godz. 7.00 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a o godz. 12.30 w sanktuarium św. Jana Pawła II.

"W Nigerii żyje ponad 220 mln osób. Mimo ogromnych zasobów naturalnych ponad 40 procent społeczeństwa żyje w ubóstwie. Przemoc, prześladowania religijne i brak bezpieczeństwa dotykają codziennie miliony ludzi" - zaznaczyło PKWP.

W związku z XVII Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przygotowało materiały duszpasterskie: wprowadzenie do mszy św., propozycję kazania dla dorosłych, kazanie dla dzieci, modlitwę powszechną i propozycję ogłoszeń.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not) pomaga katolikom w 140 krajach. Zakres pomocy obejmuje: ewangelizację w mediach, kształcenie teologiczne, apostolat biblijny, pomoc duszpasterską, katechezę, stypendia mszalne, środki transportu i pomoc budowlaną. Organizację założył w 1947 r. holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003).

Od 2009 r. Sekcja Polska PKWP przy aprobacie Konferencji Episkopatu Polski organizuje Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zainicjowała również wydanie publikacji "Prześladowani i zapomniani. Raport o prześladowaniu chrześcijan". Wydała też "Wierzę. Mały katechizm katolicki" i przetłumaczoną na 176 języków książkę dla dzieci "Bóg przemawia do swoich dzieci: wybrane teksty z Biblii". (PAP)

mgw/ joz/

PAP |

dodane 03.11.2025 10:32

TAGI| CHRZEŚCIJAŃSTWO, KOŚCIÓŁ, NIGERIA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, WATYKAN, WYZNANIA

