W Karkonoszach rozpoczynają się remonty szlaków

Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) rozpoczynają się remonty popularnych szlaków turystycznych. Od środy turyści muszą przygotować się na pierwsze utrudnienia. Zamknięte zostaną trzy trasy, a na innych mogą występować utrudnienia.

Jak poinformowała w nadesłanym komunikacie prasowym Monika Rusztecka z KPN, od środy do 15 grudnia zamknięty będzie szlak żółty na odcinku od Pielgrzymów do Słonecznika. Obejście w kierunku grupy skalnej Słonecznik poprowadzone będzie od Polany szlakiem zielonym, moreną Wielkiego Stawu. "Z kolei dojście do grupy skalnej Pielgrzymy będzie możliwe, ale należy zaplanować powrót tą samą drogą do Polany i wejście zielonym szlakiem w rejon Słonecznika" - wyjaśniła Rusztecka.

Z kolei od czwartku zamknięty będzie zielony szlak Ścieżka nad Reglami na odcinku przez Śnieżne Kotły od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do Mokrego Rozdroża. Prace są zaplanowane do końca czerwca 2026 roku, ale - jak zastrzegła Rusztecka - nie będą prowadzone w sytuacji zagrożenia lawinowego oraz w okresie lęgowym ptaków.

Od czwartku do soboty zamknięty będzie szlak zielony od Hali Szrenickiej w kierunku Jakuszyc do granicy KPN. Pracownicy parku proponują obejście od strony Jakuszyc stokami Przedziału, starym torem saneczkowym do rejonu schroniska Kamieńczyk oraz Wodospadu Kamieńczyka.

Równocześnie na terenie parku trwają naprawy uszkodzonych tras po powodzi z 2024 r. Chodzi m.in. o szlak żółty od Dzikiego Wodospadu do Polany Złotówki przy schronisku Strzecha Akademicka i szlak żółty od granicy KPN do schroniska Pod Łabskim Szczytem. Na czas prac przejścia nie będą zamknięte, ale mogą występować utrudnienia, a pracownicy parku apelują o ostrożność.

Remonty trwają również na czerwonym szlaku na odcinku od Trzech Świnek do Śnieżnych Kotłów, a w najbliższych dniach rozpoczną się od Bramy Kamieńczyk w kierunku Hali Szrenickiej, a także na szlaku zielonym od Hali Szrenickiej do górnej stacji wyciągu na Szrenicę i czerwonym do schroniska Nad Łomniczką.

Ogółem w ubiegłym roku do KPN sprzedano 1 mln 606 tys. biletów. Rekordowy w 2024 roku był sierpień, kiedy sprzedano ponad 300 tys. biletów. Wśród turystów niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się: najwyższy szczyt Karkonoszy - Śnieżka (1603 m n.p.m.), Wodospad Szklarki i Wodospad Kamieńczyka, Szrenica (1362 m n.p.m.), czyli zachodni szczyt Karkonoszy, a także góra Chojnik z miejscowym zamkiem na wysokości 627 m n.p.m.

Karkonoski Park Narodowy jest jednostką sektora finansów publicznych, ale tylko 17 proc. jego budżetu ogólnego pochodzi z budżetu państwa. Około 35 proc. stanowią przychody własne z opłat za wstęp oraz udostępnianie parku i ekspozycji. Niemal połowę kosztów działalności pokrywają dotacje pozabudżetowe - głównie z Unii Europejskiej, ale również z krajowych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Leśnego.