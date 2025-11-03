info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W. Brytania: niedaleko Birmingham stanie największy chrześcijański pomnik w kraju
W. Brytania: niedaleko Birmingham stanie największy chrześcijański pomnik w kraju

Każda z miliona cegieł będzie symbolizować historię wysłuchanej modlitwy.

Największy chrześcijański pomnik w Wielkiej Brytanii o nazwie "Wieczna ściana wysłuchanych modlitw" powstanie w Coleshill niedaleko Birmingham w Anglii - podał w poniedziałek dziennik "Times". Wysoki na ponad 50 metrów pomnik, symbolizujący moc modlitwy, ma zostać ukończony w 2028 roku.

Pomnik w kształcie wstęgi Moebiusa (np. pasek papieru sklejony końcami, ale po drodze odwrócony o 180 stopni) stanie między autostradami M6 i M42, i ma być widoczny z odległości kilku kilometrów. Będzie składać się z miliona cegieł, a każda z nich będzie symbolizować historię kogoś, kto twierdzi, że jego modlitwa została wysłuchana.

- To dobry moment, aby zbudować pomnik nadziei, trwałe świadectwo mocy modlitwy, zachowując chrześcijańskie dziedzictwo naszego kraju - powiedział w rozmowie z "Timesem" pomysłodawca projektu Richard Gamble, były kapelan klubu piłkarskiego Leicester City.

Według twórców projektu pomnik może przyciągnąć ok. 250 tys. zwiedzających rocznie. Chęć pomocy w budowie, która ma się rozpocząć w tym tygodniu, zadeklarowało ok. 120 tys. osób ze 125 krajów. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 40 mln funtów; kwotę tę uzyskano dzięki zbiórce publicznej, brakuje jednak 5,7 mln funtów na powstanie parkingu i centrum dla turystów.

"Times" podał, że z dokumentów planistycznych wynika, iż niektórzy przedstawiciele lokalnych władz "wyrażali zaniepokojenie, że inwestycja może wiązać się z ryzykiem wykluczenia osób niewyznających wiary chrześcijańskiej". W odpowiedzi twórcy projektu przekonywali, że choć pomnik ściśle wiąże się z chrześcijaństwem, to "będzie miał znacznie szersze grono odbiorców wśród wyznawców innych religii, a także osób niewierzących () ponieważ jest przede wszystkim dziełem sztuki w przestrzeni publicznej".

Z Londynu Marta Zabłocka

PAP |

dodane 03.11.2025 17:40

Jesień życia

ks. Leszek Smoliński

Jesień życia

Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Usunięto granicę wieku.

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.

Święta Lipka

W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą

Od wiosny pielgrzymi będą mogli brać stąd wodę.

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Czy istnieje moralny obowiązek obrony ojczyzny?

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Jasnogórska Ikona w katedrze Notre – Dame

Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

To symboliczna dla Polaków kaplica.

Ziemia

Zanieczyszczenie powietrza chłodziło Ziemię

Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Urządzenie ma wspierać studentów.

Kawa

Eksperyment w barze w Turynie: kawa na czas

Na wypicie kawy jest kwadrans.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

