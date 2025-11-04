Podczas dorocznej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) 198 państw-sygnatariuszy negocjuje porozumienia i ocenia postępy w walce z kryzysem klimatycznym. Szczyt w stolicy stanu Pará potrwa do 21 listopada.

W przeddzień COP30, zwierzchnicy religijni wyrazili nadzieję, że „wciąż jest czas, aby zapewnić wszystkim przyszłość, w której wszyscy będą mogli żyć”. W oświadczeniu, zatytułowanym: „Droga nadziei dla naszego wspólnego domu”, wskazali, że potrzebne są pilne działania. „Liczy się każde działanie, każda decyzja polityczna czy gospodarcza ma wagę, każde osobiste i zbiorowe zaangażowanie jest krokiem na drodze do świata pojednanego ze sobą i ze stworzeniem. Nikt nie powinien sam ponosić ciężaru tej odpowiedzialności: dzięki wspólnym działaniom i odważnej, ambitnej polityce publicznej możemy stawić czoła temu wspólnemu wyzwaniu” – czytamy w dokumencie.

Zwracają się więc z konkretnym wezwaniem: „Wzywamy negocjatorów COP30 do podjęcia konkretnych decyzji w celu jak najszybszego odejścia od paliw kopalnych i wylesiania, aby położyć kres pogłębiającemu się kryzysowi środowiskowemu. Wzywamy ich do zwiększenia finansowania działań na rzecz klimatu oraz do wdrożenia środków sprawiedliwości i solidarności wspierających wszystkie społeczności, aby złagodzić zmiany klimatu i przystosować się do szkód, których nie można uniknąć”.

„Dla nas, którzy dzielimy się Ziemią, dbałość o sprawiedliwość i jej następstwa, sprawiedliwe dzielenie się jej zasobami, przede wszystkim wodą i powietrzem, staje się koniecznością. Możemy wspólnie kroczyć tą drogą, świadomi naszej jedności z wszystkimi formami życia i z szacunkiem dla Ziemi, naszego wspólnego domu” – stwierdzają zwierzchnicy religijni.

Oświadczenie, odczytane dziś podczas jesiennego zgromadzenia plenarnego Konferencji Biskupów Francji (CEF) w Lourdes, podpisali: pastor Christian Krieger, przewodniczący Federacji Protestanckiej Francji; kard. Jean-Marc Aveline, przewodniczący CEF; abp Dimitrios (Ploumis), przewodniczący Zgromadzenia Biskupów Prawosławnych Francji; Haïm Korsia, wielki rabin Francji; Anthony Boussemart, przewodniczący Unii Buddyjskiej Francji; Chems-Eddine Hafiz, rektor Wielkiego Meczetu Paryża.