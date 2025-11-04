"To doskonałe ćwiczenie dla okrętów grupy NATO".
U południowych wybrzeży Finlandii NATO przystąpiło w poniedziałek do akcji usuwania starych min z dna morskiego. Prace te są częścią misji Baltic Sentry, w ramach której okręty natowskiej grupy monitorują krytyczną infrastrukturę podwodną - poinformowało dowództwo fińskiej marynarki wojennej.
Jednostki NATO wchodzące w skład Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO 1 (SNMCMG1) będą operować na wodach Zatoki Fińskiej, niedaleko Hanko (ok. 150 km od Turku) i Porkkalanniemi (ok. 45 km od Helsinek), przez blisko dwa tygodnie.
"Oczyszczanie Bałtyku z min morskich pochodzących z dawnych konfliktów zbrojnych to doskonałe ćwiczenie dla okrętów grupy NATO. Jednocześnie ta wspólna operacja sojuszników pogłębia wiedzę na temat dróg wodnych oraz znajomość i zarządzanie infrastrukturą krytyczną" - powiedział szef operacji morskich fińskiej marynarki wojennej, komandor Marko Laaksonen.
Na dnie Morza Bałtyckiego nadal znajduje się znaczna liczba min morskich z czasów I i II wojny światowej. Według wojska nie stanowią one zagrożenia dla żeglugi morskiej.
Wcześniej w październiku natowska grupa operowała u wybrzeży Estonii. Usunięto wówczas 21 starych min i ładunków wybuchowych - poinformował resort obrony Estonii.
Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.
A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.
Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".
Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.
Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.
"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".
Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.
Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.
Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.
Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.