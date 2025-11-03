Największy chrześcijański pomnik w Wielkiej Brytanii o nazwie "Wieczna ściana wysłuchanych modlitw" powstanie w Coleshill niedaleko Birmingham w Anglii - podał w poniedziałek dziennik "Times". Wysoki na ponad 50 metrów pomnik, symbolizujący moc modlitwy, ma zostać ukończony w 2028 roku.

Pomnik w kształcie wstęgi Moebiusa (np. pasek papieru sklejony końcami, ale po drodze odwrócony o 180 stopni) stanie między autostradami M6 i M42, i ma być widoczny z odległości kilku kilometrów. Będzie składać się z miliona cegieł, a każda z nich będzie symbolizować historię kogoś, kto twierdzi, że jego modlitwa została wysłuchana.

- To dobry moment, aby zbudować pomnik nadziei, trwałe świadectwo mocy modlitwy, zachowując chrześcijańskie dziedzictwo naszego kraju - powiedział w rozmowie z "Timesem" pomysłodawca projektu Richard Gamble, były kapelan klubu piłkarskiego Leicester City.

Według twórców projektu pomnik może przyciągnąć ok. 250 tys. zwiedzających rocznie. Chęć pomocy w budowie, która ma się rozpocząć w tym tygodniu, zadeklarowało ok. 120 tys. osób ze 125 krajów. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 40 mln funtów; kwotę tę uzyskano dzięki zbiórce publicznej, brakuje jednak 5,7 mln funtów na powstanie parkingu i centrum dla turystów.

"Times" podał, że z dokumentów planistycznych wynika, iż niektórzy przedstawiciele lokalnych władz "wyrażali zaniepokojenie, że inwestycja może wiązać się z ryzykiem wykluczenia osób niewyznających wiary chrześcijańskiej". W odpowiedzi twórcy projektu przekonywali, że choć pomnik ściśle wiąże się z chrześcijaństwem, to "będzie miał znacznie szersze grono odbiorców wśród wyznawców innych religii, a także osób niewierzących () ponieważ jest przede wszystkim dziełem sztuki w przestrzeni publicznej".

Z Londynu Marta Zabłocka