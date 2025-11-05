Wielka Brytania: Uniwersytet ostrzega przed... Biblią!  

Studenci literatury angielskiej są oficjalnie ostrzegani przed obecnością przemocy w Biblii. Tzw. ostrzeżeniem o treściach drażliwych opatrzono m.in. opis ukrzyżowania Chrystusa.
Uniwersytet w Sheffield informuje, że Biblia zawiera opisy „drastycznych obrażeń ciała”. W tym kontekście wymieniono historię braci: Kaina i Abla. Krytycy wskazują, że w Biblii nie ma wzmianki o tym, w jaki sposób Kain zabija Abla.
Dyrektor organizacji Christian Legal Center, Andrea Williams „absurdalnym” nazwała stosowanie ostrzeżeń o treściach drażliwych w odniesieniu do narracji o zbawieniu, które ukształtowały naszą cywilizację.
„Sugerowanie, że historia ukrzyżowania zawiera ‘przemoc seksualną’ jest nie tylko nieścisłe, ale stanowi głęboko błędne odczytanie tekstu. Relacja o śmierci Jezusa nie jest opowieścią o traumie, lecz ostatecznym wyrazem miłości, poświęcenia i odkupienia, które są kluczowe dla wiary chrześcijańskiej” – zauważyła prawniczka.
Ks. Michael Nazir-Ali, były anglikański biskup Rochester, który przeszedł na katolicyzm, powiedział: „Znajomość Biblii jest niezbędna, jeśli studiuje się literaturę angielską. Studenci muszą być narażeni na to, co nieprzyjemne i przerażające, aby nauczyć się z tym radzić. Biblia jest bardzo powściągliwa w opisie zarówno zabójstwa Abla przez Kaina, jak i ukrzyżowania, zwłaszcza jeśli porównamy relacje ewangelistów z czymś takim, jak ‘Pasja’ Mela Gibsona”.
Z kolei Jeremy Black, autor książki „Krótka historia historii” podkreślił, że „narracje biblijne i klasyczne przeciwstawiają dobro – złu w kosmosie, w społeczeństwie i w jednostkach. Te zmagania są elementarne i fundamentalne… Studenci powinni zmierzyć się z mocą tych tekstów, ich bezkompromisowym charakterem i gwałtownością drogi do odkupienia”.
