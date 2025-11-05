info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » 12 klinik powstanie w szpitalach dla wydziału medycznego KUL
12 klinik powstanie w szpitalach dla wydziału medycznego KUL

Nowy (choć już ma wiele lat) budynek KUL  
Nowy (choć już ma wiele lat) budynek KUL

Wydział medyczny utworzono tu w 2022 roku; na kierunku lekarskim studiuje w sumie 180 osób.

12 różnych klinik powstanie w dwóch szpitalach w Lublinie na potrzeby kształcenia studentów medycyny w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Wydział medyczny utworzono tu w 2022 roku; na kierunku lekarskim studiuje w sumie 180 osób.

Porozumienie w sprawie utworzenia klinik podpisali w środę rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, dyrektor obu szpitali w Lublinie - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. Stefana Wyszyńskiego i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli - Piotr Matej oraz marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym powstanie pięć klinik: chirurgii ogólnej, neurochirurgii, kardiochirurgii, geriatrii, nefrologii. Natomiast w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - siedem: hematologii, onkologii, radioterapii, ginekologii onkologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, otorynolaryngologii, chirurgii onkologicznej. Będą one typowymi oddziałami szpitalnymi, ale wchodzącymi już w skład KUL, gdzie oprócz leczenia chorych, prowadzone będą zajęcia praktyczne ze studentami oraz prace badawcze.

- Te kliniki będą powstawały w okresie około dwóch lat, zgodnie z potrzebami prowadzenia studiów. Dojdą do tego jeszcze kolejne kliniki, które będziemy otwierać, gdy przyjdzie na to czas i potrzeba - powiedział ks. prof. Kalinowski.

Rektor KUL podkreślił, że tworzenie klinik umożliwia nie tylko praktyczne kształcenie studentów, ale też rozwijanie działalności naukowej i badawczej przez kadrę naukową. - Klinika może powstać, gdy na jej czele stanie pracownik mający przynajmniej tytuł doktora nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk farmaceutycznych. Dla szpitala to oznacza podniesienie poziomu m.in. kadry naukowej - zaznaczył rektor.

Dyrektor obu szpitali Piotr Matej zapewniał, że są one przygotowane i mają odpowiednią infrastrukturę oraz sprzęt medyczny, by można było utworzyć w nich kliniki. - To stwarza też personelowi zatrudnionemu w tych oddziałach, które w przyszłości staną się klinikami, szanse na rozwój, co przełoży się na jakość leczenia pacjentów w obu jednostkach - powiedział Matej.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że współpraca KUL ze szpitalami służy nie tylko rozwojowi jednego z najmłodszych kierunków lekarskich na uczelniach w Polsce. - To też nowe wyzwania dla naszych szpitali. Chcemy pomagać kształcić przyszłą kadrę medyczną, przyszłych lekarzy, których obecnie w kraju jest zdecydowanie za mało - powiedział.

Na kierunku lekarskim na KUL, na trzech rocznikach, kształci się obecnie 180 studentów, z czego na pierwszym roku studia rozpoczęło 80 osób.

Dotychczas KUL otworzył klinikę kardiologii w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie, a od nowego roku otworzy tam klinikę rehabilitacji. Wcześniej uczelnia podpisała też porozumienia o współpracy z innymi szpitalami w tym z Polikliniką Gemelli w Rzymie, czy szpitalem w Radzyniu Podlaskim.

Rektor KUL zapowiedział, że będą podpisywane kolejne porozumienia. Jego zdaniem takie rozproszenie współpracy i kontakt z różnymi ośrodkami leczniczymi daje szanse na rozwijanie różnych umiejętności i kompetencji. - Niebawem będzie podpisana umowa w zakresie ratownictwa medycznego w placówce w Radzyniu Podlaskim. W przyszłym roku 10 studentów będzie odbywać praktyki wakacyjne w klinice Gemelli i myślę, że to nie koniec, bo zależy nam też na współpracy z innymi ośrodkami zagranicznymi - dodał ks. Kalinowski.

Utworzony w październiku 2022 r. wydział medyczny KUL wchodzi w skład Collegium Medicum KUL, które funkcjonuje od 1 września ub. roku. Tworzą je także Instytut Nauk Medycznych, Instytut Nauk Biologicznych, Instytut Nauk o Zdrowiu oraz Centrum Badań Eksperymentalnych. Celem utworzenia Collegium Medicum KUL jest m.in. zwiększenie zakresu i obszarów badań medycznych oraz kształcenia studentów i kadry naukowej.

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią w Lublinie. Powstał w 1918 r. Na siedmiu wydziałach studiuje tu ponad 8 tys. osób, w tym ok. 630 cudzoziemców. Pierwszy rok studiów rozpoczęło w tym roku 3,5 tys. osób. (PAP)

PAP

PAP

dodane 05.11.2025 17:50

